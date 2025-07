Feira Multimodal Nordeste: credenciamento aberto para maior evento de logística do NE

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Para o segundo ano, evento reforça a relevância do Norte e Nordeste no segmento de logística, com programação de três dias enriquecedora

No mês de agosto, a Feira Multimodal Nordeste acontece novamente na capital pernambucana, entre os dias 5 e 7 de agosto. Após o sucesso da primeira edição, o evento conta com o dobro do tamanho da planta, mais uma vez no Recife Expo Center, no bairro de São José.

Esta é a melhor e mais completa feira de logística do Norte e Nordeste, que para a edição deste ano prevê um crescimento de 40% de público em relação a 2024. Além disso, o evento deve gerar cerca de R$ 330 milhões em negócios, reforçando a relevância do projeto no setor logístico do Norte e Nordeste do Brasil.

O público poderá desfrutar de mais de cem marcas expositoras, além de palestras e inúmeras possibilidades de networking para os participantes, incluindo o Painel Conecta, um dos grandes atrativos da edição, que terá uma área de conteúdo ainda maior em relação ao ano passado.

A escolha do Recife para sediar a Feira Multimodal não é à toa: Pernambuco é considerado um hub logístico e estratégico pela sua localização e possibilidade de investimentos.

Sucesso de primeira

A Feira Multimodal Nordeste é um sucesso desde a sua primeira edição, e ofereceu, para os visitantes, uma oportunidade ímpar: mais de 80 marcas, 60 expositores e 6.600 presentes ao longo dos três dias de programação. Vale lembrar que este foi o primeiro evento do então recém inaugurado Recife Expo Center.

“O sucesso da primeira edição mostrou o quanto o setor logístico da nossa região precisava de um evento com essa força. Em 2025, a Multimodal Nordeste cresce, amplia conexões e reafirma sua missão de movimentar negócios e gerar valor real para o mercado”, destaca Domenico Carneiro, diretor da feira.



Domenico Carneiro, diretor da Feira Multimodal Nordeste - Wilton Marcelino/Divulgação

Credenciamento aberto

A Feira Multimodal é um evento destinado a públicos estratégicos de toda a cadeia logística, incluindo: indústrias de todos os segmentos; atacadistas, varejistas e e-commerces; empresas usuárias de portos e aeroportos; profissionais de logística, comércio exterior e supply chain, além de órgãos públicos, associações e empresários.



Sócios da Feira Multimodal Nordeste Rodrigo da Fonte, Carol Baía, Tatiana Menezes e Domenico Carneiro - Wilton Marcelino/Divulgação

Para os interessados, o credenciamento está aberto no site oficial da Feira Multimodal Nordeste. O ingresso para Pessoa Jurídica é gratuito, enquanto o acesso para Pessoa Física está no valor de R$ 50, válido para os 3 dias.

Leitores do Jornal do Commercio podem aplicar o cupom CONVIDADO_JC para isenção do valor de entrada. Clique aqui para saber mais.

Entre os patrocinadores e apoiadores estão o Complexo de Suape (patrocínio diamante), NDD (patrocínio bronze), ABAC, ABIMAQ, Anelog, AMCHAM, FIEPE, ABCOMM (apoio institucional), além da Mais Vida (cobertura médica oficial), Carbono B (parceiro ambiental), os hotéis oficiais Novotel Recife Marina, Marante Plaza e Marante Executive com organização e realização da Insight Feiras e Negócios.

Serviço