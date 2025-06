São João 2025 de Jaboatão: Confira programação de shows em sete polos, de 20 a 29 de junho

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

O São João do Jaboatão 2025 será realizado entre os dias 20 a 29 de junho e contará com grandes atrações espalhadas em sete polos no município

A Prefeitura do Jaboatão dos Guararapes divulgou, nesta quarta-feira (18), a programação oficial do São João do município. Os festejos juninos serão celebrados com diversas atrações entre os dias 20 a 29 de junho, com muito forró em vários polos espalhados pela cidade.

Ao todo, serão sete polos: Muribeca (em frente ao núcleo da PM); Curado IV (Avenida Um); Curado II (Avenida Dolores Duran); Jaboatão (antigo Senai); Marcos Freire (quadra poliesportiva); Cavaleiro (Praça Murilo Braga); e Parque da Cidade (em Prazeres).

“O São João é uma das festas mais bonitas e tradicionais do Nordeste, e em Jaboatão não poderia ser diferente. Estamos preparando um evento com muito carinho, segurança e organização, valorizando nossa cultura e nossa gente”, enfatizou o prefeito Mano Medeiros.

A primeira-dama Andréa Medeiros comentou sobre a valorização dos artesãos e empreendedores jaboatonenses. “O São João é uma festa que aquece os nossos corações e traz o clima de união e solidariedade. Pensamos em cada detalhe para que as famílias jaboatonenses e os visitantes possam viver dias de muita alegria. Além disso, é uma festa para valorizarmos os nossos artistas, artesãos e empreendedores, com a culinária e a tradição”, completou.

Dentre as atrações que vão agitar o São João do Jaboatão 2025 estão: Dudu do Acordeon, Brucelose, Roberta Miranda, Jorge de Altinho, Tayara Andreza, Conde do Brega, Magnatas do Forró, Xandy Estilizado, Banda Luará, Matheus e Kauan, Israel e Rodolfo, Matheus Fernandes

Confira a programação completa do São João do Jaboatão

Sexta-feira, 20 de junho

Polo Muribeca, em frente ao Núcleo da PM, 19h - Allan Carlos, Jeanny Cris, Banda Lanjerie e Pikape de Luxo.

Polo Curado IV, na avenida um, 18h30 - Xameguinho Nordestino, Xandy Estilizado, Roginho e Internacionais do Forró.

Sábado, 21 de junho

Polo Muribeca, 18h30 - Banda Mil, Telmo Santiago, Raissa Brito e Denise Lima.

Polo Curado II, avenida Dolores Duran, 19h - O Conde, Marcelo Pernambucano, Amigas do Brega, Magnatas do Forró e Santropê.

Polo Jaboatão Centro, no antigo SENAI, 18h30 - Príncipe Alysson, Felipe e Gabriel, Tayara Andreza e Dudu do Acordeon.

Domingo, 22 de junho

Polo Jaboatão Centro, antigo SENAI, 19h - Forró de Balançar, Wallace Sales, Thuane e Matheus e Kauan.



Segunda-feira, 23 de junho

Polo Prazeres, Parque da Cidade, 19h - Herminho Medeiros, Condinho, Flor de Mel e Roberta Miranda.

Polo Jaboatão Centro, antigo Senai, 19h - Maurício Lemos, Banda Luará, Banda Eu, Tu e Elas e Lili Trindade.

Terça-feira, 24 de junho

Polo Prazeres, Parque da Cidade, 18h30 - Quadrilha Junina Trapiá, Gel e Seus Manos, Banda D’virote e Israel e Rodolfo.

Polo Jaboatão Centro, antigo SENAI, 18h30 - Banda Alegria de Brincar, Alessandra Vieira, Manoel Neto e Brucelose.

Sábado, 28 de junho

Polo Jaboatão Centro, antigo SENAI, 18h - Parceiros do Forró, Forró Sambado, Forró do Loirão e Cia do Calypso.

Polo Marcos Freire, Quadra Poliesportiva, 19h - Quadrilha Junina Explosão, Cesar Paquerinha e Luiza Ketlyn.

Polo Cavaleiro, Praça Murilo Braga, 19h - Banda Flor de Araçá, Natan Love, Matheus e Katilinda e Pedrinho Love.

Domingo, 29 de junho