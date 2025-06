Prefeitura do Recife promove Blitz do Forró nas ruas do comércio do Centro

Trio Império do Forró animará o público com apresentações itinerantes, iniciando sempre na Praça do Carmo, percorrendo as ruas do Centro do Recife

Com o objetivo de celebrar o clima de São João e incentivar as compras no comércio local, a Prefeitura do Recife, por meio do Gabinete do Centro, realiza nos dias 18, 19, 20 e 21 de junho, das 11h às 14h, a Blitz do Forró do Recentro nas ruas do bairro de São José.

A ação conta com o apoio da Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL).

O Trio Império do Forró animará o público com apresentações itinerantes, iniciando sempre na Praça do Carmo, percorrendo as principais ruas comerciais do Centro do Recife.

Segundo Ana Paula Vilaça, chefe do Gabinete do Centro, "quando promovemos o clima junino nas ruas do comércio do Centro, conseguimos atrair as pessoas para fazerem compras no comércio local", disse.

"Além da rota que contempla diversas ruas nos próximos quatro dias, teremos uma ação especial no dia 21, levando o trio pé de serra para o anexo do Mercado de São José, equipamento tão importante para o Centro”, finalizou.

Roteiro da Blitz do Forró do Recentro



18 de junho: Das 11h às 14h – Saída do Pátio do Carmo, seguindo em direção à Avenida Dantas Barreto e percorrendo os boxes do camelódromo.

19 de junho: Das 11h às 14h – Saída da Praça Dom Vital, em frente à loja AC SemiJoias e Relógios, passando pelas ruas São José, das Calçadas, Santa Rita e finalizando na Praça Dom Vital.

20 de junho: Das 11h às 14h – Concentração na Praça do Diário, seguindo pelas ruas Duque de Caxias, do Rangel, Avenida Dantas Barreto, Rua Nova e Rua da Concórdia.

21 de junho: Das 11h às 14h – Saída da Praça Dom Vital, em frente à loja AC SemiJoias e Relógios, percorrendo o anexo do Mercado de São José, incluindo a área de alimentação, e retornando à Praça Dom Vital.

