Hospital Jayme da Fonte: inovação na saúde e compromisso com a qualidade

Ao ser inaugurado, em julho de 1955, o Hospital Jayme da Fonte estava criando um marco inovador na saúde da região. Como primeiro pronto-socorro particular do Norte e Nordeste, o hospital trouxe a Pernambuco novos padrões de assistência à saúde. Agora, ao comemorar 70 anos, confirma-se como um dos mais modernos complexos hospitalares da região.

O superintendente da instituição, o médico Antônio Jayme da Fonte, lembra que o hospital nasceu da audácia de seu pai, profissional comprometido e com uma visão de futuro diferenciada. “Isso nos conduz até os dias atuais. Olhar para frente, sem temer obstáculos”, afirma.

Para ele, inovar é necessário, mas sempre conciliando com a humanização do atendimento. “O calor humano, algo vinculado à conexão afetiva, é o gesto, o carinho, a empatia, é algo de que não abrimos mão”, destaca o médico.

Ele ressalta que as UTIs da unidade, por exemplo, seguem um rigoroso padrão de qualidade, mantendo espaço para uma visão integral do paciente e sua família, possibilitando conforto e segurança. São esses cuidados, assegurando parâmetros de excelência, que garantiram, por exemplo, o reconhecimento pela Associação de Medicina Intensiva Brasileira (AMIB)/Epimed Solutions; e pela Organização Nacional de Acreditação (ONA).

Inovação

Em sua trajetória de sete décadas, o HJF se firmou no bairro das Graças, no Recife, como um polo de saúde. Além do complexo hospitalar com mais de 200 leitos, duas UTIs completas, e serviços de urgência e emergência 24h em cardiologia, cirurgia geral, clínica médica e traumato-ortopedia, conta com um centro de diagnóstico por imagem completo e atendimentos ambulatoriais de mais de 30 especialidades.

Inaugurado no ano passado, o novo centro cirúrgico é um dos mais modernos do país. São seis salas equipadas com tecnologia de ponta, sistema de anestesia que monitora com precisão a dosagem dos medicamentos, equipamentos para cirurgias neurológicas de grande porte e transplantes, microscópio específico e mesas especiais para obesos mórbidos, além de espaço para videocirurgia. “Tudo para oferecer mais conforto e segurança aos pacientes e médicos”, explica o superintendente. A área conta, ainda, com novo estar médico e o restaurante Pernambucanas Bistrô.

Novas salas do HJF contam com equipamentos que garantem uma visualização precisa durante as cirurgias, além de conforto durante os procedimentos - DIVULGAÇÃO

Outra novidade que chega agora aos 70 anos é o Auditório Capiba – em homenagem ao músico pernambucano –, com quase 200 metros quadrados e capacidade para até 100 pessoas, incluindo acessibilidade para cadeirantes, e que será utilizado para a realização de seminários, congressos, simpósios, entre outros eventos. “Será uma área destinada à qualificação permanente das equipes, reforçando o desafio de trabalhar na inovação dos serviços”, explica o superintendente.

Futuro

Ao falar sobre o futuro do hospital, Antônio Jayme lembra uma frase do pai da Administração moderna, Peter Drucker: “A melhor maneira de prever o futuro é criá-lo". Por isso, entende que a instituição tem atuado para construir uma trajetória exitosa, sempre pautada pela ética e respeito à vida. “Temos ainda muito a contribuir com a saúde e o desenvolvimento de Pernambuco. Seguimos acreditando no amanhã e trabalhando para que ele aconteça”, completa.



Localização e telefones

O Hospital Jayme da Fonte fica localizado na Rua das Pernambucanas, 107, no bairro das Graças, zona central do Recife. A Central de Marcações da instituição funciona de segunda a sexta das 7h às 19h; e aos sábados das 8h às 14h, pelo telefone (81) 3416-0075 / 3125-8850.