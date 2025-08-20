Honda é destaque pelo público pernambucano no JC Recall de Marcas 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Marca japonesa conquistou o prêmio JC Recall de Marcas 2025 em duas categorias, consolidando em mais um ano a excelência entre os consumidores

Em mais um ano, a Honda reafirma seu lugar de prestígio no JC Recall de Marcas 2025, projeto que reconhece as marcas mais lembradas de Pernambuco por meio do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação. Nesta 27ª edição, a marca japonesa se consagrou em 1º lugar em duas categorias: Consórcio e Motos, reforçando sua conexão com o público e seu compromisso com a qualidade, a inovação e a mobilidade acessível.

Já são mais de 50 anos no Brasil, oferecendo produtos em todo o País já conhecidos pela tecnologia acessível e baixo custo de manutenção. Além disso, a Honda também oferece uma ampla rede de concessionárias e serviços autorizados, o que garante não só a proximidade, como agilidade no atendimento ao cliente.

No Recife, a Honda destaca a receptividade e compromisso com o público, como detalha André Olovics, Gerente Nacional de Vendas da Honda. "A capital pernambucana é um mercado importante e é sede de um dos Centros Educacionais de Trânsito Honda, unidade focada em promover atividades voltadas a segurança no trânsito, por meio de treinamentos práticos e palestras para motociclistas, além de parcerias com empresas privadas e órgãos públicos", complementa.

Legado de sucesso

Tudo começou com a chegada da marca em 1971 onde, cinco anos depois, passou a produzir motocicletas em Manaus. "Hoje, contamos com mais de 1.100 pontos de venda em todo o país, incluindo uma rede forte no Nordeste", acrescenta Olovics.

Mais do que uma marca de motos, a Honda construiu uma trajetória de confiança e desempenho que atravessa gerações. Desde que chegou ao Brasil, a empresa tem se destacado por oferecer produtos que unem tecnologia, durabilidade e mobilidade acessível.

Em Pernambuco, essa conexão vai além da venda. Com uma ampla rede de concessionárias e ações voltadas para a experiência do cliente, a Honda se mantém próxima dos consumidores locais.

Honda é 1º lugar na categoria 'Motos' no JC Recall de Marcas 2025 - Jailton Jr/JC Imagem

Inovação e sustentabilidade

Ao mesmo tempo em que celebra conquistas, a Honda segue olhando para frente. Investimentos em tecnologia, alternativas sustentáveis e melhorias constantes nos serviços fazem parte da estratégia da marca para seguir relevante e próxima das novas gerações de consumidores.

"A tecnologia está presente em todos os detalhes dos nossos produtos, desde motores mais econômicos até sistemas de segurança, como a tecnologia de freios ABS e CBS, que já são amplamente aplicados na nossa linha. Também investimos em conectividade, conforto e facilidade de manutenção, fatores cada vez mais valorizados pelos clientes. Tudo isso garante ao consumidor uma experiência de pilotagem mais segura, eficiente e prazerosa", detalha.

O uso da tecnologia também está aliada ao meio ambiente, já que um dos diferenciais da marca no Brasil é o FlexOne, inovação nacional que está em oito modelos de motocicleta e funciona como uma das soluções para a neutralidade de carbono no Brasil. Essa, inclusive, é uma das metas globais da Honda até 2025.

Motos da Honda são conhecidas pela acessibilidade e tecnologia no mesmo modelo - Jailton Jr/JC Imagem

Por fim, para os próximos passos, a Honda mantém sua atenção às necessidades do consumidor e também tendências de mobilidade. O resultado, para além do reconhecimento no JC Recall de Marcas, é seguir como exemplo de tecnologia e segurança em seus produtos.