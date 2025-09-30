fechar
Enem 2025: Como a Arte contribui para a formação crítica e o repertório sociocultural

A disciplina de Arte é abordada na prova de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias do Enem, com cerca de cinco questões por edição

Por Mirella Araújo Publicado em 30/09/2025 às 14:09
O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 9 e 16 de novembro
O Exame Nacional do Ensino Médio será realizado nos dias 9 e 16 de novembro - Jailton Jr./JC Imagem

Reconhecer a arte como um saber plural e essencial para a formação da identidade e para a compreensão do mundo, expressa por meio da cultura, da estética e da criação de significados, é parte da Competência 4 da área de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, aplicada no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

Nesse contexto, a disciplina de Arte, por meio de suas diversas manifestações artísticas, pode contribuir significativamente para o desenvolvimento do olhar crítico exigido na prova, ao estabelecer conexões entre contextos históricos, sociais e culturais.

"Além disso, favorece reflexões mais profundas sobre diferentes perspectivas. O Enem tem exigido dos candidatos a habilidade de interpretar imagens, textos literários, músicas e produções visuais. Nesse sentido, o ensino da Arte no Ensino Médio é imprescindível para uma leitura sensível e crítica dos símbolos e contextos que nos cercam", explicou a professora Karla Martins, do Colégio Saber Viver.

Na prova de Linguagens, o Enem costuma trazer, em média, cinco questões relacionadas à Arte por edição. Segundo a professora Karla, nos últimos anos o exame tem dado ênfase à História da Arte dos séculos XX e XXI, abordando movimentos como as Vanguardas Europeias, o Modernismo Brasileiro e as principais tendências da Arte Contemporânea.

"Contudo, espera-se que o estudante do Ensino Médio vá além da simples memorização de conteúdos, desenvolvendo a capacidade de analisar criticamente os acontecimentos, sem perder a sensibilidade diante do mundo. Por isso, é fundamental contemplar também outros períodos históricos, examinando suas dimensões estética, social e cultural, e estabelecendo articulações significativas com a atualidade", pontuou a professora.

Ampliação do repertório sociocultural

Outro aspecto importante para quem está se preparando para o Enem é compreender como as disciplinas podem dialogar entre si. No caso da Arte, os conteúdos estudados ajudam a ampliar o repertório sociocultural, elemento essencial para a tão temida Redação.

A professora Karla destaca que o estudo da Arte estimula a capacidade de interpretar obras, decodificar signos e entender mensagens implícitas — habilidades que favorecem o pensamento crítico e a argumentação estruturada, fundamentais para a construção de uma boa redação.

"Obras, artistas e movimentos podem ser citados para ilustrar ideias, estabelecer analogias e relacionar o passado a fenômenos contemporâneos, como globalização, tecnologia e a crise climática. Isso enriquece o repertório sociocultural e torna a escrita mais relevante e contextualizada", concluiu. 

Temas recorrentes de Arte no Enem

Arte Contemporânea: Frequentemente abordada na prova, essa vertente exige do estudante a capacidade de analisar suas principais características, inovações estéticas e novas propostas artísticas que rompem com padrões tradicionais.

Modernismo e Vanguardas Europeias: O Modernismo, com destaque para a Semana de Arte Moderna de 1922 e artistas como Tarsila do Amaral, é um tema central. Também são exploradas as influências das Vanguardas Europeias (como Cubismo, Surrealismo e Dadaísmo) na produção artística brasileira.

Arte Brasileira: O conhecimento da arte nacional é essencial, incluindo obras e artistas representativos de diferentes períodos, além de temas ligados à cultura popular, patrimônio histórico, folclore e identidade brasileira.

Outras Linguagens Artísticas: O Enem também pode cobrar questões sobre cinema, teatro, música e outras formas de expressão, incentivando o estudante a fazer conexões entre linguagens e compreender a arte de forma integrada e multidisciplinar.

 

