5 séries que explodiram depois de viralizarem no TikTok

No mundo do streaming, nada impulsiona tanto uma série quanto os algoritmos das redes sociais.

E o TikTok, com seus vídeos curtos e virais, tem se mostrado uma das maiores vitrines para séries que antes passavam despercebidas.

Não é preciso uma grande campanha publicitária: basta uma cena marcante, um trecho emocionante ou uma reviravolta inesperada para transformar uma produção em fenômeno global.

Abaixo, listamos cinco séries que ganharam o mundo depois de conquistarem o público na rede social mais influente do momento.

1. Wandinha (Netflix)



O que era para ser apenas mais uma adaptação do universo da Família Addams virou um sucesso estrondoso depois que a dança excêntrica de Wandinha ao som de "Bloody Mary", de Lady Gaga, viralizou no TikTok.

Criada por Tim Burton, a série acompanha a jovem gótica em sua nova escola, Nevermore, enquanto ela investiga mistérios sobrenaturais e tenta lidar com suas habilidades psíquicas.

O carisma de Jenna Ortega e o visual dark chic conquistaram milhões — e o TikTok foi o principal palco dessa explosão.

2. Heartstopper (Netflix)



Baseada nos quadrinhos de Alice Oseman, Heartstopper encantou a audiência com sua abordagem delicada e sensível do romance entre dois adolescentes britânicos.

Mas foi no TikTok que a série encontrou seu maior impulso: cenas fofas, trilha sonora indie e representatividade LGBTQIAP+ renderam milhares de vídeos e fan edits apaixonados.

O resultado? Uma audiência global, renovação imediata para novas temporadas e status de queridinha da geração Z.

3. The Summer I Turned Pretty (Prime Video)



A trilogia de Jenny Han já tinha sua base de fãs, mas foi a adaptação para série que levou The Summer I Turned Pretty ao estrelato — com grande ajuda do TikTok.

As trilhas emocionantes, os dilemas amorosos e os triângulos adolescentes geraram milhões de vídeos que discutiam o famoso "Time Conrad" vs. "Time Jeremiah".

A estética do verão perfeito, aliada a um roteiro cativante, transformou a série em um verdadeiro fenômeno teen.

4. Ginny & Georgia (Netflix)



A série parecia apenas mais um drama adolescente com toques de comédia, mas ganhou proporções muito maiores após viralizar no TikTok com cenas dramáticas, reviravoltas inesperadas e frases de efeito que se tornaram áudios populares na plataforma.

A história, que acompanha uma mãe jovem tentando recomeçar a vida com sua filha adolescente, mistura mistério, segredos do passado e conflitos familiares em uma narrativa viciante.

5. Outer Banks (Netflix)



Com um elenco carismático e uma trama cheia de ação, romance e caça ao tesouro, Outer Banks já tinha potencial de hit — mas foi no TikTok que encontrou o caminho para o estrelato.

Os looks dos personagens, os romances e o espírito aventureiro da série se tornaram temas recorrentes em trends, fan edits e desafios inspirados nos Pogues e Kooks.

Resultado: maratonas em alta, explosão de fãs e um fandom fiel que segue alimentando a popularidade da produção.