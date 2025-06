Milho está mais caro: preço subiu até 54,55% em relação a 2024 em Pernambuco, aponta Procon

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Durante o período de festas juninas, o preço do milho verde é ingrediente tradicional das comemorações de São João. De acordo com um levantamento realizado pelo Procon-PE, o valor do produto chegou a registrar alta de até 54,55% em comparação com o mesmo período de 2024.

A pesquisa foi conduzida entre os dias 11 e 13 de junho no Centro de Abastecimento Logístico de Pernambuco (Ceasa), o principal polo de comercialização do estado.

Variação de preços e comparação com o ano anterior

O levantamento identificou oscilações de até 25% nos preços, dependendo do dia e do horário da compra. No último dia da pesquisa, por exemplo, a mão de milho verde de tamanho pequeno foi comercializada por até R$ 25.

Segundo o Procon-PE, esse valor se manteve estável ao longo dos três dias analisados, representando uma variação de 25%. Já o milho verde grande foi encontrado com preços variando entre R$ 50 e R$ 60, uma oscilação de 20% durante o período monitorado.

A mão de milho médio, por sua vez, foi vendida por valores entre R$ 35 e R$ 45, com média entre R$ 35 e R$ 40 — o que representa um aumento de 54,55% em relação ao mesmo período de 2024.

O Procon-PE reforça a importância da pesquisa de preços antes de efetuar as compras, principalmente em datas comemorativas, quando a demanda por determinados produtos é maior.

Segundo o órgão, a consulta prévia pode ajudar a evitar gastos desnecessários e encontrar melhores condições de compra.

Saiba como acessar nossos canais do WhatsApp



#im #ll #ss #jornaldocommercio" />