Bruno e Marrone esclarecem polêmica com bandeira de Pernambuco em Caruaru e criticam 'fake news'

A dupla sertaneja Bruno e Marrone se pronunciou oficialmente para esclarecer a polêmica envolvendo a bandeira de Pernambuco durante o show de encerramento do São João de Caruaru, no último sábado (28).

Um vídeo que viralizou nas redes sociais mostrava o cantor Bruno aparentemente se recusando a segurar a bandeira do estado, o que gerou uma onda de críticas.

Em comunicado divulgado na última quarta-feira (2), a dupla afirmou que o trecho foi "totalmente fora de contexto". Segundo a nota, um membro da equipe não estava entregando a bandeira para o cantor segurar naquele momento, mas apenas "sinaliza e aponta ao cantor, onde a bandeira estaria no momento em que a dupla fosse pegá-la".

Para comprovar a versão, eles publicaram uma foto do show em que ambos aparecem, de fato, segurando a bandeira de Pernambuco no palco.

"A inconsequência de reproduzir e disseminar fake news, fere qualquer principio básico da informação e bom senso, induzindo a opinião pública a um juízo equivocado", diz um trecho da nota, que reafirma o carinho da dupla pelo Nordeste em suas quase quatro décadas de carreira.

Turnê com outra polêmica

A controvérsia com a bandeira não foi o único ponto de tensão na passagem de Bruno e Marrone pelo São João do Nordeste. A escolha de Enzo Rabelo, filho de 17 anos de Bruno, como show de abertura da turnê, também foi alvo de críticas do público. Espectadores questionaram a performance do jovem e o acusaram de nepotismo.

Enzo Rabelo respondeu às críticas em entrevistas recentes. Durante uma coletiva de imprensa, ele se mostrou aberto aos comentários e se posicionou como um artista em aprendizado.

Posteriormente, em conversa com o jornalista André Piunti, ele rebateu diretamente a acusação de que seu pai financia sua carreira.

"Tem gente que acha que meu pai pagou tudo. Meu pai nunca pagou um centavo pra mim. Tudo o que eu tenho hoje, graças a Deus, eu conquistei por mérito próprio", declarou o jovem cantor. "Fui eu quem pagou ele, inclusive. Ele é meu empresário, né?", concluiu.

