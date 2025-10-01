fechar
Enem e Educação | Notícia

Enem 2025: confira dicas de inglês para a prova

A interpretação de texto é a base da prova de inglês no Enem; veja como se preparar com foco em leitura, vocabulário e prática direcionada

Por Maria Clara Trajano Publicado em 01/10/2025 às 17:16
Estudante realizando prova do Enem
Estudante realizando prova do Enem - Alexandre Campbell/IMPA

Clique aqui e escute a matéria

A prova de inglês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma gerar dúvidas entre os candidatos, mas na prática, não exige domínio avançado da língua.

O exame privilegia a interpretação de texto, cobrando do estudante a capacidade de compreender ideias centrais, identificar informações específicas e relacionar conteúdos. Isso significa que, mesmo sem fluência, é possível garantir um bom desempenho com uma preparação estratégica.

Na edição de 2024, os textos variaram entre trechos de músicas, tirinhas, artigos jornalísticos e pequenos ensaios, mantendo o padrão de diversidade que marca a prova. Para 2025, a expectativa é que essa abordagem continue.

Por isso, investir em leitura prática e técnicas de interpretação é o caminho mais eficiente para revisar a disciplina.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Dicas de inglês para o Enem

1. Foque na interpretação de texto

A maioria das questões exige que o candidato identifique a ideia principal, o tom do texto ou informações específicas. Priorize exercícios de leitura e interpretação em vez de se preocupar com regras gramaticais complexas.

2. Amplie o vocabulário com palavras-chave

Aprender palavras de alta recorrência, como termos ligados a tecnologia, meio ambiente, saúde e sociedade, ajuda a compreender melhor os textos. Ter noções básicas de prefixos e sufixos também facilita a dedução de significados.

3. Treine com provas anteriores

Resolver questões de edições passadas é a melhor forma de se familiarizar com o estilo da prova. Além de treinar a interpretação, o candidato percebe padrões de cobrança e aprende a administrar o tempo.

4. Use recursos visuais a seu favor

Tirinhas, charges e músicas em inglês são frequentemente exploradas no Enem. Preste atenção nos elementos visuais e contextuais, pois muitas vezes eles fornecem pistas importantes para a resolução da questão.

5. Não traduza palavra por palavra

O Enem avalia a compreensão do texto como um todo, e não a tradução literal. Concentre-se na mensagem global e em como as partes do texto se conectam, evitando perder tempo com termos desconhecidos que não comprometem o entendimento.

Com essas estratégias, o candidato pode encarar a prova de inglês de forma mais confiante e prática, sem a necessidade de fluência total na língua. O segredo está na leitura constante e na prática direcionada ao estilo do exame.

Leia também

Enem 2025: o que vale a pena revisar há um mês do exame?
VESTIBULAR

Enem 2025: o que vale a pena revisar há um mês do exame?
Enem 2025: Como a Arte contribui para a formação crítica e o repertório sociocultural
ENEM 2025

Enem 2025: Como a Arte contribui para a formação crítica e o repertório sociocultural

Compartilhe

Tags