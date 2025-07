São João do Jaboatão dos Guararapes: muito forró e festa para toda a família

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Programação contou com o encerramento oficial no último domingo (29), com a tradicional celebração para São José após dias de festa

Foram 17 dias de festa e muito clima junino no São João do Jaboatão dos Guararapes, que teve início no dia 13 de junho e chegou ao fim no domingo (29). O encerramento marcou a tradicional celebração de São Pedro que, mesmo debaixo de chuva, reuniu grande público para desfrutar da programação.

Neste ano, a novidade foram os polos fixos do São João do Jaboatão, que aconteceram no antigo SENAI, em Jaboatão Centro, e no Parque da Cidade, em Prazeres. Além disso, o evento manteve o formato itinerante já conhecido pelo público em anos anteriores, que passaram por Muribeca, Curado II e IV, Marcos Freire e Cavaleiro.

Ao todo, foram 10 polos, pensados para que a festa fosse descentralizada e democrática, atingindo assim uma maior quantidade de público e levando o clima junino em diferentes comunidades.

Movimentação econômica

Matheus Fernandes foi uma das atrações do palco no Parque da Cidade, no Jaboatão dos Guararapes. - Divulgação/Prefeitura do Jaboatão

Com atrações nacionais como Matheus e Kauan, Jorge de Altinho, Matheus Fernandes e Roberta Miranda, o São João de Jaboatão se consolidou como um dos grandes eventos juninos do Estado. A presença desses artistas impulsionou a movimentação econômica e atraiu uma multidão de moradores e visitantes.

A edição deste ano teve mais de 200 apoios comunitários e ultrapassou 250 contratações artísticas, com destaque para os talentos locais — mais de 85% dos artistas eram jaboatonenses, segundo a Prefeitura.

"É a Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes que torna esses momentos possíveis. É uma honra estar aqui mais uma vez, na minha cidade, levando alegria para todos", celebrou o cantor Matheus Nocalte, durante sua apresentação, sobre a realização desse tipo de evento.

A movimentação econômica foi expressiva: cerca de R$ 11 milhões circularam no município durante o período de festa, gerando aproximadamente 3 mil empregos temporários. Estima-se que 150 mil pessoas tenham sido impactadas diretamente e outras 300 mil indiretamente.

Além da programação musical, o evento se destacou pela organização e segurança. Cada polo foi cuidadosamente planejado para garantir a melhor experiência possível ao público.

Celebração da cultura

O encerramento da festa também foi marcado por uma verdadeira explosão de cores, com a apresentação da Quadrilha Junina Explosão. O grupo levou ao palco dança, alegria e a essência das tradições nordestinas.

Carlos Humberto, Diretor Comercial do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação, destaca a importância de eventos como esse para a população:

"A cada ano que se passa, percebemos que a prefeitura tem feito um grande movimento em estar presente nos grandes calendários festivos no decorrer do ano. No São João não foi diferente, fazendo uma grande festa e reunindo o povo nesse grande evento", avalia.

Cultura para o povo

Foram 17 dias de muita cultura e diversão para o público, que desfrutou o melhor do São João e suas tradições. Na noite de encerramento, o prefeito Mano Medeiros (PL) destacou a importância da cultura e da participação popular.

"Encerramos hoje uma das maiores festas juninas que Jaboatão já viu. Foram dias de muita alegria e valorização das nossas tradições. Agradeço a todos que fizeram parte dessa linda festa. Nosso compromisso é com uma cidade que celebra a cultura e promove o lazer para todas as idades", declarou.

Quadrilha Junina Explosão no São João do Jaboatão dos Guararapes - Divulgação

Andrea Medeiros, a primeira-dama, também fez questão de celebrar o sucesso do evento. "Foram dias especiais, com cada detalhe pensado para acolher e emocionar a nossa gente. Ver as famílias se divertindo, as crianças sorrindo e os artistas locais sendo valorizados é o maior presente. Já estamos com saudades e com o coração cheio de gratidão", celebrou.