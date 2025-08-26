Neoenergia lança campanha com alerta para riscos elétricos na construção civil e em ligações clandestinas

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Nova campanha "Amigo de verdade se liga na sua segurança" reforça importância da prevenção e orienta consumidores com dicas de segurança

A Neoenergia Pernambuco lançou a campanha “Amigo de verdade se liga na sua segurança” para reforçar a importância da segurança no contato com a energia elétrica. A ação apresenta o “Eletricista Amigo”, um personagem simpático, de fala calma e acessível, que surge como alguém próximo, disposto a orientar com cuidado. Ao lado dele está o cão caramelo Max, mascote atento e companheiro de todas as mensagens. Juntos, eles traduzem em linguagem simples um tema essencial: o respeito à eletricidade e a adoção de medidas preventivas que podem salvar vidas.

O pano de fundo da campanha está na conscientização sobre situações comuns em que o risco de acidente é elevado. A construção civil é uma das áreas em que a atenção precisa ser redobrada. É frequente que trabalhadores encostem acidentalmente em fios com vergalhões ou escadas metálicas, desrespeitem a distância mínima de dois metros da rede elétrica ou realizem serviços em dias de chuva. Pequenos descuidos, que parecem rotineiros em muitas obras, podem ter consequências graves quando não há preparo técnico ou planejamento.

Outro ponto abordado é o perigo das ligações clandestinas. Conhecidos popularmente como “macacos”, esses improvisos, além de ilegais, expõem comunidades inteiras a choques e incêndios. Sem isolamento adequado, os fios utilizados nessas ligações se tornam um risco constante para quem instala e para todos ao redor. A Neoenergia reforça que, além de crime, essa prática é extremamente perigosa e pode custar vidas.

As recomendações da campanha são claras e simples, sempre transmitidas pelo tom acolhedor do eletricista e pelo olhar atento de Max. Nunca manusear fios sem conhecimento técnico, respeitar a distância mínima de segurança, evitar trabalhos próximos à rede em dias chuvosos e não interferir no serviço de profissionais em campo são medidas fundamentais. Aproximar-se de eletricistas durante uma manutenção ou tentar ajudar sem autorização, por exemplo, pode comprometer a segurança de todos.

A Neoenergia lançou campanha reafirmando o compromisso de estar ao lado dos clientes em todos os momentos, principalmente quando o assunto é segurança - Divulgação/Neoenergia

Com peças publicitárias espalhadas por todo o Estado, a campanha busca fazer com que a figura do eletricista seja vista não apenas como o profissional que garante o fornecimento de energia, mas como alguém próximo, confiável, que oferece conselhos de amigo. Ao lado de Max, ele se torna o porta-voz de uma mensagem que ultrapassa a publicidade: a eletricidade é indispensável na vida moderna, mas só deve ser tratada com respeito, técnica e cuidado.

Para a Neoenergia, o compromisso vai além de distribuir energia. A proposta é educar, proteger e criar vínculos de confiança com os clientes, lembrando que, quando o assunto é segurança elétrica, informação é a melhor forma de prevenção.