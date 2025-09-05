Como ler partituras de piano do zero
Para quem está aprendendo a tocar piano, uma das etapas essenciais é a leitura das partituras, que indicam o ritmo e as notas a serem tocadas
Um problema comum para quem está aprendendo algum instrumento é a leitura das partituras. Com ela, é possível ler graficamente a melodia, harmonia e ritmo de uma música para sua execução correta.
Ainda assim, o ensino de partituras por livros, por exemplo, pode não ser tão fácil e atrapalhar no processo de aprendizado. Desta forma, confira algumas dicas e saiba como ler partitura de piano para quem é iniciante.
Aprenda piano com a Kords
Para quem deseja aprender a tocar piano, a plataforma Kords é a melhor opção por unir tecnologia, gamificação e um processo personalizado.
O serviço é um site que conta com diversas aulas para diferentes instrumentos - violão, guitarra, teclado - além de canto e teoria musical. Ao fim de cada curso, o aluno obtém um certificado digitial.
A Kords disponibiliza 7 dias de acesso gratuito e ilimitado aos cursos da plataforma para os interessados. Saiba mais clicando aqui!
Como ler partitura de piano no zero
Antes de tudo, é necessário decorar a maneira que as notas são representadas nas partituras. Em linhas gerais, a partitura é dividida da seguinte forma:
- Pauta: onde se escreve as notas musicais, divididas entre cinco linhas e quatro espaços - cada um representando uma nota diferente;
- Claves: existem três principais - clave de sol, de fá e de dó;
- Notas musicais: Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si.
Lembre-se de praticar um pouco todos os dias para criar mais familiaridade com o sistema musical. Além disso, crie o conhecimento sobre tom, semitom, acidentes e sinais de alteração.
Especificamente no piano, as claves podem ser divididas pelas mãos: a direita lê a de sol, e a esquerda a de fá. Pratique-as de forma separada antes de juntá-las. Além disso, exercícios de independência das mãos ajudam na coordenação e, assim, fluidez nas transições.
Dicas para aprender a ler partitura
Confira algumas dicas extras para aprender a ler partituras:
- Conheça a duração das figuras: semibreve, mínima, semínima, colcheia e semicolcheia indicam o tempo de cada nota.
- Use exercícios simples: comece com partituras fáceis, tocando escalas e músicas curtas para treinar leitura.
- Aplique a leitura rítmica: bata palmas seguindo os tempos da partitura antes de tocar no instrumento.