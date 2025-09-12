Fits e Unit se destacam nos indicadores do MEC e reforçam liderança do Grupo Tiradentes em Pernambuco
Da teoria à prática, o centro universitário aposta em metodologia inovadora e se consolida como referência no ensino superior em Pernambuco
Clique aqui e escute a matéria
O Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE), localizado na Imbiribeira - ao lado do Geraldão, Zona Sul do Recife, foi reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) como o segundo centro universitário mais bem avaliado de Pernambuco.
Dados divulgados em abril deste ano consideram o resultado do Índice Geral de Cursos (IGC) contínuo de 3,13, enquadrando a instituição no conceito 4, em uma escala que vai até 5. O IGC é um indicador de qualidade que avalia aspectos como desempenho dos alunos, infraestrutura e corpo docente.
Os indicadores de qualidade na educação superior são ferramentas essenciais para medir o desempenho de instituições e cursos de graduação. Com base neles, faculdades, centros universitários e universidades direcionam investimentos, promovem melhorias contínuas e identificam áreas estratégicas para desenvolvimento.
A Unit-PE adota metodologias inovadoras, priorizando a prática em sala de aula, conectando o mercado à universidade por meio de parcerias estratégicas, como a realizada com o Porto Digital, aproximando os estudantes das demandas reais do mercado de trabalho.
"Realizamos investimentos constantes em tecnologias educacionais, ampliação de laboratórios, contratação de professores com alta qualificação e atualização curricular. Buscamos sempre elevar nossos padrões, oferecendo ambientes que estimulam pesquisa, inovação e práticas colaborativas", afirma o reitor e professor Diogo Galvão.
Indicadores de qualidade do MEC e cursos em destaque
Os números divulgados consideram diversos indicadores relacionados a cursos e instituições de ensino superior em todo o país.
O curso de Direito da Unit-PE se destaca como o mais bem avaliado entre os centros universitários de Pernambuco, segundo o Conceito Preliminar de Curso (CPC) do INEP-MEC. Esse indicador avalia o desempenho do curso de graduação e é calculado no ano seguinte à realização do Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes) e considera fatores como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso, corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.
Ainda considerando o Conceito Preliminar do Curso (CPC), outros cursos também se destacam: Estética e Cosmética alcançou CPC contínuo de 3,472, sendo o mais bem avaliado curso presencial do estado e segundo do Nordeste, entre os centros universitários; Enfermagem conquistou a segunda colocação em Pernambuco (CPC 3,349); e Odontologia foi avaliado como a segundo mais bem avaliado da Região Metropolitana do Recife (CPC 2,978).
Metodologia inovadora
Um dos diferenciais que sustentam o bom desempenho é a Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP-INOVA). Nessa abordagem, os estudantes são desafiados a resolver problemas reais em equipe, construindo soluções aplicáveis e conectadas ao mercado, enquanto desenvolvem autonomia e pensamento crítico.
“Colocamos o aluno no centro do processo educativo, proporcionando experiências reais e projetos práticos desde os primeiros períodos, o que resulta na construção de portfólios altamente valorizados por empregadores, explica o reitor Diogo Galvão.
Selos de reconhecimento
-
Prêmio IEL
Vencedora da etapa estadual.
Reconhecimento nacional por práticas inovadoras na educação superior.
-
Categoria Educação Inovadora (Ensino Superior)
Conquista com o programa “Projeto de Vida”, iniciativa que se destacou pelo impacto transformador no desenvolvimento acadêmico dos estudantes.
-
Selo de Empregabilidade – ABMES
Concedido anualmente às instituições que comprovam altos índices de inserção dos egressos no mercado de trabalho.
-
Reconhecimento nacional como “Instituição Comprometida com a Empregabilidade”.
Baseado no Índice ABMES Symplicity de Empregabilidade, que mede a atuação dos ex-alunos em suas áreas de formação.
Certificação renovada todos os anos, com a Unit-PE mantendo resultados expressivos.
Esses resultados reforçam o compromisso da Unit-PE com qualidade acadêmica, inovação e aplicação prática do conhecimento.
Estrutura e parceria
A instituição oferece dez cursos de graduação, sete especializações presenciais, um mestrado interinstitucional (Minter) e um doutorado interinstitucional (Dinter) e mantém iniciativas de extensão voltadas à comunidade, como a Clínica-Escola Integrada de Saúde, que realiza atendimentos em seis áreas, e o Núcleo de Práticas Jurídicas, com júri simulado e análise de casos reais, onde os estudantes prestam assistência jurídica à população de baixa renda.
Outro destaque é a parceria com a Receita Federal no Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal (NAF), que auxilia empreendedores individuais e pessoas físicas em demandas tributárias.
A Unit-PE também se destacou como pioneira ao firmar parceria com o Porto Digital para os cursos de graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS) e Ciência da Computação. Por meio do programa Residência Tecnológica, os estudantes se conectam com empresas de ponta, integrando-se a um dos principais polos de tecnologia e inovação do país.
"Priorizamos investimentos em infraestrutura, valorização do corpo docente e aplicação de metodologias inovadoras, sempre focados no sucesso acadêmico e profissional dos nossos alunos. Há direcionamentos estratégicos para pesquisa, extensão e a internacionalização. Hoje, temos alunos em diversos países, em mobilidade acadêmica", ratifica o reitor.
Além disso, a Unit-PE conta com laboratórios, clínica-escola de saúde integrada, uma biblioteca com um vasto acervo de mais de 30 mil exemplares, coworking para ex-alunos e localização estratégica, facilitando o acesso e a conexão com o Recife e região metropolitana.
Curso de Medicina
A Faculdade Tiradentes (Fits), localizada em Goiana, a 62 km do Recife, abriga o curso de Medicina, que se destaca pela formação de médicos com excelência e visão global, além do papel ativo no desenvolvimento da saúde local.
Em parceria com a Prefeitura de Goiana, a Fits mantém o Ambulatório de Especialidades Professor José Roberto e oferece programas de residência médica em cinco áreas: Pediatria, Clínica Médica, Cirurgia, Tocoginecologia e Medicina da Família e Comunidade.
A instituição também possui uma Comissão de Residência Médica (COREME) própria, responsável por planejar, supervisionar e avaliar os programas, reforçando seu compromisso com a formação de profissionais qualificados e com o atendimento à população.
JC Educação debate a Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo
Na quinta-feira (11), o Sistema Jornal do Commercio de Comunicação promoveu a terceira edição do JC Educação, no Auditório Graça Araújo, que teve como tema central 'Saúde Mental na Escola: Um Desafio Coletivo'.
Com transmissão ao vivo, o evento contou com patrocínio de escolas e universidades, mediado pela jornalista Mirella Araújo. Confira: