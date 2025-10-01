Enem 2025: confira dicas de inglês para a prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A interpretação de texto é a base da prova de inglês no Enem; veja como se preparar com foco em leitura, vocabulário e prática direcionada

Clique aqui e escute a matéria

A prova de inglês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma gerar dúvidas entre os candidatos, mas na prática, não exige domínio avançado da língua.

O exame privilegia a interpretação de texto, cobrando do estudante a capacidade de compreender ideias centrais, identificar informações específicas e relacionar conteúdos. Isso significa que, mesmo sem fluência, é possível garantir um bom desempenho com uma preparação estratégica.

Na edição de 2024, os textos variaram entre trechos de músicas, tirinhas, artigos jornalísticos e pequenos ensaios, mantendo o padrão de diversidade que marca a prova. Para 2025, a expectativa é que essa abordagem continue.

Por isso, investir em leitura prática e técnicas de interpretação é o caminho mais eficiente para revisar a disciplina.

Dicas de inglês para o Enem

1. Foque na interpretação de texto

A maioria das questões exige que o candidato identifique a ideia principal, o tom do texto ou informações específicas. Priorize exercícios de leitura e interpretação em vez de se preocupar com regras gramaticais complexas.

2. Amplie o vocabulário com palavras-chave

Aprender palavras de alta recorrência, como termos ligados a tecnologia, meio ambiente, saúde e sociedade, ajuda a compreender melhor os textos. Ter noções básicas de prefixos e sufixos também facilita a dedução de significados.

3. Treine com provas anteriores

Resolver questões de edições passadas é a melhor forma de se familiarizar com o estilo da prova. Além de treinar a interpretação, o candidato percebe padrões de cobrança e aprende a administrar o tempo.

4. Use recursos visuais a seu favor

Tirinhas, charges e músicas em inglês são frequentemente exploradas no Enem. Preste atenção nos elementos visuais e contextuais, pois muitas vezes eles fornecem pistas importantes para a resolução da questão.

5. Não traduza palavra por palavra

O Enem avalia a compreensão do texto como um todo, e não a tradução literal. Concentre-se na mensagem global e em como as partes do texto se conectam, evitando perder tempo com termos desconhecidos que não comprometem o entendimento.

Com essas estratégias, o candidato pode encarar a prova de inglês de forma mais confiante e prática, sem a necessidade de fluência total na língua. O segredo está na leitura constante e na prática direcionada ao estilo do exame.