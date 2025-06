Petrolina celebra o maior São João de sua história com destaque nacional e impacto positivo na economia

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Petrolina viveu em nove noites o maior e mais movimentado São João de sua história. A festa encerrou, nesta segunda-feira (23), no pátio Ana das Carrancas, consolidando a cidade como referência nacional quando o assunto é impacto cultural, segurança, organização e resultado econômico.

O prefeito Simão Durando celebrou o sucesso do evento, que encantou moradores e turistas com uma estrutura reforçada e programação de peso, atraindo também o reconhecimento de lideranças políticas de todo o país.

Petrolina recebeu visitantes de mais de 150 cidades de todas as regiões do país. A movimentação turística e comercial bateu recordes e injetou cerca de R$ 320 milhões na economia local, gerando mais de 17 mil empregos diretos e indiretos, com reflexo imediato no comércio, hotelaria, bares, restaurantes, setor de eventos, transporte, moda, turismo, estética e comunicação.

“O São João de Petrolina é uma força viva que pulsa com o coração do povo sertanejo. É cultura, é oportunidade, é trabalho. E, acima de tudo, é o reflexo de uma cidade que sabe acolher e mostrar o melhor do Brasil. Estamos muito orgulhosos do que entregamos este ano”, destacou o prefeito Simão Durando.

Petrolina: referência no Nordeste

São João de Petrolina recebeu diferentes artistas no palco principal - Divulgação/Prefeitura de Petrolina

Petrolina se posicionou como vitrine do Nordeste e referência para todo o Brasil. Em meio aos ritmos, cores e tradições, a cidade reafirmou seu protagonismo no calendário junino nacional, elevando o padrão de excelência na realização de grandes eventos públicos.

“A cada ano superamos desafios e nos reinventamos. Este São João foi, sem dúvida, o mais emblemático que já realizamos. O sentimento é de gratidão, dever cumprido e certeza de que Petrolina está no caminho certo, promovendo cultura, gerando oportunidade e cuidando das pessoas”, concluiu o prefeito Simão Durando.

A segurança de ponta e presença política de peso também foram destaques nessa edição. Aproximadamente 1 mil profissionais por noite atuaram na segurança, entre Guardas Municipais, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, PRF e seguranças privados, o evento não registrou ocorrências graves.

O Pátio Ana das Carrancas contou com 100 câmeras de monitoramento, incluindo tecnologia de reconhecimento facial. A estrutura de segurança foi elogiada por especialistas e visitantes como uma das mais modernas do país em eventos de grande porte.

O São João também se destacou como espaço de articulação política e institucional. Diversas lideranças estaduais e nacionais marcaram presença, incluindo prefeitos, deputados federais, senadores, ministros e presidentes de casas legislativas.