fechar
Entretenimento | Patrocinada

Como ler partituras de piano do zero

Para quem está aprendendo a tocar piano, uma das etapas essenciais é a leitura das partituras, que indicam o ritmo e as notas a serem tocadas

Por Samantha Oliveira Publicado em 05/09/2025 às 12:00
Partitura e piano
Partitura e piano - Pixabay

 Um problema comum para quem está aprendendo algum instrumento é a leitura das partituras. Com ela, é possível ler graficamente a melodia, harmonia e ritmo de uma música para sua execução correta.

Ainda assim, o ensino de partituras por livros, por exemplo, pode não ser tão fácil e atrapalhar no processo de aprendizado. Desta forma, confira algumas dicas e saiba como ler partitura de piano para quem é iniciante. 

Aprenda piano com a Kords 

 Para quem deseja aprender a tocar piano, a plataforma Kords é a melhor opção por unir tecnologia, gamificação e um processo personalizado.

O serviço é um site que conta com diversas aulas para diferentes instrumentos - violão, guitarra, teclado - além de canto e teoria musical. Ao fim de cada curso, o aluno obtém um certificado digitial.

A Kords disponibiliza 7 dias de acesso gratuito e ilimitado aos cursos da plataforma para os interessados. Saiba mais clicando aqui

Como ler partitura de piano no zero

PixaBay

Imagem de pessoa tocando em um teclado - PixaBay

Antes de tudo, é necessário decorar a maneira que as notas são representadas nas partituras. Em linhas gerais, a partitura é dividida da seguinte forma:

  • Pauta: onde se escreve as notas musicais, divididas entre cinco linhas e quatro espaços - cada um representando uma nota diferente;
  • Claves: existem três principais - clave de sol, de fá e de dó; 
  • Notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. 

Lembre-se de praticar um pouco todos os dias para criar mais familiaridade com o sistema musical. Além disso, crie o conhecimento sobre tom, semitom, acidentes e sinais de alteração.

Especificamente no piano, as claves podem ser divididas pelas mãos: a direita lê a de sol, e a esquerda a de fá. Pratique-as de forma separada antes de juntá-las. Além disso, exercícios de independência das mãos ajudam na coordenação e, assim, fluidez nas transições.

Dicas para aprender a ler partitura

Confira algumas dicas extras para aprender a ler partituras:

  • Conheça a duração das figuras: semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia indicam o tempo de cada nota.
  • Use exercícios simples: comece com partituras fáceis, tocando escalas e músicas curtas para treinar leitura.
  • Aplique a leitura rítmica: bata palmas seguindo os tempos da partitura antes de tocar no instrumento.

Leia também

Futuro da energia sustentável: CONIBEN 2025 e o crescimento de investimentos renováveis
ENCONTRO

Futuro da energia sustentável: CONIBEN 2025 e o crescimento de investimentos renováveis
Pernambuco é o segundo estado com mais medalhas na ONHB da Unicamp
PÓDIO

Pernambuco é o segundo estado com mais medalhas na ONHB da Unicamp

Compartilhe

Tags