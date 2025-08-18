Saraiva Equipamentos: 50 anos de liderança e expansão em movimentação de cargas especiais de alta complexidade

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Clique aqui e escute a matéria

Aos 50 anos, a Saraiva Equipamentos vive um momento de renovação, fortalecimento e expansão. De origem pernambucana, a empresa consolidou presença em todas as regiões do país, com filiais em seis estados, e, em breve, inicia a construção de sua nova matriz em um terreno próprio na BR-101 no Recife, com o objetivo de centralizar a gestão e acompanhar a nova fase de crescimento nacional.

Fundada no Recife, a Saraiva transformou sua origem familiar em um negócio de alcance, presença técnica reconhecida e a capacidade de executar projetos complexos nos mais diversos setores da indústria, como energia, siderurgia, petróleo, construção civil, naval, portuária, eólica e de engenharia de tráfego. Hoje, a empresa tem mais de 700 colaboradores e atua com três frentes integradas, a Saraiva Equipamentos, Saraiva Transportes e Saraiva Engenharia, oferecendo soluções completas para movimentação vertical e horizontal de cargas.

“Nosso diferencial está em oferecer todas as etapas da operação em um único lugar: planejamento, transporte, içamento, montagem e engenharia. A maioria das empresas não realiza esse processo completo”, afirma Guilherme Saraiva, presidente da empresa.

Guilherme Saraiva, presidente da Saraiva - Gleyson Ramos/Divulgação

A Saraiva Equipamentos está presente em grandes obras de norte a sul do Brasil, seja no sertão, no litoral, em grandes capitais ou no interior, com unidades no Ceará, Sergipe, Rio Grande do Norte, Espírito Santo e São Paulo. O polo comercial mais estratégico da empresa hoje está em São Paulo, de onde são coordenadas operações em todas as regiões do país.

“Nossa presença nacional é um reflexo da estratégia que traçamos há mais de uma década. Com o crescimento do Complexo Industrial Portuário de Suape e a chegada de empresas concorrentes de fora da região, percebemos que precisava marcar presença nacional. Eles vieram, mas nós ficamos. E mais do que isso: fomos ocupar espaço nas regiões deles. Hoje, atendemos o país inteiro”, pontua Guilherme Saraiva. Nos últimos meses, a Saraiva teve um forte investimento em novas regiões e grandes operações na Amazônia, Rio Grande do Sul e Paraná, por exemplo.

De uma oficina familiar ao protagonismo no setor

A história da Saraiva começou na década de 50, com uma oficina de lanternagem e eletromecânica no Centro do Recife, fundada por Mário Gilberto da Fonte de Saraiva de Moraes e seu irmão Edgar da Fonte Saraiva de Moraes. Em 1974, com a criação da MG Saraiva, logo expandiu seu foco de oficina para a movimentação de cargas com reboques de automóveis.

Nos anos 1980, a empresa começou a investir em guindastes e passou a atuar na movimentação de cargas verticais. Foi também nesse período que os filhos de Mário, Alexandre, Guilherme e Bruno Saraiva, se integraram ao negócio, expandindo a visão de atuação.

A virada de chave veio nos anos 1990, quando a empresa decidiu deixar de ser apenas uma locadora de máquinas e se transformar em prestadora de serviços completos, com foco em engenharia, segurança e soluções logísticas integradas.

O conjunto transportador dos transformadores possuía uma base especial com 44 eixos e 388 pneus, totalizando cerca de 600 toneladas em movimento, incluindo veículos e suportes. - Divulgação

“Começamos a especializar a Saraiva para ser mais do que uma locadora. Agregamos conhecimento técnico, buscamos certificações e qualificamos nossas equipes. Isso ampliou nossa atuação e nos permitiu atender grandes projetos com mais robustez”, reforça Guilherme.

Uma história construída em família

Ao longo dos anos, a Saraiva preservou o que há de mais essencial: a força da família como base de uma gestão ética, sólida e inovadora. Desde 2012, a terceira geração da família também entrou para a empresa. Os filhos de Guilherme, Eduarda e Guilherme Filho, e os filhos de Alexandre, Mariana e Pedro Saraiva, passaram a atuar ativamente em diferentes áreas da companhia.

“A terceira geração já está bastante enraizada e tem papel ativo na gestão. Cada um tem mostrado seus dons e contribuído para o fortalecimento do nosso legado”, diz Guilherme.

A memória de Mário Saraiva, fundador da empresa, segue viva entre todos. Mário esteve ativo na empresa durante todos os anos de sua vida, com exceção dos últimos dois anos antes do seu falecimento. “Mesmo quando ele já não podia mais participar fisicamente, nos ligava todos os dias. Sua presença era constante. Ele está em nós, na nossa união”, emociona-se Guilherme.

A Saraiva também se orgulha de ser uma empresa que valoriza as pessoas que crescem junto com ela. Um dos exemplos mais simbólicos é o de Severino Ferreira, que iniciou sua trajetória como operador de guindaste nos anos 1980 e hoje atua como encarregado operacional. “Nos orgulhamos de criar um ambiente saudável, com oportunidades de crescimento para quem faz parte da nossa história”, destaca o presidente.

Reconhecimento e operações premiadas

A excelência da Saraiva tem sido reconhecida com premiações em diversas categorias do Top Crane, da Revista Crane Brasil, que homenageia empresas de destaque na movimentação de cargas pesadas e transporte especial. O prêmio mais recente foi em 2024, pela complexa operação intermodal, rodoviária e fluvial, de cargas especiais e grandes guindastes para uma área industrial remota no Amazonas.

A Saraiva também foi incluída na prestigiada lista IC100 de 2025, ranking anual da revista International Cranes and Specialized Transport, que reúne as maiores empresas proprietárias de guindastes do mundo. No ranking mundial, a Saraiva ocupa a 79° posição e entre as empresas brasileiras, ocupa o 4º lugar.

A Saraiva Equipamentos conta com uma frota de guindastes com capacidade de elevação de até 1.2000 toneladas - Divulgação

A recente operação de transporte de dois transformadores de 250 toneladas, entre Pernambuco e a Paraíba, também deu destaque à empresa. Cada carga seguiu em um comboio de mais de 600 toneladas com 114 metros de comprimento, 6,9 metros de largura e 5,2 metros de altura, a uma velocidade média de 5 a 6 km/h. Cada base tinha 44 eixos e 388 pneus.

Guindaste LTM 11.200 em operação. - Saraiva Equipamentos O pórtico hidráulico foi projetado para movimentar componentes extremamente pesados em áreas restritas ou confinadas - Divulgação Operação com mobilização intermodal de cargas especiais e grandes guindastes em uma região industrial remota da Amazônia. A operação rendeu à Saraiva Equipamentos a premiação no Top Crane 2024. - Divulgação Operação com pórtico hidráulico - Divulgação Pórtico hidráulico em operação com horizontalização de cargas e carregamento para transporte. - Divulgação Montagem de torre eólica com guindaste - Divulgação

“Estamos preparados para os próximos anos. A Saraiva se consolidou como parceira estratégica de grandes obras brasileiras, unindo tecnologia, engenharia, tradição e inovação e seguimos olhando para o futuro com a mesma coragem e comprometimento que moveram nossos primeiros passos”, destaca Guilherme Saraiva, presidente e Diretor Operacional da Saraiva.

