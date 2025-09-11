fechar
Boteco do Barra convida Dinah Santos e De Cara com o Samba nesta sexta-feira (12)

Nesta sexta-feira (12), Dinah Santos e o projeto De Cara com o Samba animam o Boteco do Barra, com samba autêntico, música autoral e petiscos da Natto

Por Jefferson Albuquerque Publicado em 11/09/2025 às 7:12
Boteco do Barra recebe Dinah Santos e De Cara com o Samba nesta sexta (12)
Boteco do Barra recebe Dinah Santos e De Cara com o Samba nesta sexta (12) - Elly Martins/SJCC

Sexta-feira é sinônimo de música boa e diversão garantida no Boteco do Barra. Nesta sexta-feira (12), o programa recebe a cantora Dinah Santos e o projeto cultural pernambucano De Cara com o Samba, em uma tarde dedicada ao samba autêntico e à música autoral.

O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15, na TV Jornal.

A festa, que fica ainda mais especial com os deliciosos petiscos da Natto, pode ser acompanhada ao vivo na TV Jornal, no canal oficial do YouTube e no site da emissora. Quem não conseguir assistir ao vivo, pode conferir o programa na íntegra no YouTube.

Atrações do Boteco do Barra

Dinah Santos: o amor pelo samba que vem de Pernambuco

Elly Martins/SJCC
Cantora Dinah Santos participa do Boteco do Barra nesta sexta (12) - Elly Martins/SJCC

Você com certeza já ouviu a voz dela, mas talvez não saiba: Dinah Santos começou a cantar aos oito anos de idade, guiada pelo amor pelo samba e pela música popular. 

Com passagem pelo Rio de Janeiro, Dinah trouxe referências de outros berços do samba para seu repertório, mas sem perder a identidade recifense.

A cantora valoriza canções que falam da cidade, do Rio Capibaribe e da Rua da Aurora, mostrando que o Recife também tem samba.

De Cara com o Samba: projeto cultural que resgata as raízes do gênero 
Elly Martins/SJCC
De Cara com o Samba participa do Boteco do Barra nesta sexta (12) - Elly Martins/SJCC

O projeto De Cara com o Samba nasceu em 2018 da paixão de amigos de infância pela música.

Com mais de 20 edições realizadas, o grupo promove rodas de samba autênticas com músicos locais e convidados especiais. Entre eles estão Alcir Ramos e Raoni Borges, com produção musical de Bráulio Pereira.

 

TURMA DO BARRA AO VIVO COM FLÁVIO BARRA | 12.09.25

