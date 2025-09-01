fechar
Quanto tempo leva para aprender a tocar violão? Descubra

Tempo para aprender a tocar o instrumento varia de acordo com o objetivo de cada pessoa, mas manter uma rotina de treinos e disciplina é essencial

Por Samantha Oliveira Publicado em 01/09/2025 às 12:00
Violão
Violão - PixaBay

Aprender a tocar violão, como qualquer outro hobby, requer tempo e prática. Ainda assim, muitas pessoas têm dúvidas sobre o processo e até mesmo quanto tempo leva para aprender a tocar uma música completa, por exemplo.

Existem algumas dicas simples que não só ajudam no processo de aprendizado, como também ajudam a ter uma média de tempo sobre o instrumento.

Antes de tudo, saiba que é necessário determinar um tempo de prática ideal - que pode ser feito diariamente ou de acordo com a sua disponibilidade. Em geral, esse tempo é de 30 a 60 minutos por dia, para aprender as teorias e praticar.

Descubra quanto tempo para aprender a tocar violão

PixaBay
Imagem de pessoa tocando violão - PixaBay

De acordo com o site CifrasClub, o tempo médio para aprender a tocar violão varia de acordo com o objetivo de cada um. Assim, se a ideia é manter um hobby com disciplina e afim de uma evolução constante, é possível aprender o básico de violão em 3 meses.

Nesse período, aprende-se sobre acordes, como segurar o violão, afinação do instrumento e a transição.

Depois disso, seis meses é o tempo ideal para quem está aprendendo a tocar violão tocar uma música inteira. Além disso, é possível fazer transições mais suaves.

Músicas mais fáceis para aprender no violão

Existem algumas músicas que são consideradas muito fáceis de aprender no violão. São elas:

  1. Acima do Sol - Skank
  2. Me Namora - Natiruts
  3. Asa Branca - Luiz Gonzaga
  4. Só Tu És Santo - Morada
  5. I'm Yours - Jason Mraz

