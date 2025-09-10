Melhores músicas gospel do Fernandinho para tocar no violão
Cantor gospel acumula mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, e possui louvores de sucesso para reproduzir no violão; saiba como
A música gospel é um dos principais gêneros mais ouvidos no Brasil, pelas suas letras potentes e engajamento do público cristão/evangélico. Entre os cantores que fazem sucesso, está o artista Fernandinho, que acumula milhões de streams e plays em diferentes plataformas digitais.
Com canções memoráveis, os hits podem ser facilmente reproduzidos no violão - desde quem está começando até por quem possui um pouco mais de noção musical.
Pensando nisso, conheça a seguir as músicas mais fáceis de Fernandinho para tocar no violão.
Músicas de Fernandinho para tocar no violão
1. Todas as Coisas
Todas as Coisas possui uma progressão de acordes simples e que se repete ao longo da canção. Logo, é perfeita para quem está iniciando no instrumento.
Além disso, o ritmo também é bem acessível, não exige batidas muito complexas.
2. Galileu
Outro sucesso de Fernandinho, Galileu é uma das canções mais conhecidas do cantor, e possui acordes considerados básicos e fáceis de memorizar.
A batida é tranquila, ideal para treinar constância no ritmo sem complicações.
3. Grandes Coisas
A estrutura de Grandes Coisas é simples para reproduzir no violão e possui acordes descritos como abertos. Assim, é perfeita para quem está aprendendo a troca de acordes com maior fluidez.
4. Uma Nova História
Uma Nova História é uma música de Fernandinho mais desafiadora, já que mistura acordes simples com variações de intensidade ao longo da música. Exige atenção na batida para manter a emoção da canção.
5. Caia Fogo
Caia Fogo possui uma energia forte que emociona quem ouve. Ainda assim, os acordes da música não são difíceis: o desafio está no ritmo mais acelerado.
Desta forma, quem toca no violão deve manter uma boa resistência na mão direita para manter a batida firme.
6. Ainda Que a Figueira
Escolhida como uma das mais fáceis de Fernandinho para o violão, ela possui acordes básicos e repetição, ótima para treinar troca suave entre acordes e cantar junto sem perder o ritmo.