Fits e Unit se destacam nos indicadores do MEC e reforçam liderança do Grupo Tiradentes em Pernambuco

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Da teoria à prática, o centro universitário aposta em metodologia inovadora e se consolida como referência no ensino superior em Pernambuco

Clique aqui e escute a matéria

O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira - ao lado do Geraldão, Zona Sul do Recife, foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como o segundo centro universitário mais bem avaliado de Pernambuco.

Dados divulgados em abril deste ano consideram o resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) contínuo de 3,13, enquadrando a instituição no conceito 4, em uma escala que vai até 5. O IGC é um indicador de qualidade que avalia aspectos como desempenho dos alunos, infraestrutura e corpo docente.

Os indicadores de qualidade na educação superior são ferramentas essenciais para medir o desempenho de instituições e cursos de graduação. Com base neles, faculdades, centros universitários e universidades direcionam investimentos, promovem melhorias contínuas e identificam áreas estratégicas para desenvolvimento.

A Unit-PE adota metodologias inovadoras, priorizando a prática em sala de aula, conectando o mercado à universidade por meio de parcerias estratégicas, como a realizada com o Porto Digital, aproximando os estudantes das demandas reais do mercado de trabalho.

"Realizamos investimentos constantes em tecnologias educacionais, ampliação de laboratórios, contratação de professores com alta qualificação e atualização curricular. Buscamos sempre elevar nossos padrões, oferecendo ambientes que estimulam pesquisa, inovação e práticas colaborativas", afirma o reitor e professor Diogo Galvão.

O reconhecimento do MEC é "fruto de um trabalho de equipe, coeso, alinhado com os valores do Grupo Tiradentes que investe em qualidade acadêmica", ratifica o reitor Diogo Galvão. - Artur Borba/JC imagem

Indicadores de qualidade do MEC e cursos em destaque

Os números divulgados consideram diversos indicadores relacionados a cursos e instituições de ensino superior em todo o país.

O curso de Direito da Unit-PE se destaca como o mais bem avaliado entre os centros universitários de Pernambuco, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC) do INEP-MEC. Esse indicador avalia o desempenho do curso de graduação e é calculado no ano seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e considera fatores como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.

A ABP na Unit permite que os alunos de Direito desenvolvam projetos práticos e colaborativos, aplicando os conhecimentos de forma crítica e aprofundada - Artur Borba/JC Imagem

Ainda considerando o Conceito Preliminar do Curso (CPC), outros cursos também se destacam: Estética e Cosmética alcançou CPC contínuo de 3,472, sendo o mais bem avaliado curso presencial do estado e segundo do Nordeste, entre os centros universitários; Enfermagem conquistou a segunda colocação em Pernambuco (CPC 3,349); e Odontologia foi avaliado como a segundo mais bem avaliado da Região Metropolitana do Recife (CPC 2,978).

Metodologia inovadora

Um dos diferenciais que sustentam o bom desempenho é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP-INOVA). Nessa abordagem, os estudantes são desafiados a resolver problemas reais em equipe, construindo soluções aplicáveis e conectadas ao mercado, enquanto desenvolvem autonomia e pensamento crítico.

“Colocamos o aluno no centro do processo educativo, proporcionando experiências reais e projetos práticos desde os primeiros períodos, o que resulta na construção de portfólios altamente valorizados por empregadores, explica o reitor Diogo Galvão.

Selos de reconhecimento

Prêmio IEL Vencedora da etapa estadual. Reconhecimento nacional por práticas inovadoras na educação superior.

Categoria Educação Inovadora (Ensino Superior) Conquista com o programa “Projeto de Vida”, iniciativa que se destacou pelo impacto transformador no desenvolvimento acadêmico dos estudantes.

Selo de Empregabilidade – ABMES Concedido anualmente às instituições que comprovam altos índices de inserção dos egressos no mercado de trabalho.

Reconhecimento nacional como “Instituição Comprometida com a Empregabilidade”. Baseado no Índice ABMES Symplicity de Empregabilidade, que mede a atuação dos ex-alunos em suas áreas de formação. Certificação renovada todos os anos, com a Unit-PE mantendo resultados expressivos.

Esses resultados reforçam o compromisso da Unit-PE com qualidade acadêmica, inovação e aplicação prática do conhecimento.

Leia Também UNIT-PE conquista nota máxima no MEC para o curso de psicologia

Estrutura e parceria

A instituição oferece dez cursos de graduação, sete especializações presenciais, um mestrado interinstitucional (Minter) e um doutorado interinstitucional (Dinter) e mantém iniciativas de extensão voltadas à comunidade, como a Clínica-Escola Integrada de Saúde, que realiza atendimentos em seis áreas, e o Núcleo de Práticas Jurídicas, com júri simulado e análise de casos reais, onde os estudantes prestam assistência jurídica à população de baixa renda.

Outro destaque é a parceria com a Receita Federal no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que auxilia empreendedores individuais e pessoas físicas em demandas tributárias.

A Unit-PE também se destacou como pioneira ao firmar parceria com o Porto Digital para os cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Ciência da Computação. Por meio do programa Residência Tecnológica, os estudantes se conectam com empresas de ponta, integrando-se a um dos principais polos de tecnologia e inovação do país.

A parceria entre a Unit e o Porto Digital está gerando novas oportunidades para estudantes no mercado de tecnologia, destacando-se como um modelo eficaz de integração entre a formação acadêmica e a indústria. - Divulgação/Unit-PE Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem A ABP na Unit permite que os alunos de Direito desenvolvam projetos práticos e colaborativos, aplicando os conhecimentos de forma crítica e aprofundada - Jailton Jr./JC Imagem Clínica-Escola Integrada de Saúde da Unit-PE - Divulgação/UNIT-PE a Clínica-Escola Integrada da Unit-PE possibilita o atendimento à população em especialidades como fisioterapia - Divulgação/Unit-PE Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem O curso de Odontologia da Unit-PE está na segunda posição no Recife e no quarto lugar em Pernambuco, segundo o MEC - Divulgação/Unit-PE Unit-PE projetou salas de aulas adaptadas visando o melhor aproveitamento da ABP - DIVULGAÇÃO/UNIT-PE Centro Universitário Tiradentes - UNIT PE - Tião Siqueira/JC Imagem Parceria entre Unit e Porto Digital impulsiona a carreira de estudantes no mercado de tecnologia. - Divulgação/Unit-PE

"Priorizamos investimentos em infraestrutura, valorização do corpo docente e aplicação de metodologias inovadoras, sempre focados no sucesso acadêmico e profissional dos nossos alunos. Há direcionamentos estratégicos para pesquisa, extensão e a internacionalização. Hoje, temos alunos em diversos países, em mobilidade acadêmica", ratifica o reitor.

Além disso, a Unit-PE conta com laboratórios, clínica-escola de saúde integrada, uma biblioteca com um vasto acervo de mais de 30 mil exemplares, coworking para ex-alunos e localização estratégica, facilitando o acesso e a conexão com o Recife e região metropolitana.

Leia Também Curso de Direito é o mais procurado para o Vestibular Tradicional da Unit-PE

Curso de Medicina



A Unit-PE firma parcerias para apoiar a formação dos novos alunos e permitir a disponibilidade de serviços à comunidade. - Divulgação/Unit-PE

A Faculdade Tiradentes (Fits), localizada em Goiana, a 62 km do Recife, abriga o curso de Medicina, que se destaca pela formação de médicos com excelência e visão global, além do papel ativo no desenvolvimento da saúde local.

Em parceria com a Prefeitura de Goiana, a Fits mantém o Ambulatório de Especialidades Professor José Roberto e oferece programas de residência médica em cinco áreas: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Medicina da Família e Comunidade.

A instituição também possui uma Comissão de Residência Médica (COREME) própria, responsável por planejar, supervisionar e avaliar os programas, reforçando seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e com o atendimento à população.

Leia Também Unit-PE celebra 20 anos do curso de Direito com excelentes indicadores de qualidade e formação prática

JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo



Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.

Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira:

