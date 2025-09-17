Luiza Ketilyn solta a voz no Boteco do Barra desta sexta-feira (19)

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Saiba mais sobre a programação do quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta (19) conta com Luiza Ketilyn, além dos deliciosos petiscos Natto

Vai ter brega romântico com um toque de gafieira no Boteco do Barra desta sexta-feira (19)! O quadro do Turma do Barra recebe Luiza Ketilyn para conversar sobre seu projeto Gafieira da Luiza, além de soltar o vozeirão.

E para completar o clima de showrrasco não pode faltar os petiscos da Natto. Tem pão de alho, coração de galinha, frango com bacon e outros petiscos para animar a festa - tanto no Boteco quanto na casa dos telespectadores.

Os petiscos da Natto embalam o Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal. A programação pode ser acompanhada na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

Luiza Ketilyn

A cantora Luiza Ketilyn volta ao Boteco do Barra para mostrar o melhor do seu acervo musical e contar novidades. A artista, que cantou com Raphaela Santos a música "Colada em tuas mãos" no After da Favorita, investe agora em um projeto autoral: a Gafieira da Luiza.

Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem Luiza Ketilyn no Boteco do Barra - Jailton Jr./JC Imagem

O projeto tem estética de gafieira - com direito a caracterização da banda, do balé e do cenário -, mas investe no gênero que tem lugar cativo no coração dos pernambucanos: o brega romântico.

"Estamos fazendo vários shows em Pernambuco, e graças a Deus, agradando bastante todo o público. Todo mundo está gostando bastante, especialmente da música carro-chefe da Gafeira da Luiza, que é 'Puxa meu cabelo'", conta Luiza.

Inclusive, a música mencionada pela cantora tem até coreografia. "Já tem passinho na internet, tá todo mundo gravando!", comemora a cantora.

A artista também relembra seu projeto anterior, o Playlist da Luiza: "No meu projeto anterior, misturamos brega e pagode, uma mistura deliciosa. Agora, com a Gafieira a gente tá mais focado no brega romântico."

E convida o público para a sequência de shows do Gafieira da Luiza, começando nesta sexta-feira (19) no Mini Mundo, no Janga (Paulista) às 20h. Além de Luiza Ketilyn, se apresentam Eduarda Alves e Banda Saira, e participam MC Tocha e Klaytinho.