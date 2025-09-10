Melhores músicas gospel do Fernandinho para tocar no violão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Cantor gospel acumula mais de 5,5 milhões de ouvintes mensais apenas no Spotify, e possui louvores de sucesso para reproduzir no violão; saiba como

A música gospel é um dos principais gêneros mais ouvidos no Brasil, pelas suas letras potentes e engajamento do público cristão/evangélico. Entre os cantores que fazem sucesso, está o artista Fernandinho, que acumula milhões de streams e plays em diferentes plataformas digitais.

Com canções memoráveis, os hits podem ser facilmente reproduzidos no violão - desde quem está começando até por quem possui um pouco mais de noção musical.

Pensando nisso, conheça a seguir as músicas mais fáceis de Fernandinho para tocar no violão.

Como ler partituras de piano do zero

Como ler partituras de piano do zero Quanto tempo leva para aprender a tocar violão? Descubra Leia Também

Tocar violão fácil: aprenda com a Kords

Para quem deseja aprimorar as habilidades no violão, a plataforma Kords está disponibilizado 7 dias gratuitos de acesso ilimitado aos seus cursos. No catálogo, é possível acessar aulas de violão, guitarra, canto, teoria musical e diversos outros instrumentos.

A Kords conta com uma trilha de aprendizado personalizada para cada usuário, utilizando da tecnologia e gamificação para deixar o processo ainda mais fácil. Ao fim de cada curso, o aluno ainda obtém um certificado digital. Saiba mais clicando aqui!

Músicas de Fernandinho para tocar no violão

Imagem de pessoa tocando violão - PixaBay

1. Todas as Coisas

Todas as Coisas possui uma progressão de acordes simples e que se repete ao longo da canção. Logo, é perfeita para quem está iniciando no instrumento.

Além disso, o ritmo também é bem acessível, não exige batidas muito complexas.

2. Galileu

Outro sucesso de Fernandinho, Galileu é uma das canções mais conhecidas do cantor, e possui acordes considerados básicos e fáceis de memorizar.

A batida é tranquila, ideal para treinar constância no ritmo sem complicações.

3. Grandes Coisas

A estrutura de Grandes Coisas é simples para reproduzir no violão e possui acordes descritos como abertos. Assim, é perfeita para quem está aprendendo a troca de acordes com maior fluidez.

4. Uma Nova História

Uma Nova História é uma música de Fernandinho mais desafiadora, já que mistura acordes simples com variações de intensidade ao longo da música. Exige atenção na batida para manter a emoção da canção.

5. Caia Fogo

Caia Fogo possui uma energia forte que emociona quem ouve. Ainda assim, os acordes da música não são difíceis: o desafio está no ritmo mais acelerado.

Desta forma, quem toca no violão deve manter uma boa resistência na mão direita para manter a batida firme.

6. Ainda Que a Figueira

Escolhida como uma das mais fáceis de Fernandinho para o violão, ela possui acordes básicos e repetição, ótima para treinar troca suave entre acordes e cantar junto sem perder o ritmo.