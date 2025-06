Petrúcio Amorim participa de concerto da Banda Sinfônica do Recife, nesta quarta-feira (18)

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

No clima junino, concerto terá regência de Nilson Lopes; na quinta-feira (19), Orquestra pela primeira vez abrirá a programação do Sítio Trindade

No clima junino, Petrúcio Amorim participará do próximo concerto da Banda Sinfônica do Recife, no Teatro do Parque, no Centro, nesta quarta-feira (18), às 20h. Os ingressos serão distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h.

Com regência de Nilson Lopes, o concerto da Banda já vai começar embalado pela obra e pela voz de Petrúcio Amorim. Abrindo a noite, o medley dedicado à sua obra contará com quatro de seus clássicos: "Meu Cenário", "Tareco e Mariola", "Anjo Querubim" e "Confidências".

O repertório emendará nos clássicos de outro forrozeiro, ainda mais célebre: Luiz Gonzaga, realeza maior do baião e de toda a música nordestina. Também num medley, o Mestre Lua será lembrado e celebrado em três composições: "Asa Branca", "Baião" e "A Volta da Asa Branca". A Banda tocará ainda "Bebê", de Hermeto Pascoal e "Vozes do Agreste", de E. Villani-Côrtes.

Sítio de Trindade

Nesta quinta-feira (19), a Orquestra pela primeira vez abrirá a programação de shows do Sítio Trindade, sob regência de Lanfranco Marcelletti e as participações das cantoras Mariana Aydar e Bia Marinho e dos sanfoneiros Beto Hortis e Marcelo Caldi, que também assinam alguns arranjos que serão apresentados no palco.

O repertório contará com cinco peças: "Gonzaguiana", de Ciro Pereira; "Concerto para Asa Branca", de Sivuca e "Pequenas Rosas", de Beto Hortis, que serão executadas com a participação do músico; além de duas suítes, enfeitadas pelas vozes de Mariana Aydar e Bia Marinho. A apresentação terminará com um medley de músicas de quadrilha, de Marcelo Caldi, com a participação de todos.

SERVIÇO

Concerto Banda Sinfônica do Recife

Data: 18 de junho

Horário: 20h

Local: Teatro do Parque (Rua do Hospício, 81, Boa Vista)

Entrada franca: Ingressos distribuídos na bilheteria do teatro, a partir das 19h

Concerto Orquestra Sinfônica do Recife - Abertura do palco do Sítio Trindade

Data: 19 de junho

Horário: 20h

Local: Sítio Trindade (Estrada do Arraial, Casa Amarela)

Entrada franca