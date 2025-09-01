Quanto tempo leva para aprender a tocar violão? Descubra

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Tempo para aprender a tocar o instrumento varia de acordo com o objetivo de cada pessoa, mas manter uma rotina de treinos e disciplina é essencial

Aprender a tocar violão, como qualquer outro hobby, requer tempo e prática. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo e até mesmo quanto tempo leva para aprender a tocar uma música completa, por exemplo.

Existem algumas dicas simples que não só ajudam no processo de aprendizado, como também ajudam a ter uma média de tempo sobre o instrumento.

Antes de tudo, saiba que é necessário determinar um tempo de prática ideal - que pode ser feito diariamente ou de acordo com a sua disponibilidade. Em geral, esse tempo é de 30 a 60 minutos por dia, para aprender as teorias e praticar.

Leia Também 7 melhores músicas gospel para aprender a tocar no teclado

Use a Kords para aprender a tocar violão

Uma forma de ter acesso a aulas de violão de uma forma interativa é por meio da Kords, plataforma online que ensina não só violão, como outros instrumentos, canto e também teorica musical.

Atualmente, o serviço está ofertando 7 dias de acesso gratuito e ilimitado aos cursos. Unindo tecnologia e gamificação, fica ainda mais fácil aprender um instrumento novo e, ao fim de cada curso, o aluno ainda recebe um certificado de conclusão.

Acesse aqui para conhecer o Kords e saber mais!

Descubra quanto tempo para aprender a tocar violão

Imagem de pessoa tocando violão - PixaBay

De acordo com o site CifrasClub, o tempo médio para aprender a tocar violão varia de acordo com o objetivo de cada um. Assim, se a ideia é manter um hobby com disciplina e afim de uma evolução constante, é possível aprender o básico de violão em 3 meses.

Nesse período, aprende-se sobre acordes, como segurar o violão, afinação do instrumento e a transição.

Depois disso, seis meses é o tempo ideal para quem está aprendendo a tocar violão tocar uma música inteira. Além disso, é possível fazer transições mais suaves.

Músicas mais fáceis para aprender no violão

Existem algumas músicas que são consideradas muito fáceis de aprender no violão. São elas: