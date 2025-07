Vitória se consolida como polo junino pernambucano com recorde de público e grandes atrações no São João 2025

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O São João da Vitória de Santo Antão encerra o mês de junho com um saldo bastante positivo: com recorde de público, grandes nomes da música e festa para todos os gostos, o município se consolidou como polo junino pernambucano de destaque. A festa deste ano teve início em 7 de junho e foi até o último sábado (28), totalizando 20 dias de celebração.

Durante esse período, mais de 300 mil pessoas passaram pela cidade, para o São João Pé de Serra, movimentando o comércio, a hotelaria, os serviços e o turismo local. A Prefeitura estima que o São João 2025 gerou uma injeção superior a R$ 100 milhões na economia do município, consolidando a festa como uma das maiores do interior do estado.

“Com tantas opções de diversão, a cidade da Vitória se consagra como o destino ideal para todos os públicos. Quem veio pôde dançar, cantar e se encantar com a tradição e a energia contagiante dessa festa tão amada pela nossa gente”, destaca o prefeito do município, Paulo Roberto.

Recorde de público

Na última quarta-feira (25), o Pátio de Eventos Otoni Rodrigues ficou pequeno para tanta gente: com 80 mil pessoas, a noite de shows bateu recorde de público nas apresentações de Xand Avião, Jonas Esticado, Tarcísio do Acordeon e Samba das Antigas, do vocalista Tássio Rodrigues, que agradeceu o carinho do público. "Foi uma noite histórica para mim e para nossa banda. Eu consigo reconhecer cada rostinho que fica ali na frente do palco, e esses, são os nossos fãs", disse.

De acordo com a Prefeitura da Vitória de Santo Antão, caravanas de várias cidades estiveram presentes, contribuindo para o recorde de público levantado pela Polícia Militar.

Música e estrutura

Foram 20 dias de festa na cidade de Vitória de Santo Antão, com transmissão ao vivo das apresentações. Entre os destaques musicais que se apresentaram na cidade, estão João Gomes, Pablo, Priscila Senna, Raphaela Santos, Xand Avião, Jonas Esticado, Tarcísio do Acordeon, Márcia Fellipe, Belo, Léo Foguete, Luan Santana, Kátia Cilene, Heitor Costa, Geraldinho Lins, Irah Caldeira e Pedrinho Pegação.

“Vitória tem uma seleção de talentos e música para todos os públicos. Vimos muitas crianças curtindo João Gomes e, ao mesmo tempo, a terceira idade dançando forró tradicional. Nossa festa é para todos”, comentou o prefeito.

Além do Pátio de Eventos Otoni Rodrigues (principal polo de animação), artistas locais, nomes de peso da região e figuras nacionais subiram em outros palcos, como o polo Estação do Forró -na antiga estação ferroviária - e na zona rural da cidade, o distrito de Pirituba - que completou 117 anos de fundação - e está localizado a 11 km do centro da cidade, o distrito é conhecido por sua temperatura amena e por manter vivas as tradições culturais, que atraem moradores e visitantes todos os anos durante o período junino. A festa contou ainda com as tradicionais quadrilhas, bacamarteiros, barracas típicas e cidade cenográfica.

“Nós que somos da casa sempre buscamos este espaço. E quando temos a oportunidade, agarramos com muita vontade. O nosso show foi bonito demais, e mais bonito ainda foi a reação do público, que veio cedo para nos prestigiar. A gratidão é enorme”, destacou o músico Jorge Neto, que faz parte da dupla vitoriense Jorge Neto e Aninha e subiram no palco no dia 24 de junho.

Tranquilidade para todos

Para garantir a segurança e o bem-estar do público, o evento contou com uma logística de saúde bem estruturada, incluindo um Complexo Avançado, motolâncias, ambulâncias, e uma equipe de mais de 40 bombeiros civis, enfermeiros e médicos.

A estrutura de apoio foi complementada por Guardas Municipais e agentes da AGTRAN para a segurança e organização do trânsito. A Secretaria da Mulher realizou ações educativas, e a Secretaria de Assistência Social, Juventude e Cidadania ofereceu creche para os filhos dos barraqueiros.

“Nós trabalhamos em conjunto para garantir uma festa segura e organizada, movimentando a economia local e fomentando a cultura e o turismo”, finaliza o prefeito Paulo Roberto.