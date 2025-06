Horóscopo, 17/6: Assuntos familiares e do passado estão em foco

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Áries

Marte em Virgem impulsiona seu foco no trabalho enquanto a lua, apesar de agitada, assegura tranquilidade. Fique atento ao seu sexto sentido, principalmente com dinheiro - uma surpresa financeira pode estar a caminho! No amor, não tenha medo de optar por uma noite tranquila com seu par. Cor: VERDE-ESMERALDA. Palpite: 06, 31, 40

Touro

Hoje, Marte dá um impulso de energia e sorte! Quebre a rotina, saia da zona de conforto e corra atrás dos seus sonhos. Troque ideias, experimente novos negócios. Com seu charme imbatível, prepare-se para sucesso e romantismo. Cor: CINZA. Palpite: 06, 53, 33

Gêmeos

Assuntos familiares e do passado estão em foco hoje com Marte em Virgem. Concentre-se na carreira, o seu lado ambicioso está poderoso. Ótimo dia para tarefas isoladas e negociações de aumento. Fortaleça o romance planejando o futuro. Cor: PRATA. Palpite: 02, 20, 09

Câncer

A energia de Marte está influenciando suas comunicações. Aproveite o dia para investir em estudos, reconectar com amigos ou trabalhar em equipe. O otimismo contagia o amor e até a paquera. Cor: PRETO. Palpite: 16, 09, 10

Leão

Marte brilha para você hoje em assuntos de dinheiro e carreira! Momento perfeito para qualquer ajuste ou mudança drástica no trabalho. Se a troca de emprego está em seus pensamentos, dê o primeiro passo. Na paixão, seu esplendor atiça o desejo. Cor: AMARELO. Palpite: 08, 59, 35

Virgem

Hoje, Marte traz energia extra para enfrentar qualquer desafio. No trabalho, aprenda e compartilhe experiências para ampliar seus conhecimentos. Busque parcerias para agilizar tarefas e se aproxime de quem tem os mesmos objetivos. Se houver um compromisso ou ficante fixo, é hora de dar um passo sério! Cor: LILÁS. Palpite: 34, 61, 43

Libra

Vá com calma e evite impulsos hoje. O trabalho requer atenção e esforço extra, mas sua dedicação será recompensada. Talvez seja necessário oferecer apoio ao parceiro. E fique atento, uma paquera que começou sem graça pode te surpreender! Cor: VIOLETA. Palpite: 24, 33, 26

Escorpião

Com a chegada de Marte em Virgem, é tempo de otimismo e sonhos! Use suas ideias brilhantes para impressionar no trabalho e seduzir o público. Mostre seu charme, encante a todos. Altas doses de carinho e cumplicidade estão no ar para os apaixonados! Cor: AZUL-CLARO. Palpite: 29, 45, 47

Sagitário

Marte entra em Virgem trazendo energias poderosas para impulsionar sua carreira. Mostre responsabilidade e seja brilhante no trabalho! Faça um esforço extra, a recompensa está a caminho. Em casa, aproveite bons momentos com seu amor. E se estiver solteiro(a), um ex pode retornar ao cenário. Mantenha o otimismo! Cor: VERDE-CLARO. Palpite: 61, 38, 20

Capricórnio

Marte se muda para Virgem, trazendo boas vibrações para expandir seus conhecimentos e conexões. No trabalho, aposte em tarefas de comunicação - você vai brilhar! Ótimo dia para lidar com clientes e tarefas que exijam raciocínio rápido. E atenção ao coração, você pode se apaixonar por alguém novo. O romance promete ser leve e divertido! Cor: ROSA. Palpite: 18, 20, 56

Aquário

Marte entra em Virgem hoje, atiçando seu desejo por mudanças profundas e intuitivas! Ótimas vibes para seu bolso – perfeito para investir em casa ou comprar algo desejado. Oportunidades de crescimento no trabalho e estabilidade no amor também estão no radar. A paquera? Está fervendo! Cor: BRANCO. Palpite: 07, 52, 25

Peixes

Seja audaz, Marte te energiza para novas conexões e prioridades. Comunicação favorecida nesta tarde, uma ótima chance de resolver tarefas com facilidade. Paqueras e romance em alta à noite. Hoje é seu dia de brilhar em relacionamentos! Cor: DOURADO. Palpite: 28, 37, 12