Escolas de Igarassu utilizam jogos digitais como ferramenta educativa
Plataforma baseada no Minecraft recria patrimônios culturais de Pernambuco e engaja estudantes com autismo, TDAH e outros perfis de aprendizagem
Clique aqui e escute a matéria
Explorando novas formas de unir a tecnologia e a educação, Igarassu criou uma plataforma baseada no universo do Minecraft, para que estudantes possam recriar pontos turísticos, explorar narrativas e resolver enigmas, descobrindo formas inovadoras de aprender.
A plataforma Minedu vem sendo aplicada em escolas do município por meio da edtech pernambucana Dulino. A proposta tem o intuito de juntar a tecnologia, a ludicidade e o pertencimento territorial para engajar os estudantes, principalmente alunos autistas ou com TDAH.
Segundo o CEO da Dulino, Raphael Gadelha, jogos como Minecraft criam um ambiente inclusivo, onde os alunos neurodivergentes têm estímulos visuais, interatividade e liberdade criativa.
“Nosso objetivo é transformar o currículo em uma experiência significativa, que respeite os diferentes ritmos e modos de aprender”, explica.
Cultura e interatividade
Entre as ‘construções’ criadas pelos estudantes estão o Sítio Histórico de Igarassu, a Igreja dos Santos Cosme e Damião, além de praças, mercados e outros cenários que marcam a identidade pernambucana.
Também foram criadas ‘construções’ da capital pernambucana, como o Marco Zero, o Teatro Santa Isabel e o bairro do Recife Antigo. A ideia é que as crianças possam reconhecer seu território dentro do jogo, trazendo a sensação de pertencimento.
“Eu achava que Geografia era só mapa no quadro. Mas quando vi minha cidade dentro do jogo, ficou mais legal. Parecia que eu estava lá dentro”, conta o aluno Rodrigo Lima, de 11 anos.
Para os professores, a iniciativa fez muita diferença no engajamento das crianças nas aulas, na autoestima e até na concentração. Já para os estudantes neurodivergentes, o jogo pode ajudar a desenvolver as capacidades socioemocionais e cognitivas.
“Antes eu ficava quieta na sala, agora eu ajudo a construir a igreja, faço parte da equipe. É como se eu tivesse um lugar”, explica Maria Clara Silva, de 13 anos.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Tecnologia educacional
Muitas vezes sendo vista apenas como uma distração, a tecnologia também pode ser usada como uma ferramenta educacional, inovando na maneira de ensinar os estudantes de forma criativa e divertida.
Ao transformar sua herança cultural em blocos virtuais, Igarassu mostra que a escola pode ser, sim, um espaço de invenção, pertencimento e novas possibilidades.
“Quando o estudante percebe que sua cidade, sua cultura e suas características individuais estão dentro da aula, tudo muda”, reforça Raphael Gadelha.