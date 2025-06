São João do Recife 2025: Procissão dos Santos Juninos desfila nesta quarta (18). Veja percurso

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Reunindo orquestras, trio pé de serra e diversas agremiações com bandeiras dedicadas aos padroeiros juninos, a Procissão dos Santos Juninos desfilará a cultura popular pelas ruas do Morro da Conceição, rumo ao Sítio da Trindade, nesta quarta-feira (18), a partir das 17h.

Ao todo, 20 bandeiras da Região Metropolitana participarão da liturgia, com concentração dos grupos diante do Santuário do Morro da Conceição. A partir das 18h, haverá a sagração das bandeiras, feita pelos redentoristas do Santuário.

Depois, bandeiras e grupos saem em caminhada Morro abaixo, executando hinos sacros e juninos. A Bandinha Junina Mendes e sua Orquestra e as orquestras Som Brasil, 19 de Fevereiro e Frevo Mix acompanharão a procissão, descendo o morro, atravessando a Avenida Norte e seguindo Casa Amarela adentro, em direção ao Sítio Trindade.

Acorda Povo

Bandeiras de São João - Andréa Rêgo Barros/PCR Procissão das Bandeiras no São João do Recife - Andréa Rêgo Barros/PCR Procissão das Bandeiras no São João do Recife - Andréa Rêgo Barros/PCR

Na chegada ao Sítio, religiosos, brincantes e bandeiras serão recebidos pelo Acorda Povo do Bacnaré, patrimônio vivo do Recife. O andor com os santos juninos permanece no Sítio Trindade, até que silenciem as sanfonas e sejam dados por encerrados os festejos juninos na cidade.

O São João do Recife de 2025 entra em sua segunda semana, com o início das atrações no Sítio da Trindade, na Zona Norte, nesta quinta-feira (19). Passam pelo polo nomes como Forró do Muído, Banda de Pau e Corda e Elba Ramalho (sexta-feira, 20); Novinho da Paraíba e Nando Cordel (sábado, 21); e Alceu Valença (domingo, 22).

Já o polo da Rio Branco, terá shows de Geraldo Maia (quarta, 18), Larissa Lisboa (sexta, 20), Caetana (sábado, 21), As Januárias (domingo, 22), Isadora Melo (segunda, 23) e Pecinho Amorim (terça, 24).

Bandeiras

Participarão da liturgia esse ano: