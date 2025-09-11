Unit-PE celebra 20 anos do curso de Direito com excelentes indicadores de qualidade e formação prática

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

O curso alia inovação acadêmica, resultados expressivos no MEC e conexão com a OAB-PE, garantindo formação sólida e prática para os futuros juristas

Há 20 anos, o curso de Direito do Centro Universitário Tiradentes (Unit-PE) constrói sua trajetória pautada na excelência acadêmica e no compromisso social. Nesse período, já formou cerca de 1.650 bacharéis em Direito, que hoje se destacam em diferentes áreas do universo jurídico.

O curso de Direito da Unit-PE conta com uma matriz curricular atualizada, corpo docente formado por mestres, doutores, amplo incentivo à pesquisa científica, parceiros estratégicos e profissionais atuantes no mercado, além de experiências práticas que garantem formação sólida conectada com a realidade profissional.

Numa infraestrutura ampla e moderna, a Unit-PE dispõe de laboratórios, auditório, sala Google e biblioteca atualizada. Com um Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ), moderno e bem equipado, tem convênios estratégicos junto à Defensoria Pública de Pernambuco, PROCON-PE, Câmara Privada de Mediação e Conciliação do TJPE e o NAF (Núcleo de Apoio Contábil e Fiscal em parceria com a Receita Federal) garantindo experiências reais, através do atendimento de assistência jurídica gratuita à comunidade, aproximando os estudantes da sociedade e promovendo acesso à justiça.

Aprendizado prático dentro e fora da sala de aula. Com júri simulado e análise de casos reais no Núcleo de Práticas Jurídicas, os estudantes realizam atendimentos de assistência jurídica à população. - Divulgação/Unit-PE

Nesses últimos 20 anos, egressos da Unit-PE conquistaram espaços relevantes, atuando em escritórios de advocacia, órgãos públicos, como consultores jurídicos em empresas e também no meio acadêmico.



Segundo a coordenadora do curso de Direito, professora mestra Tatiana da Hora, o propósito é formar profissionais preparados, com prestígio no mundo jurídico, aptos a exercer posições estratégicas e de liderança, comprometidos com a justiça e a transformação social.

"Nosso diferencial está na combinação de teoria sólida, prática intensa e compromisso social. Desde o primeiro período, o estudante vivencia a prática por meio de atividades simuladas, é constantemente estimulado à pesquisa e extensão universitária, além da forte atuação no Núcleo de Práticas Jurídicas, com o know how de docentes amplamente renomados na área", destaca.

Para potencializar essa inserção, o centro universitário conta com convênios e parcerias que garantem estágios em empresas, órgãos públicos e escritórios de advocacia, facilitando a transição da vida acadêmica para o mercado.

Além disso, a Unit-PE, conta com a parceria exclusiva com a plataforma MeuCurso, que oferece aos estudantes materiais específicos para as suas aulas e formação individual. Todo o conteúdo é atualizado a cada três meses, acompanhando as mudanças da lei e das decisões dos tribunais, fazendo o que nenhum material das tradicionais bibliotecas consegue: manter o aluno sempre antenado com as mudanças.

O MeuCurso é uma plataforma considerada como tendo uma das maiores aprovações para o exame da OAB e demais concursos da área jurídica em todo o país.

A plataforma complementa as trilhas de aprendizagem com materiais didáticos e recursos adicionais, alinhados aos projetos profissionais dos alunos.

Um dos grandes diferenciais da parceria com o MeuCurso é a adoção das rotas de estudo, que permite o estudante construir um plano de preparação personalizado, considerando suas habilidades, dificuldades e os principais temas exigidos em exames e concursos.

Prepare-se de verdade: dentro e fora da sala de aula

A metodologia do curso acompanha a evolução do mundo jurídico, com foco no “aprender fazendo”, por meio da Aprendizagem Baseada em Projetos (ABP). Nesse modelo, os estudantes são desafiados a resolver problemas reais, desenvolvendo autonomia, pensamento crítico e aplicação prática dos conhecimentos.

A ABP na Unit permite que os alunos de Direito desenvolvam projetos práticos e colaborativos, aplicando os conhecimentos de forma crítica e aprofundada - Jailton Jr./JC Imagem

Diferenciais acadêmicos

Além do NPJ, a Unit-PE oferece outros diferenciais que fortalecem a formação jurídica e a diferencia de outras instituições de ensino:

Seminários de Formação Interdisciplinar - Ampliam o olhar crítico e conectam o Direito com outras áreas do conhecimento;

- Ampliam o olhar crítico e conectam o Direito com outras áreas do conhecimento; Disciplina de Comunicação Digital e Processo Judicial Eletrônico (PJe) - Preparam para os desafios tecnológicos do judiciário;

- Preparam para os desafios tecnológicos do judiciário; Projetos de extensão universitária - Garantem impacto social direto e proximidade com a comunidade;

- Garantem impacto social direto e proximidade com a comunidade; Editais de estímulo à Iniciação Científica e Pesquisa - Os programas inserem o aluno desde cedo em contato direto com a atividade científica e permite engaja-lo na pesquisa;

- Os programas inserem o aluno desde cedo em contato direto com a atividade científica e permite engaja-lo na pesquisa; PROMAI - Programa de Mobilidade Acadêmica e Internacionalização - Oferece intercâmbio em universidades parceiras no exterior, ampliando a experiência cultural, acadêmica e profissional;



"Essas iniciativas juntas reforçam nosso compromisso em oferecer uma formação inovadora, plural e conectada com as transformações do Direito e da sociedade", completa a coordenadora, Tatiana da Hora.

A Biblioteca oferece um vasto acervo físico e digital, incluindo livros, periódicos e acesso a bases de dados científicas para todos os estudantes da instituição. - Jailton Jr./JC Imagem

Reconhecimento e parcerias

O curso de Direito da Unit-PE se destaca como o mais bem avaliado entre os centros universitários de Pernambuco, de acordo com o Conceito Preliminar de Curso (CPC) do INEP-MEC. No ranking geral, a instituição ocupa ainda a segunda colocação entre os centros universitários mais bem avaliados do Estado.

Publicados em abril de 2025, os dados do Ministério da Educação (MEC) consideram diversos parâmetros relacionados ao desempenho acadêmico de cursos e instituições em todo o país.

Corpo docente do curso de Direito na Unit - Divulgação/Unit-PE

Os indicadores de qualidade na educação superior são ferramentas que medem o desempenho das instituições e dos cursos de graduação. A partir deles, as universidades direcionam investimentos para os cursos mais bem avaliados, promovem melhorias contínuas e identificam pontos estratégicos de desenvolvimento.

Entre os resultados, o Índice Geral de Cursos (IGC) aponta a Unit-PE como o segundo melhor centro universitário de Pernambuco, com IGC contínuo de 3,13 - equivalente ao conceito 4 em uma escala que vai até 5.



O CPC, onde o curso de Direito da Unit-PE se destacou, avalia o curso de graduação de uma instituição de ensino e é feito um ano após o Enade (Exame Nacional de Desempenho de Estudantes), que é levado em consideração. O cálculo combina diferentes aspectos, como desempenho dos estudantes, valor agregado pelo curso e condições oferecidas para o desenvolvimento do processo formativo, como corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos.

Para a coordenadora do curso de Direito, esses números refletem não apenas o desempenho acadêmico, mas também o compromisso da Unit-PE com a excelência.

“Mais do que números, esses indicadores traduzem o cuidado contínuo em atualizar a matriz curricular, qualificar docentes e investir em inovação pedagógica e infraestrutura”, explica.

Tatiana da Hora atua na Unit-PE há 19 anos. É coordenadora e professora do curso de Direito e da pós-graduação, além de estar à frente do Núcleo de Práticas Jurídicas (NPJ). - Jailton Jr./JC Imagem

Outro destaque é a parceria da Unit-PE com a OAB-PE, considerada estratégica para o fortalecimento do curso. Tatiana da Hora integra a Comissão de Estudos Jurídicos e Sociais da Ordem, criada em 2025 para promover debates e eventos jurídicos.

"A OAB-PE é uma parceira estratégica, tanto no acompanhamento da qualidade do curso quanto no estímulo à integração dos alunos com a advocacia desde cedo. Eventos conjuntos, palestras, participação da Ordem em bancas acadêmicas e no apoio às nossas atividades de prática jurídica fortalecem a credibilidade do curso e aproximam os estudantes do exercício profissional", acrescenta Tatiana da Hora, coordenadora do curso.

A Unit-PE é o segundo melhor centro universitário de Pernambuco. Dados divulgados pelo Ministério da Educação também dão destaque a cursos da instituição em nível estadual. - Divulgação/Unit-PE

Olhar para o futuro

Nos próximos anos, a Unit-PE pretende ampliar as parcerias institucionais e as oportunidades de estágio, consolidando ainda mais a inserção dos alunos no mercado.

Dois projetos inovadores estão sendo implantados ao longo desse semestre para dar ao aluno do curso um olhar mais acentuado para a formação: a Mentoria Jurídica, guiada por docentes atuantes em diversas áreas, e a Residência Jurídica, que reforça o foco da modelo acadêmico da Unit-PE, que é a ABP – Aprendizagem Baseadas em Projetos, onde o aluno aprende na prática.

A Mobilidade Acadêmica Internacional seguirá como prioridade, possibilitando que mais alunos possam cursar a graduação em instituições parceiras ao redor do mundo, além de investimentos em tecnologia aplicada ao ensino jurídico e incentivo à produção científica.

Celebração dos 20 anos

Em agosto, mês que se comemora o Dia do Advogado, um almoço especial reuniu representantes de entidades jurídicas, promotores, desembargadores, professores e egressos para celebrar as duas décadas do curso. Homenagens foram prestadas a docentes e parceiros que contribuíram para a trajetória da Unit-PE.

Na ocasião, o reitor e professor Diogo Galvão apresentou os resultados institucionais mais recentes junto ao MEC. O encontro também destacou a presença da presidente da OAB-PE, Dra. Ingrid Zanella, e da vice-presidente, Dra. Schamkypou Bezerra, que integra o corpo docente da Unit-PE.

Houve ainda uma homenagem ao desembargador do TRT da 6ª Região, Sergio Torres Teixeira, professor titular desde a fundação do curso, que recebeu uma placa comemorativa por sua contribuição como docente fundador.



O evento contou também com a participação do Defensor Público Geral de Pernambuco, Dr. Henrique Costa da Veiga Seixas, além da imprensa e de escolas parceiras da Unit-PE.



A celebração contou ainda com o lançamento da Revista Decreto - Edição Especial que celebra os 20 anos do Curso de Direito, reunindo fatos marcantes, conquistas acadêmicas e a história de impacto social construída pela Unit-PE.

"Esses momentos reforçam o orgulho e a tradição que construímos juntos e mantém nossos olhos para o futuro, com formação de excelência e muito conhecimento", conclui a coordenadora Tatiana da Hora