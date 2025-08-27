'Joelho do corredor' afeta de profissionais a atletas amadores; saiba como evitar

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Esta síndrome possui diversas causas aparentes, que devem ser analisadas com atenção de acordo com a rotina de treinos de cada indivíduo

Clique aqui e escute a matéria

Sensação de ardência, dor e inchaço. Esses são alguns dos sintomas comuns que caracterizam o chamado joelho do corredor, condição que engloba um conjunto de doenças que costuma afetar corredores e ciclistas.

Por ter se tornado comum, o tal joelho do corredor ainda é cercado de alguns mitos que podem atrapalhar tanto o tratamento quanto a prevenção. Ainda assim, é possível lidar de forma responsável com o quadro, afim de manter a prática esportiva a longo prazo.

O médico ortopedista Thiago Cintra, do Hospital Jayme da Fonte, rebate a crença de que correr faz mal para o joelho e que a síndrome é combatida apenas com anti-inflamatório, por exemplo.

O médico ortopedista Thiago Cintra, do Hospital Jayme da Fonte - Artur Borba/SJCC

"Modular o volume, a intensidade ou adaptar os treinos demonstram ser uma opção mais eficaz numa situação de sobrecarga. A consulta com uma equipe multidisciplinar (ortopedista especialista em joelho, fisioterapeuta esportivo, educador físico) é fundamental para se chegar ao diagnóstico, nem sempre o problema "é só inflamação”, a síndrome da banda iliotibial e a condromalácia patelar, por exemplo, são condições derivadas de sobrecarga mecânica e desequilíbrios musculares", explica.

Leia Também Desmaiar ao ver sangue pode ser síndrome vasovagal: entenda o que é

Alertas do corpo

No dia a dia, existem alguns sintomas considerados silenciosos que se manifestam no corpo, mas não podem ser ignorados. Inchaço leve ou sensação de calor após os treinos podem indicar a inflamação leve.

Além disso, fadiga precoce nos glúteos ou quadríceps indicam fraqueza ou má ativação

muscular, isso pode sobrecarregar o joelho.

O ortopedista também cita a famosa sensação de 'puxão' na parte externa do joelho, desconforto ou dor ao descer escada ou agachar, estalos na região e sensação de rigidez no joelho após a corrida.

Como evitar o joelho do corredor?

Dor no joelho - drobotdean

Algumas práticas podem ajudar a prevenir a lesão no joelho, principalmente as que são feitas de forma individualizada. O médico explica que a identificação de assimetrias e a correção de diferenças de força em uma avaliação biomecânica do indivíduo é uma das maneiras mais eficazes para correr e se exercitar de maneira balanceada.

Por outro lado, outros fatores podem ser aplicados no dia a dia para fortalecimento do corpo e prevenção da síndrome, sendo eles:

Fortalecimento muscular de glúteos, quadríceps, isquiotibiais e core;

Prática de mobilidade, alongamento e aquecimento;

Volume e intensidade dos treinos adequados;

Calçado em boas condições e adaptado à prática do esporte em questão

Atenção no descanso e recuperação entre os treinos.

Quem teve joelho do corredor pode voltar a correr?

Condições que afetam a saúde de praticantes de esportes afetam não só a rotina de treinos, como a saúde mental do paciente. Sendo assim, outra dúvida comum é sobre o retorno às atividades ao longo da recuperação do joelho do corredor.

O ortopedista Thiago Cintra aconselha, antes de tudo, identificar qual foi a causa da dor (sobrecarga, erro de técnica, fraqueza muscular e afins) em conjunto com um ortopedista para, a partir daí, avaliar um possível retorno.

"Para quem já teve dor no joelho ao correr e quer voltar com segurança, o segredo está em

respeitar o corpo, recondicionar gradualmente e corrigir os fatores que levaram à lesão", resume. "Mantenha regularidade nos treinos. Lesões reaparecem mais em quem alterna entre longos períodos de treino e longas pausas. Mantenha uma rotina constante, mesmo que com treinos leves."

Hospital Jayme da Fonte

O Hospital Jayme da Fonte, localizado no bairro das Graças, Zona Norte do Recife, conta com atendimento de urgência e emergência na área de traumato-ortopedia, dispondo de um moderno centro de diagnóstico por imagem, com equipamentos de ultima geração, que realiza exames em pacientes internos ou mediante agendamento.



Além disso, conta, em sua rede ambulatorial, de reconhecidos ortopedistas e traumatologistas para consultas preventivas, diagnóstico ou tratamento de doenças.