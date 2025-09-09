Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Parceiras na música internacional deixaram sua marca na indústria da música - seja pela combinação das vozes ou performances ao vivo

Existem algumas parcerias, mais conhecidas como 'feats', no mundo musical que deixaram sua marca na história. Seja pela história por trás da canção ou por performances inesquecíveis, alguns duetos são lembrados até hoje ou não saem da mente dos ouvintes.

Além disso, o dueto é uma ótima forma de praticar canto, já que desenvolve afinação, harmonia, controle de volume e equilíbrio vocal.

A seguir, confira 5 duetos inesquecíveis feitos por cantores internacionais.

5 duetos inesquecíveis da música internacional

David Bowie e Freddy Mercury se reuniram para a canção 'Under Pressure' - Divulgação/YouTube/WeirdHistory

1. Die With a Smile - Lady Gaga

Um dos feats mais icônicos dos últimos anos, Die With a Smile uniu a potência vocal de dois astros pop em meio a uma balada romântica. Quebrando recordes e sendo uma das músicas mais ouvidas do mundo segundo o Top Global do Spotify, a canção conquistou o público e virou um verdadeiro hit.

Para o canto, a música é perfeita para praticar controle de respiração e harmonia em vozes contrastantes.

2. Silver Springs – Fleetwood Mac (Stevie Nicks & Lindsey Buckingham)

Silver Springs é um clássico dos anos 70-80 eternizado pelo grupo Fletwood Mac que, anos após seu lançamento, voltou a protagonizar uma verdadeira polêmica. É que dois dos integrantes e vocalistas, Stevie Nicks e Lindsey Buckingham, voltaram a se apresentar após uma série de desavenças e o término do relacionamento entre eles.



O resultado foi uma performance ao vivo feita em 1997, na Warner Bros, cheia de tensão entre os dois cantores, mostrando a força da música e sua letra potente. A canção é ótima para treinar interpretação vocal e como transmitir sentimentos através da voz, algo essencial no canto.

3. Me Against The Music – Britney Spears feat. Madonna

Um encontro histórico entre duas gerações do pop. O dueto se tornou icônico pelo impacto cultural e pela energia da faixa, ideal para praticar dicção, ritmo rápido e presença cênica ao cantar.

Além da música ter sido um sucesso, Britney e Madonna protagonizaram uma performance icônica ao vivo durante o Video Music Awards de 2003.

4. Scream – Michael Jackson feat. Janet Jackson

Scream é responsável por um dos videoclipes mais caros da indústria da música, e traz a sintonia entre os irmãos Michael Jackson e Janet Jackson. Para quem pratica canto, é excelente para exercitar potência vocal e equilíbrio em duetos enérgicos.

O dueto também mostra a sinergia entre eles e, após a morte do Rei do Pop, resultou em uma performance emocionante de Janet Jackson no VMA.

5. Under Pressure – Queen & David Bowie

Considerado um dos duetos mais lendários da história, Under Pressure uniu duas figuras icônicas da indústria musical: Freddy Mercury e David Bowie.

Criando um hino atemporal, a canção treina dinâmica vocal, alternando entre partes suaves e explosivas, além de harmonia.