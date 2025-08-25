5 músicas que hitaram no Tiktok: veja como aprender a tocar
Canções estouraram nas redes sociais e acumulam milhões de streams tanto na plataforma de vídeo quanto em apps como Spotify e Deezer
Uma das principais redes sociais do mundo, o TikTok é uma plataforma de multiconteúdos que reúne bilhões de visualizações diariamente. Com os famosos vídeos virais, a rede social também é responsável por emplacar alguns hits, que tocam desde às plataformas de áudio, como também nas rádios mundo afora.
Essa, inclusive, é uma ótima oportunidade para quem está interessado em aprender um instrumento novo. Para praticar esse hobby e, ainda assim, se manter antenado, confira a seguir 5 músicas mais tocadas no TikTok em 2025 e como aprender a tocar cada uma. Uma dica é a plataforma Kords, serviço que reúne o aprendizado musical com experiência prática e didática!
Como aprender a tocar instrumento sozinho? Conheça a Kords!
Com essa playlist perfeita para a tocar algum instrumento ou cantar em casa, o próximo passo é aprender. Surge assim a Kords, plataforma de educação musical que traz tecnologia, gamificação e interatividade em um único lugar.
O serviço disponibiliza cursos de violão, teclado, canto e vários outros instrumentos, com trilhas de aprendizado personalizadas de acordo com a sua demanda.
Além de uma experiência que mantém o usuário motivado, os cursos são voltados tanto para iniciantes quanto músicos experientes. No fim, o certificado digital é garantido após a conclusão de cada curso.
Para conhecer a Kords, a plataforma disponibiliza 7 dias grátis de teste e acesso ilimitado a todos os instrumentos. Acesse aqui!
5 músicas mais tocadas no TikTok em 2025
Anxiety - Doechii
Chegando no mundo do rap de uma forma única, a cantora Doechii trouxe o famoso sample da música 'Somebody That I Used To Know', de Gotye feat Kimbra, para seu single mais recente, 'Anxiety'.
A canção rapidamente tomou conta do TikTok, virando trilha sonora de trends de humor e vídeos virais, com mais de 4,6 milhões de conteúdos publicados.
Assim, para quem curte desafios vocais, é uma ótima música para treinar flow e respiração.
Die With a Smile - Bruno Mars feat Lady Gaga
Umas das parcerias mais ouvidas da música pop, 'Die With a Smile' reúne uma balada romântica que pode ser reproduzida nos acordes do violão. Mesmo com o lançamento em 2024, a canção segue entre as mais ouvidas do mundo em plataformas como Spotify e Deezer.
Amor Traumatizado - Felipe Amorim e Carol Biazin
Esse lançamento é sinônimo de hit! No TikTok, alguns vídeos ultrapassam 1 milhão de curtidas, em uma trend divertida que utiliza o famoso trecho "pena que não é o meu caso".
Com ajuda da Kords, você aprende facilmente a tocar essa música no teclado, reproduzindo os acordes que dão a cara animada da faixa.
Daisies - Justin Bieber
Considerado o príncipe do pop, Justin Bieber lançou mais um álbum recentemente e, com isso, emplacou mais um hit nas plataformas digitais: 'Daisies' tem sido trilha de fundo par vídeos emocionantes e os famosos edits no TikTok.
Esta música é perfeita para quem deseja aprender piano e explorar progressões harmônicas de maneira simples.
Ordinary - Alex Warren
Embalando vídeos de viagens a casamentos, 'Ordinary', de Alex Warren, rapidamente tomou conta da plataforma. Você pode aprender esta canção no violão, teclado ou cantando.
A música está no Top 5 entre as mais ouvidas no Top 50 - Mundo do Spotify, e conta com milhões de streams na plataforma atualmente.