Boteco do Barra convida Andrielly Souza e Filhote nesta sexta-feira (29)

Saiba mais sobre a programação do quadro do Boteco do Barra, que nesta sexta (29) conta com Andrielly Souza e Filhote, além dos famosos petiscos Natto

Sextou! E a diversão, como sempre, está garantida no Boteco do Barra. Nesta sexta-feira (29), Jurema Fox recebe Andrielly Souza e Filhote. O programa Turma do Barra vai ao ar às 13h15 na TV Jornal.

A festa, que fica ainda mais especial com os petiscos da Natto, pode ser acompanhada na TV Jornal, no canal do Youtube e no site da emissora. Quem não conseguiu assistir ao vivo pode conferir o programa na íntegra no Youtube.

Atrações

Andrielly Souza

Andrielly Souza no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

Você com certeza já ouviu uma música dela, mas talvez nem saiba: Andrielly Souza é a compositora do hit “Quem é o louco entre nós”, que estourou na voz da cantora Raphaela Santos. Ela também já compôs para a Banda Sentimentos, para a cantora Ziane Martins, entre outros.

A cantora e compositora quase desistiu da música para ser professora de educação física, mas viu no The Voice Brasil a oportunidade de alavancar a carreira. Em 2021, ela participou da disputa musical com a música “Pesadão”, de Iza. E apesar de não ter vencido o programa, tem conquistado cada vez mais fãs e espaço no brega pernambucano.

“Fui até a metade do programa, cheguei até a entrar no time da Claudinha [Leitte]. Foi uma das melhores experiências da minha vida, me abriu muitas portas. Depois disso, entrei no brega, que é um ritmo que mora no meu coração”, conta Andrielly.

A cantora destaca que seu primeiro videoclipe, "A nova eu", está prestes a atingir 1 milhão de visualizações no Youtube. Outro destaque é a música "Por amor", da banda Calcinha Preta, na versão de brega romântico com participação de Priscila Senna.

Filhote

Filhote no Boteco do Barra - Renato Ramos/JC Imagem

Filhote começou sua carreira no pagode, integrou os grupos Patusco e Curt Samba, e agora investe na carreira solo apenas no pagode. "Passei uns 10 anos cantando no Patusco, agora comecei um projeto só meu, o 'Pagode do Filhote'", conta.

O projeto consiste em apresentações do cantor em rodas de pagode para cantar músicas antigas e atuais, como sua canção de maior destaque, "Mexe loirinha". "Reúno os amigos, familiares e gente que não vejo há muito tempo para cantar aquelas músicas que fazem todo mundo dançar", complementa o cantor.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Filhote (@filhote_oficial)

O primeiro encontro do projeto acontece no dia 7 de setembro no Boteco Jato, no bairro de Campo Grande, a partir das 15h. Entre os convidados estão Taiguara, PH e Diego Dias.

