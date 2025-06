São João do Recife 2025 terá Elba, Alceu e mais nesta semana; confira programação

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

São João do Recife 2025 entra em sua segunda semana, com o início das atrações no Sítio da Trindade, na Zona Norte, e seguimento da Rio Branco

O São João do Recife 2025 entra em sua segunda semana, com o início das atrações no Sítio da Trindade, na Zona Norte, nesta quinta-feira (19).

Passam pelo polo nomes como Forró do Muído, Banda de Pau e Corda e Elba Ramalho (sexta-feira, 20); Novinho da Paraíba e Nando Cordel (sábado, 21); e Alceu Valença (domingo, 22).

Dando continuidade ao São João, passam por lá nomes como Petrúcio Amorim e Cristina Amaral (segunda-feira, 23) e Fafá de Belém e Geraldinho Lins (terça-feira, 24).

Programação da Rio Branco

Já o polo da Rio Branco, terá shows de Geraldo Maia (quarta, 18), Larissa Lisboa (sexta, 20), Caetana (sábado, 21), As Januárias (domingo, 22), Isadora Melo (segunda, 23) e Pecinho Amorim (terça, 24).

Procissão dos Santos Juninos

Nesta quarta-feira (18), a partir das 18h, o cortejo do Procissão dos Santos Juninos sairá do Morro da Conceição com destino ao Sítio Trindade, reunindo 20 agremiações com bandeiras dedicadas aos padroeiros do balancê, além de orquestras e bandinha.

A celebração começa a partir das 17h, com a concentração dos grupos diante do Santuário do Morro da Conceição, seguida da sagração das bandeiras, no Santuário de Nossa Senhora da Conceição. De lá, os brincantes desfilarão suas alegrias e refrões, com destino ao Sítio Trindade.

Confira a programação do São João do Recife:

Sítio da Trindade

DIA 19 (QUINTA-FEIRA)

Palco Principal

20h - Orquestra Sinfônica do Recife

DIA 20 (SEXTA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Mestra Ana Lúcia e Raízes do Coco

19h30 - Bia Marinho

21h - Forró do Muído

22h30 - Banda de Pau e Corda (participação de Mestre Gennaro)

0h - Elba Ramalho

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Manoelzinho do Acordeon

19h30 - Poli

21h - Anchieta Dali

22h30 - Pablitto

0h - Joaozinho do Exu

DIA 21 (SÁBADO)

Palco Principal

18h - Grupo Chinelo de Iaiá

19h30 - Terezinha do Acordeon

21h - Novinho da Paraíba

22h30 - Nando Cordel

0h - Diego Cabral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Trio Magia do Sol

19h30 - Paulo Matricó

21h - Sevy Nascimento

22h30 - Savinho do Acordeon

0h - Rodrigo Raposo

DIA 22 (DOMINGO)

Palco Principal

17h - Ciranda Dengosa

18h20 - Mestre Gennaro

19h50 - Beto Hortis

20h20 - Simara Pires

21h50 - Alceu Valença

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Sonnia Aguiar

18h20 - Gilmar Leite

19h50 - Thiago Kehrle

20h20 - Vinil Gonzagueira

21h50 - Fredy e Mary

DIA 23 (SEGUNDA-FEIRA)

Palco Principal

18h - Coco do Rosário

19h30 - Fabiana Pimentinha

21h - Silvério Pessoa

22h30 - Assisão

0h - Petrúcio Amorim

1h50 - Cristina Amaral

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

18h - Allan Carlos

19h30 - Andrezza Formiga

21h - Bete de Castro

22h30 - Pecinho Amorim

0h - Aleixo dos Oito Baixos

DIA 24 (TERÇA-FEIRA)

Palco Principal

17h - Coco do Juremá

18h20 - Liv Moraes

19h50 - Irah Caldeira

20h20 - Fafá de Belém

21h50 - Geraldinho Lins

*DJ Pepe nos intervalos

Sala de Reboco

17h - Marinho do Recife

18h20 - Mônica Feijó

19h50 - Roberto Cruz

20h20 - Cylene Araújo

21h40 - Luciano Ferraz

RIO BRANCO

Dia 18 (Quarta-feira)

12h - Trio Forró Luado

17h - Cia Trapiá de Dança

18h - Trio Forró Bombado

19h30 - Geraldo Maia

21h - Seu Januário

Dia 19 (Quinta-feira)

12h - Trio Sanfona do Povo

17h - Grupo de Xaxado Egídio Bezerra

18h - Trio Forró das Cumade

19h30 - Márcia Pequeno

21h - Regente Joaquim

Dia 20 (Sexta-feira)

12h - Trio Palha de Milho

17h - Trio Palha Fina

18h - Mestre Bi e a Ciranda Bela Rosa

19h30 - Muniz do Arrasta-pé

21h - Mazinho de Arcoverde

22h30 - Larissa Lisboa

0h - Banda Coruja e seus Tangarás

Dia 21 (Sábado)

12h - Trio Mexe Mexe

16h - Quadrilha Raízes do Rosário

17h - Coco das Estrelas

18h - Agostinho do Acordeon

19h30 - Luciano Magno

21h - André Lins

22h30 - André Macambira

0h - Caetana

Dia 22 (Domingo)

12h - Trio 90 Graus

15h - Carol Levy

16h - Quadrilha Raio de Sol

17h - Coco de Umbigada

18h - Bia Marinho

19h30 - Juba Valença

21h - As Januárias

Dia 23 (segunda-feira)

12h - Trio Antônio Paulino

16h - Quadrilha Dona Matuta

17h - Balé Deveras

18h - Trio Siridó

19h30 - Severino dos 8 Baixos

21h - Terezinha do Acordeon

22h30 - Macaco

0h - Isadora Melo

Dia 24 (Terça-feira)

12h - Trio Astral

15h - Tintim por Tintim

16h - Quadrilha Junina Lumiar

17h - Raízes do Cangaço

18h - Kelly Rosa

19h30 - Pecinho Amorim

21h - Banda As Fulô

PÁTIO DE SÃO PEDRO

Dia 27 (Sexta-feira)

18h - Ciranda Imperial

19h - Caju e Castanha

20h20 - Maciel Salu

21h40 - Lia de Itamaracá

23h - Banda Coruja e seus Tangarás

Dia 28 (Sábado)

18h - Ciranda Mimosa

19h - Tonfil

20h20 - Cascabulho

21h40 - Maciel Melo

23h - Jorge Du Peixe - Baião Granfino

Dia 29 (Domingo)

17h - Coco dos Pretos

18h10 - Nailson Vieira

19h20 - Fim de Feira

20h40 - Anastácia