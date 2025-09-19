Escola tradicional, olhar inovador: como o Colégio Saber Viver transforma a experiência de aprender

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Colégio Saber Viver completa 40 anos e aposta em proposta pedagógica unindo tradição, inovação e felicidade no aprendizado com propósito

O Colégio Saber Viver, localizado na Zona Norte do Recife, completa 40 anos em 2025 com uma proposta pedagógica que une tradição, inovação e bem-estar no processo de aprendizagem. Referência na educação da capital pernambucana, a instituição conta hoje com cerca de 1.500 alunos matriculados e mais de 200 professores, em uma trajetória marcada pelo cuidado integral com os estudantes.

A proposta pedagógica deste ano foi construída a partir de cinco pilares: felicidade, criatividade, fazer o bem, desempenho e conquistas.

“No Saber Viver, essa integração se manifesta de forma concreta, com práticas que vão além do conteúdo e colocam o estudante como protagonista da própria aprendizagem, sem abrir mão da ludicidade, da afetividade e do bem-estar”, explica a psicóloga e diretora pedagógica Natália Ayres.

Em 1996, a UNESCO lançou o relatório “Educação: Um Tesouro a Descobrir”, que apresentou os quatro pilares fundamentais da aprendizagem: aprender a fazer, aprender a conhecer, aprender a viver juntos e aprender a ser. Esses conceitos influenciaram políticas públicas e reformas educacionais em diversos países, incluindo o Brasil.

Quase três décadas depois, o ensino continua em transformação para responder às novas demandas do século XXI. Mas os desafios ainda são grandes. Dados da PNAD Contínua/IBGE (2022) revelam que apenas 72,4% dos jovens de 15 a 17 anos estão no Ensino Médio na idade adequada, e o Brasil ainda registra cerca de 9,6 milhões de pessoas analfabetas com 15 anos ou mais.

O cenário mostra que, mais do que ampliar o acesso, é urgente garantir permanência, qualidade e metodologias que façam sentido para os estudantes.

"Muitos desses estudantes estão conosco desde os primeiros passos e vê-los hoje, prontos para o mundo, conscientes de suas escolhas e com os valores do Saber Viver enraizados, é motivo de orgulho e celebração", pontua a diretora pedagógica. - Jailton Jr./JC Imagem

Alunos felizes aprendem mais e melhor



O contexto não é exclusivo do Brasil. Segundo a UNESCO, mais de 244 milhões de crianças e jovens no mundo estão fora da escola (2023). Além disso, estudos internacionais, como os da OCDE, indicam que o bem-estar dos estudantes está diretamente ligado ao desempenho acadêmico. Alunos que relatam maior satisfação e felicidade tendem a ter melhores resultados em atenção, criatividade e resolução de problemas.

Para o escritor brasileiro Érico Veríssimo, “felicidade é a certeza de que a nossa vida não está se passando inutilmente”. A ciência já comprovou que emoções positivas favorecem atenção, memória, criatividade e resolução de problemas.

“No Saber Viver, inovar é criar um ambiente onde aprender seja leve, encantador e significativo para alunos, famílias e toda a comunidade escolar”, afirma Natália. “Mais do que ensinar, nossa missão é inspirar pessoas, resolver problemas e mudar o mundo. E isso só é possível quando o aprendizado vem acompanhado de felicidade, pertencimento e sentido. Mais do que formar alunos para o vestibular, sempre tivemos o compromisso de formar pessoas”, reforça Natália.

Para que as escolas consigam promover ambientes felizes, é preciso mapear fatores que podem gerar insatisfação, como dificuldades de aprendizagem, problemas de convivência ou questões emocionais. Essa compreensão permite atuar de forma mais assertiva no bem-estar dos estudantes.

Tradição e inovação: o equilíbrio que transforma a educação. A Educação socioemocional como diferencial do Colégio Saber Viver - Jailton Jr./JC Imagem

Inovação que nasce do dia a dia

Ser inovador, segundo a diretora, não significa abandonar as bases sólidas da educação, mas atualizá-las à luz das transformações do mundo. Essa visão se traduz em ações práticas no Colégio Saber Viver:

Espaços que inspiram – ambientes como o Maker, Acquaplay, Laboratórios, Cozinha Experimental e Biblioteca Xperience;

Metodologia ativa e humanizada – projetos interdisciplinares, rodas de conversa, oficinas e vivências reais que conectam teoria e prática;

Tecnologia com propósito – uso pedagógico de plataformas adaptativas e ferramentas interativas;

Educação socioemocional – empatia, autorregulação, escuta ativa e cultura de paz fazem parte do currículo;

Projeto de Educação Nutricional – incentivo à alimentação saudável desde os primeiros anos, com oficinas e envolvimento das famílias;

Cultura e arte no cotidiano – música, contação de histórias, dança, esportes e expressão corporal;

Acolhimento e vínculo afetivo – cada aluno é visto, ouvido e respeitado em seu tempo de desenvolvimento.

A inovação não está apenas no conteúdo, mas na forma como se vive a escola todos os dias.

A sala Xperience é um ambiente aconchegante e inspirador onde os alunos podem ler, simplesmente, fazer pesquisas e descobertas, mediadas ou não pelo bibliotecário escolar - Jailton Jr./JC Imagem

Marcos de 2025

Além do aniversário de 40 anos de trajetória na educação, o colégio celebra a conclusão da primeira turma do Ensino Médio, iniciada em 2023.

“É um marco que simboliza a continuidade de um projeto pedagógico construído com amor, propósito e compromisso com a formação integral dos nossos alunos. É a prova de que é possível aliar excelência acadêmica com bem-estar, protagonismo e felicidade”, destaca Natália Ayres.

Rumo ao Futuro: parceria com o Jornal do Commercio



A parceria entre o Jornal do Commercio, a Rádio Jornal e o Colégio Saber Viver chega ao quarto ano consecutivo em 2025. O projeto Rumo ao Futuro garante acesso, para todos os estudantes, a conteúdos sobre educação, inovação, vestibular, profissões do futuro e habilidades socioemocionais.

“Acreditamos na comunicação como ferramenta de transformação social. Essa parceria nos permite dialogar com leitores, famílias e educadores que acreditam na educação como caminho para mudar o mundo”, pontua Natália.

O principal objetivo da Sondagem é oferecer uma experiência real e significativa, permitindo que as famílias tirem dúvidas, conheçam A equipe e vivenciem na prática como é estudar no Saber Viver. - Artur Borba/JC Imagem

Sondagem Pedagógica: primeiro passo da jornada escolar

No próximo dia 16 de outubro, das 14h30 às 17h, na Unidade 1 (Espinheiro, Recife), o colégio realiza mais uma edição da Sondagem Pedagógica. O evento é voltado para famílias interessadas em conhecer de perto a proposta da escola, os espaços de aprendizagem e a rotina dos alunos.

Enquanto os responsáveis participam de palestras e momentos de integração, crianças e adolescentes vivenciam aulas de música, experiências maker, oficinas nutricionais e atividades em laboratórios.

“São pequenas ‘pílulas’ que traduzem a essência da rotina no Saber Viver. Esse contato direto contribui para uma escolha mais consciente e alinhada às expectativas da família”, finaliza Natália Ayres.