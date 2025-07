Andrea Medeiros é filiada ao PSD, de Raquel Lyra, e assume presidência da legenda em Jaboatão

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Primeira-dama de Jaboatão dos Guararapes assume protagonismo político ao migrar do PL para o PSD, em grande evento, com a presença da governadora

A primeira-dama de Jaboatão dos Guararapes, Andrea Medeiros, deu um novo passo rumo ao seu protagonismo político. Sob a anuência da governadora Raquel Lyra, presente no ato de filiação, a esposa do prefeito Mano Medeiros (PL), migrou para o PSD, assumindo a presidência da legenda no município e sendo cotada para disputar a eleição de 2026.

"Esse calor é do povo jaboatonense, esse calor é do povo de Pernambuco, é de Raquel e Andrea juntas", declarou a presidente do PSD em Jaboatão em referência ao grande público presente em uma casa de eventos na cidade para o ato de filiação.

POSSIBILIDADE NA ALEPE

A governadora Raquel Lyra, presidente estadual do partido, foi a principal presença da noite, contando com o reforço do ministro André de Paula, vice-presidente do PSD no Estado; Anderson Ferreira, presidente do PL, e o deputado federal André Ferreira, do mesmo partido.

"Alguém aqui quer Andrea Medeiros na Assembleia Legislativa?“, disparou Raquel, levantando a possibilidade de uma candidatura da primeira-dama à Alepe em 2026. "Seja muito bem-vinda ao time que faz Pernambuco crescer sem deixar ninguém para trás. O futuro da política é feminino, por isso é muito importante que esse espaço seja ocupado por pessoas como você. Sou testemunha de como Andrea se faz presente em cada recanto desta cidade", acrescentou Raquel Lyra.

"Não há nada mais gratificante do que ser reconhecida e respeitada pelo seu povo, então o que está acontecendo aqui hoje é mais do que especial. Encho o peito para agradecer à minha amiga, Raquel Lyra, que preside o PSD que agora integro com muito orgulho. Agradeço também a Mano e à minha família, pois sem eles nada seria possível", destacou a nova presidente do PSD em Jaboatão.

NOVA FILIAÇÃO AO PSD EM CARUARU

A próxima filiação ao PSD, que acontece na quinta-feira (10), será a do prefeito de Caruaru, Rodrigo Pinheiro. O ato, que deverá reunir grandes lideranças políticas do interior do Estado também contará com a presença da governadora Raquel Lyra que, desde que assumiu o partido, contabiliza dezenas de filiações de prefeitos pernambucanos, superando a marca dos 60.