Luiza Ketilyn solta a voz no Boteco do Barra desta sexta-feira (19)

Saiba mais sobre a programação do quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta (19) conta com Luiza Ketilyn, além dos deliciosos petiscos Natto

Por Paloma Xavier Publicado em 17/09/2025 às 15:16
Flávio Barra recebe Luiza Ketilyn no Boteco do Barra desta semana
Flávio Barra recebe Luiza Ketilyn no Boteco do Barra desta semana - Jailton Jr./JC Imagem

Vai ter brega romântico com um toque de gafieira no Boteco do Barra desta sexta-feira (19)! O quadro do Turma do Barra recebe Luiza Ketilyn para conversar sobre seu projeto Gafieira da Luiza, além de soltar o vozeirão.

E para completar o clima de showrrasco não pode faltar os petiscos da Natto. Tem pão de alho, coração de galinha, frango com bacon e outros petiscos para animar a festa - tanto no Boteco quanto na casa dos telespectadores.

Os petiscos da Natto embalam o Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal. A programação pode ser acompanhada na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

Luiza Ketilyn

A cantora Luiza Ketilyn volta ao Boteco do Barra para mostrar o melhor do seu acervo musical e contar novidades. A artista, que cantou com Raphaela Santos a música "Colada em tuas mãos" no After da Favorita, investe agora em um projeto autoral: a Gafieira da Luiza.

Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem
Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem
Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem
Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem
Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

O projeto tem estética de gafieira - com direito a caracterização da banda, do balé e do cenário -, mas investe no gênero que tem lugar cativo no coração dos pernambucanos: o brega romântico.

"Estamos fazendo vários shows em Pernambuco, e graças a Deus, agradando bastante todo o público. Todo mundo está gostando bastante, especialmente da música carro-chefe da Gafeira da Luiza, que é 'Puxa meu cabelo'", conta Luiza.

Inclusive, a música mencionada pela cantora tem até coreografia. "Já tem passinho na internet, tá todo mundo gravando!", comemora a cantora.

A artista também relembra seu projeto anterior, o Playlist da Luiza: "No meu projeto anterior, misturamos brega e pagode, uma mistura deliciosa. Agora, com a Gafieira a gente tá mais focado no brega romântico."

E convida o público para a sequência de shows do Gafieira da Luiza, começando nesta sexta-feira (19) no Mini Mundo, no Janga (Paulista) às 20h. Além de Luiza Ketilyn, se apresentam Eduarda Alves e Banda Saira, e participam MC Tocha e Klaytinho.

 
 
 
Ver essa foto no Instagram
 
 
 

Uma publicação compartilhada por D&Dproduc?oes (@ded.producoes)

 

