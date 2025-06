São João de Arcoverde 2025 deve reunir 40 mil pessoas por noite

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

Com programação animada, grandes atrações e clima de tradição, o São João de Arcoverde promete agitar o Sertão com público recorde em 2025.

Entre os dias 14 e 28 de junho, o município de Arcoverde, no Sertão de Pernambuco,

realiza mais uma edição do seu tradicional São João.

Com expectativa de receber cerca de 40 mil pessoas por noite, o evento é considerado um dos maiores do interior do estado e deve movimentar aproximadamente R$70 milhões na economia local.

Com o slogan “São João de Arcoverde é Show! O Melhor do Interior!”, a festa reforça sua identidade plural e aposta em uma programação que une tradição, diversidade cultural e inclusão.

12 polos e uma festa para todos os públicos

Este ano, o ciclo junino conta com 12 polos oficiais: Multicultural, Raízes do Coco Lula Calixto, Poesia Elizeu Pereira, Corredor Cultural, Alternativo Rubens Pastor, Pé de Serra, João Silva, Estação da Cultura, Centro de Gastronomia (CGA), Polo das Artes Henry Pereira, Polo do CECORA, Festa de Santo Antônio (no povoado Ipojuca) e o Festival de Quadrilhas.

A grande novidade é o Polo Multicultural, que será instalado entre a academia Selfit e o Parque Linear, próximo à Estação da Cultura, oferecendo mais segurança e conforto ao público.



O Polo Multicultural tem capacidade para 25 mil pessoas, reunirá atrações de renome

nacional e artistas locais em todos os dias de festa.

Segundo o prefeito Zeca Cavalcanti, a curadoria do evento teve o cuidado de incluir talentos da terra no palco principal, garantindo visibilidade e valorização da cultura local, como o tradicional samba de coco e o forró pé de serra.

Segurança reforçada com apoio do Governo do Estado

A Prefeitura de Arcoverde estruturou um plano de segurança em articulação com o Governo

do Estado.

Em diálogo com a Casa Civil e a Secretaria de Defesa Social, foi definido o apoio integrado da Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros e Samu.

Um Centro de Segurança será instalado dentro do Pátio de Eventos, com monitoramento e atendimento

emergencial, assegurando tranquilidade para o público durante todos os dias de festa.

Economia aquecida e mais de 5 mil empregos

Com alta na ocupação hoteleira e forte movimentação no comércio e serviços, a festa junina

deve gerar mais de 5 mil empregos diretos e indiretos.

A Prefeitura reforça que o São João é um investimento social e econômico, com retorno garantido para população, fortalecendo renda, turismo e empreendedorismo no município.

Acessibilidade e inclusão

A edição 2025 também contará com área de acessibilidade voltada para pessoas com

deficiência e atenção especial ao público com Transtorno do Espectro Autista (TEA).

A medida integra as ações de inclusão e acolhimento promovidas ao longo do evento,

garantindo que todos possam aproveitar o São João com conforto e respeito.