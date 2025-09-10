Cozzi Restaurantes Industriais: empresa pernambucana completa 15 anos em plena expansão nacional

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Empresa começou em 2010, no Recife, e hoje é referência no segmento de serviços de alimentação corporativa, com atuação em três estados

Comida boa que satisfaz o paladar e entrega qualidade no dia a dia. Assim tem sido a trajetória da Cozzi Restaurantes Industriais, que completa 15 anos de atividade e se consolida como referência em soluções de alimentação corporativa, fornecendo a operação completa de restaurantes dentro de indústrias, grandes empresas, centros logísticos, universidades e centros hospitalares.

A celebração culmina em um evento que acontece no próximo dia 11, quinta-feira. Os diretores e sócios da empresa, Edivalda Carvalho e Pedro Suassuna, se preparam para receber colaboradores, clientes, fornecedores, parceiros e convidados especiais em uma festa exclusiva que deve reunir cerca de 300 pessoas no Recife.

Pedro Suassuna e Edivalda Carvalho, CEOs da Cozzi - Renato Ramos/JC Imagem

Desde 2010, quando iniciou sua trajetória na capital pernambucana, a Cozzi Restaurantes Industriais tem se destacado pelo empreendedorismo e pela qualidade de seus serviços. Hoje, a empresa expandiu sua atuação para São Paulo e Rio de Janeiro, somando 25 unidades em operação, e está em plena expansão nacional.

"Dentro do setor de alimentação coletiva, a gente se destaca por ser uma empresa de referência, onde entregamos não apenas qualidade, mas também muita transparência, ética, respeito. Hoje, empregamos mais de 400 funcionários e servimos mais de 15.000 refeições por dia", afirma Pedro Suassuna.

Cozzi celebra trajetória em programação especial

A noite de celebração contará com a presença do psicólogo e conferencista Rossandro Klinkey, que apresenta a palestra 'O primeiro passo para liderar os outros com sucesso'. Além disso, a chef paulistana Bel Coelho, que está à frente dos restaurantes Cuia e Clandestina, comanda uma exclusiva aula-show de gastronomia e ensina a fazer um prato que será degustado no jantar. No dia seguinte à grande festa, Bel Coelho dará um treinamento para os chefs da Cozzi. A receita ganhará uma versão adaptada e entrará para o cardápio dos restaurantes operados pela Cozzi.

Para não deixar ninguém parado, a cantora Nena Queiroga e o Maestro Spok se apresentam com o show 'Pernambuco para o Mundo', com participação especial de Almério e Samba do Zé Pretinho.



Relação sólida e saborosa com o SJCC

Estrutura da Cozzi no Sistema Jornal de Commercio de Comunicação - Renato Ramos/JC Imagem

No Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, a Cozzi opera o restaurante corporativo há mais de 10 anos, após um trabalho personalizado para acompanhar os hábitos da empresa e a necessidade de cada colaborador.

Sandra D’Ávila, da Gerência Administrativa do SJCC, destaca a parceria sólida construída entre o Cozzi e o sistema ao longo dos anos. Para ela, essa relação é marcada pelo “respeito mútuo” e pelo acompanhamento próximo entre os CEOs e os serviços prestados pela empresa.

"Os diferenciais dos serviços da Cozzi no dia a dia dos colaboradores do SJCC incluem: a equipe operacional da Cozzi, que se destaca pelo atendimento, apresentação, fardamento e cortesia; a preparação de um ambiente festivo e um cardápio diferenciado em datas comemorativas, envolvendo todos os colaboradores do SJCC; a qualidade das preparações e a diversificação dos cardápios, sem histórico de contaminação alimentar; e a eficiência na limpeza, organização do ambiente e a constante renovação dos utensílios e do espaço", lista.

Entre os diferenciais no dia a dia, está o acompanhamento nutricional em cada prato, além do uso de ingredientes frescos e de qualidade, servindo do trivial a saladas elaboradas, massas e afins. Além disso, se alinhando com um viés cada dia mais sustentável, a empresa busca minimizar o desperdício de alimentos.

Serviços da Cozzi no SJCC duram mais de uma década, sem perder a qualidade ao longo dos anos - Artur Borba/JC Imagem

"A Cozzi demonstra uma visão inovadora na área de alimentos, indo além da simples execução de um contrato para tratar cada cliente como único, respeitando suas necessidades e expectativas", complementa D'Ávila.

Cozzi Restaurantes oferece serviço completo há 15 anos

A Cozzi Restaurantes nasceu a partir da parceria entre Edivalda Carvalho, nutricionista, e Pedro Suassuna, administrador.

De um lado, Val - como é conhecida - veio do Sertão pernambucano e construiu sua história no ramo da alimentação industrial. Na empresa, ela é responsável pela qualidade e capricho em cada prato - desde os utensílios usados aos sabores das receitas.

Do outro, Pedro Suassuna assumiu o desafio de comandar a Cozzi aos 23 anos e, desde então, tem trabalhado com base na transparência e excelência, pilares do Padrão Cozzi de Qualidade. Desde 2011, ele divide a direção da empresa com Edivalda, onde conduz a gestação financeira com visão estratégica.

Os perfis complementares resultam na Cozzi Restaurantes Industriais, que chega aos 15 anos de história com os mesmos valores, mas objetivos cada vez maiores. Com uma equipe dedicada de nutricionistas e chefs à frente das unidades, a Cozzi tem como missão transformar o momento de pausa para as refeições em um instante de conexão, prazer e saúde. O slogan resume bem a essência da marca: “Cozzi Restaurantes Industriais. Desde 2010 alimentando histórias de sucesso.”

"Quando começamos, tínhamos um objetivo: não precisava ser a maior, mas tinha que ser a melhor", afirma Edivalda.

Para os próximos anos da Cozzi, a meta da empresa é se expandir pelo Nordeste e pelo restante do país. "Digo que a gente está pronto para qualquer lugar", celebra Edivalda. "Nossa empresa está pronta tanto no aspecto operacional, financeiro, quanto para atender qualquer cliente e nível de exigência. Esses 15 anos foram anos de estudo e aprendizado, e agora começa um novo ciclo."