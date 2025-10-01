Enem 2025: confira dicas de inglês para a prova
A interpretação de texto é a base da prova de inglês no Enem; veja como se preparar com foco em leitura, vocabulário e prática direcionada
A prova de inglês do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) costuma gerar dúvidas entre os candidatos, mas na prática, não exige domínio avançado da língua.
O exame privilegia a interpretação de texto, cobrando do estudante a capacidade de compreender ideias centrais, identificar informações específicas e relacionar conteúdos. Isso significa que, mesmo sem fluência, é possível garantir um bom desempenho com uma preparação estratégica.
Na edição de 2024, os textos variaram entre trechos de músicas, tirinhas, artigos jornalísticos e pequenos ensaios, mantendo o padrão de diversidade que marca a prova. Para 2025, a expectativa é que essa abordagem continue.
Por isso, investir em leitura prática e técnicas de interpretação é o caminho mais eficiente para revisar a disciplina.
Dicas de inglês para o Enem
1. Foque na interpretação de texto
A maioria das questões exige que o candidato identifique a ideia principal, o tom do texto ou informações específicas. Priorize exercícios de leitura e interpretação em vez de se preocupar com regras gramaticais complexas.
2. Amplie o vocabulário com palavras-chave
Aprender palavras de alta recorrência, como termos ligados a tecnologia, meio ambiente, saúde e sociedade, ajuda a compreender melhor os textos. Ter noções básicas de prefixos e sufixos também facilita a dedução de significados.
3. Treine com provas anteriores
Resolver questões de edições passadas é a melhor forma de se familiarizar com o estilo da prova. Além de treinar a interpretação, o candidato percebe padrões de cobrança e aprende a administrar o tempo.
4. Use recursos visuais a seu favor
Tirinhas, charges e músicas em inglês são frequentemente exploradas no Enem. Preste atenção nos elementos visuais e contextuais, pois muitas vezes eles fornecem pistas importantes para a resolução da questão.
5. Não traduza palavra por palavra
O Enem avalia a compreensão do texto como um todo, e não a tradução literal. Concentre-se na mensagem global e em como as partes do texto se conectam, evitando perder tempo com termos desconhecidos que não comprometem o entendimento.
Com essas estratégias, o candidato pode encarar a prova de inglês de forma mais confiante e prática, sem a necessidade de fluência total na língua. O segredo está na leitura constante e na prática direcionada ao estilo do exame.