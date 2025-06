São João 2025 deve movimentar mais de R$ 700 milhões em Pernambuco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Os festejos juninos representam um dos períodos que mais movimentam a economia em todo o Brasil: de acordo com pesquisa da Confederação Nacional do Comércio (CNC), o São João deve gerar uma arrecadação de R$ 7,4 bilhões no mês de junho, com base no crescimento de consumo sazonal dos brasileiros. Em Pernambuco, a movimentação deve superar os R$ 700 milhões somente na cidade de Caruaru, conforme dados da Prefeitura.

O impacto econômico é resultante do turismo, do fomento a atividades culturais e da prestação de serviços temporários de pequeno porte, como a comercialização de alimentos e trajes típicos. Esses pequenos negócios juninos são representados principalmente por micro e pequenos empreendedores (MPEs).

De acordo com José Carlos Almeida, Consultor de Negócios da Central Sicredi Nordeste, os pequenos empreendimentos são fundamentais para a movimentação econômica do período; porém, as melhores condições de negócios - como acesso facilitado ao crédito e juros mais acessíveis - ainda são necessárias para impulsionar a atividade dos MPEs.

“Os MPEs representam cerca de 99% das empresas do País, contribuem com cerca de 30% do PIB e são responsáveis por cerca de 55% dos empregos formais no Brasil. Daí a importância desse empreendedor ter acesso a soluções financeiras para montar seu negócio”, explica José Carlos. “Eles impulsionam o crescimento econômico e promovem o desenvolvimento regional, ganhando especial relevância nos meses de festas populares de grande alcance, como o São João”, acrescenta o consultor.

Turistas também movimentam a economia durante o São João

Não são apenas os empreendedores que podem recorrer a soluções financeiras para viabilizar seus planos durante o São João - 44% dos brasileiros pretendem viajar a turismo durante o período, segundo pesquisa do Terra Insights.

Diante dessa grande procura dos turistas pelas cidades que celebram o São João, como Caruaru, Gravatá, Garanhuns e Recife, a economia fica bastante aquecida nesse período, preenche a capacidade hoteleira, além de movimentar bares, restaurantes e comércios temporários.