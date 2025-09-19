Enem 2025: Entenda como a disciplina de Educação Física é abordada na prova

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

As questões vão além da prática esportiva e exigem habilidades como interpretação de texto e análise crítica de temas sociais, culturais e históricos

Clique aqui e escute a matéria

O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2025 será aplicado nos dias 9 e 16 de novembro, em todo o país. No primeiro domingo, os candidatos enfrentarão uma maratona de 5h30 para resolver questões das áreas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Ciências Humanas e suas Tecnologias, além da tão temida redação.

Entre as disciplinas incluídas nesse dia, a Educação Física também faz parte da prova. Mas, afinal, de que forma esse conteúdo é abordado no Enem?

A Educação Física integra a área de Linguagens e é abordada no Enem com um enfoque teórico e interdisciplinar. As questões vão além da prática esportiva e exigem habilidades como interpretação de texto, análise crítica e compreensão de temas sociais, culturais e históricos relacionados ao corpo, ao movimento, à promoção da saúde e à qualidade de vida.

Segundo o professor de Educação Física do Colégio Saber Viver, Eduardo Souza, “no Enem, essas questões são tratadas dentro de uma perspectiva social crítica, discutindo temas como violência, gênero, saúde, inclusão e políticas públicas”.

“A maioria das questões sobre Educação Física no Enem está em um nível acessível, em que uma boa interpretação do texto-base, que geralmente é jornalístico ou científico, ajuda o aluno a responder corretamente.” No entanto, ele alerta que alguns estudantes têm dificuldade em identificar elementos culturais específicos, como as características de diferentes modalidades de dança ou lutas.

Estar familiarizado com o tema "evita pegadinhas" no Enem

Portanto, é fundamental que o estudante esteja familiarizado com esses temas para “evitar pegadinhas”. Além disso, muitos alunos chegam ao 3º ano do Ensino Médio com uma visão muito voltada para a prática da disciplina e focada em esportes como o futebol.

“Mas, para incorporarmos todos os elementos da cultura, precisamos trabalhar alguns tabus e paradigmas das experiências às quais eles estão acostumados. Eles tendem a solicitar e participar das práticas em que se sentem habilidosos e entendem”, explicou o professor.

No entanto, quando eles se propõem a conhecer as dinâmicas de outros esportes, como o judô — um jogo mais de oposição, com movimentos mais básicos — e entendem como ele surgiu, passam a se integrar e a apreciar outras práticas além do futebol e outras modalidades às quais estão mais habituados.

No Enem, a Educação Física serve não só para cobrar conteúdo específico, mas também para contextualizar temas que podem aparecer em outras áreas.

“Eles precisam conhecer todos os elementos, não apenas os que gostam. A Educação Física também serve como base textual e temática para a resolução de questões de biologia, matemática e outras disciplinas. Embora o conteúdo venha muito bem contextualizado, o foco é social. O judô pode aparecer como elemento de transformação social, de aquisição de disciplina e responsabilidade. Esse outro lado dessas práticas trabalhamos bastante em sala de aula”, disse Eduardo Souza.

Exemplo de como o conteúdo de Educação Física é cobrado no Enem - Reprodução

Dicas para gabaritar as questões de Educação Física no Enem



Segundo o professor do Brazilian International School – BIS, de São Paulo/SP, Gilberto Júnior, é importante que os candidatos do Enem estudem com base na realidade. Ou seja, relacionar os temas com o cotidiano, consumir conteúdos culturais diversos e praticar a leitura crítica de imagens e textos são estratégias fundamentais.



“Revisar provas anteriores é essencial para reconhecer o estilo da cobrança. Além disso, vale acompanhar notícias relacionadas à saúde, políticas públicas de esporte e inclusão, ou eventos como Olimpíadas e Paralimpíadas. Tudo isso pode virar tema de questão”, sugere o professor Gilberto Júnior.

Entre outras dicas, ele destaca: associar o conteúdo a temas de atualidades e políticas públicas;

praticar a leitura de textos multimodais, como quadrinhos, infográficos, charges; estudar os marcos históricos do esporte e sua função social; e refletir sobre o papel da Educação Física na formação cidadã.

No SSA da UPE conteúdo de Educação Física é cobrado de forma diferente

Desde 2022, a Educação Física passou a integrar o conjunto de disciplinas cobradas no SSA (Sistema Seriado de Avaliação) da Universidade de Pernambuco (UPE), compondo a área de Linguagens.

Ao longo do tempo, a prova vem se aproximando do modelo do Enem, adotando questões mais contextualizadas, mas ainda mantém um nível elevado de especificidade em temas como fundamentos da dança, movimentação no xadrez e outros conteúdos do universo da Educação Física.

A professora de Educação Física da Escola de Referência em Ensino Médio (EREM) Sylvio Rabello, Mônica Andrade, destacou que valorizar o conteúdo teórico das aulas é fundamental para obter um bom desempenho tanto no SSA quanto no Enem.

“Infelizmente, culturalmente, o aluno ainda acha que Educação Física é só prática. Isso vem de muito tempo, quando as aulas eram 100% práticas. Mas já faz alguns anos que trabalhamos teoria e prática juntas. Só que ainda há resistência com relação ao conteúdo teórico, porque o aluno quer jogar, quer correr, quer se movimentar, que trabalhar os esportes”, disse.

Para Mônica, o conhecimento teórico faz diferença na hora da prova. “Quando o aluno entende a importância da atividade física para a saúde física, mental e social, ele consegue relacionar mais rápido o assunto do enunciado e encontrar a resposta", declarou a professora.