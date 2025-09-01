Quanto tempo leva para aprender a tocar violão? Descubra
Tempo para aprender a tocar o instrumento varia de acordo com o objetivo de cada pessoa, mas manter uma rotina de treinos e disciplina é essencial
Aprender a tocar violão, como qualquer outro hobby, requer tempo e prática. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo e até mesmo quanto tempo leva para aprender a tocar uma música completa, por exemplo.
Existem algumas dicas simples que não só ajudam no processo de aprendizado, como também ajudam a ter uma média de tempo sobre o instrumento.
Antes de tudo, saiba que é necessário determinar um tempo de prática ideal - que pode ser feito diariamente ou de acordo com a sua disponibilidade. Em geral, esse tempo é de 30 a 60 minutos por dia, para aprender as teorias e praticar.
Use a Kords para aprender a tocar violão
Uma forma de ter acesso a aulas de violão de uma forma interativa é por meio da Kords, plataforma online que ensina não só violão, como outros instrumentos, canto e também teorica musical.
Atualmente, o serviço está ofertando 7 dias de acesso gratuito e ilimitado aos cursos. Unindo tecnologia e gamificação, fica ainda mais fácil aprender um instrumento novo e, ao fim de cada curso, o aluno ainda recebe um certificado de conclusão.
Acesse aqui para conhecer o Kords e saber mais!
Descubra quanto tempo para aprender a tocar violão
De acordo com o site CifrasClub, o tempo médio para aprender a tocar violão varia de acordo com o objetivo de cada um. Assim, se a ideia é manter um hobby com disciplina e afim de uma evolução constante, é possível aprender o básico de violão em 3 meses.
Nesse período, aprende-se sobre acordes, como segurar o violão, afinação do instrumento e a transição.
Depois disso, seis meses é o tempo ideal para quem está aprendendo a tocar violão tocar uma música inteira. Além disso, é possível fazer transições mais suaves.
Músicas mais fáceis para aprender no violão
Existem algumas músicas que são consideradas muito fáceis de aprender no violão. São elas:
- Acima do Sol - Skank
- Me Namora - Natiruts
- Asa Branca - Luiz Gonzaga
- Só Tu És Santo - Morada
- I'm Yours - Jason Mraz