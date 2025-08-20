Sunburn blush: confira como replicar a tendência que está dominando o TikTok

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Técnica inspirada no rubor natural ganha força nas redes e pode ser recriada com produtos que unem cor, luminosidade e proteção solar

Clique aqui e escute a matéria

A tendência de maquiagem conhecida como “blush insolação”, ou “sunburnt blush”, está dominando as redes sociais.

Inspirada no rubor natural após um dia de sol, a técnica realça as maçãs do rosto e o dorso do nariz com blush mais intenso, criando um efeito saudável e jovem. Diferente do bronze tradicional, o foco é no “corado natural”, inspirado na trend do eurosummer.



Essa técnica tem ganhado destaque em makes por combinar tons rosados, pêssego e coral para um efeito “queimadinho de sol” sofisticado.

Mas, por trás do visual, está também a importância de manter a pele saudável: conquistar a cor e o frescor típicos da estação não precisa, e não deve, significar abrir mão da proteção solar.

A beleza do verão está em uma pele bem cuidada, protegida contra os danos dos raios UV e nutrida diariamente.

Assim, o efeito “queimadinho” pode vir da maquiagem, enquanto a saúde da pele permanece preservada — e o bronzeado, quando desejado, deve ser conquistado de forma segura, bonita e saudável.



Para ajudar as beauty lovers a aderirem à trend de forma segura e com acabamento impecável, Angélica Silva, beauty expert da Quem Disse, Berenice?, compartilha dicas e truques para entrar na moda de maneira saudável.

“Com essa tendência tomando conta das redes, a maquiagem ganha nova proposta, mais iluminada em tons rosé e dourado, e MUITO blush. A dica é aplicá-lo nos pontos altos do rosto, maçãs, laterais da testa e queixo, e usar corretivo iluminador para evidenciar”, ela indica.

“E vale lembrar que o uso do protetor solar é indispensável! Um bronzeado assim no rosto, só com maquiagem mesmo!”, finaliza.



Itens cremosos são ideais para a construção desse look. Uma boa opção é o Multi Balm 2 em 1 Vult, que acaba de retornar ao portfólio devido ao sucesso que fez nas redes sociais na sua primeira versão.

O produto retorna trazendo praticidade e inovação, perfeito para quem busca hidratação e acabamento natural em um único item.

Compacto e fácil de levar, ele cabe perfeitamente na necessaire, acompanhando o dia a dia de quem quer estar sempre pronta para retocar a make com rapidez e conforto.



Já uma opção para garantir a “cor do verão” no corpo, dando um match com o rosto, é apostar no uso dos autobronzeadores: A Loção Autobronzeadora Kakadu Bronze, da Australian Gold, é ideal para quem busca um tom de verão progressivo e natural, com textura cremosa e ação hidratante, enquanto o Mousse Autobronzeador Kakadu Bronze possui o dobro de ativos e garante uma cor mais intensa e imediato, com duração de até sete dias.



Para aproveitar a onda do sunburn blush, confira uma seleção especial de produtos de Quem Disse, Berenice?, Australian Gold, Vult, Nah Cardoso by Blz e Make B. pensados para criar o visual de forma segura, duradoura e saudável.

Do rubor radiante do blush glow de QDB? à proteção solar de Australian Gold, e ao toque descomplicado e estiloso da linha Nah Cardoso, as opções permitem adaptar a trend a diferentes estilos e ocasiões.

Antiox Complex Facial - Preço Sugerido: 75,99

O ANTIOX Complex Facial possui textura ultrafluida de absorção imediata e acabamento totalmente invisível.

Formulado com extrato de Ameixa de Kakadu, potente ativo antioxidante de origem australiana, combate radicais livres com sua ação antioxidante, preservando o colágeno e prevenindo rugas e linhas de expressão.

Com toque seco, deixa a pele macia e aveludada. Seu efeito primer disfarça poros e imperfeições, garantindo uma pele uniforme e pronta para a maquiagem, com controle de brilho e oleosidade. Ideal para todos os tipos de pele, não derrete e não escorre ao longo do dia.

Blushes queridinhos

Vult | Multi Balm 2 em 1 | Preço Sugerido: R$35,99

O novo hidratante labial com cor Vult Multi Balm combina as versões com cheirinho de Beijinho, Brigadeiro e Morango com uma cor suave e multifuncionalidade, podendo ser usado nos lábios como balm ou nos olhos como sombra.

Sua fórmula inovadora enriquecida com Pantenol, Vitamina E & Óleo de Uva oferece uma explosão de benefícios em um só produto.

Com textura leve, cremosa e ultra confortável, seu formato prático e fácil de usar possibilita a construção de camadas para um acabamento natural.

Vult | Pó Compacto Duo Blush e Bronzer Soleil Sunset | Preço Sugerido: R$50,99

O Pó Compacto Duo Blush e Bronzer Soleil Sunset traz versatilidade para a sua make com uma combinação de cores que é a cara do verão, permitindo a construção de uma cor customizada em degradê sofisticado que entrega um acabamento bronze incrível, textura matte aveludada, leve e fácil de esfumar, além de um efeito natural que realça a maquiagem com cara de saúde.

Inspirado pelos tons únicos e expressivos do pôr do sol, o produto possibilita a construção de camadas e faz parte da coleção Soleil Sunset, que valoriza sua beleza natural assim como a Golden Hour, a hora mágica do dia.

Vult | Blush Compacto Coral Matte Meu Blush! | Preço Sugerido: R$35,99

Com uma cor coringa e complementar a qualquer produção, o Blush Compacto Coral Matte Meu Blush! destaca as maçãs do rosto com um toque de naturalidade e acabamento matte de longa duração.

Sua fórmula apresenta a Tecnologia Real Color, que entrega uma cor intensa fiel à embalagem. Os pigmentos fixam bem à pele, o que aumenta a durabilidade do look.

Ainda permite a construção de camadas para que, com apenas um item, você possa criar produções com diferentes efeitos.

O produto possui fácil aplicação que deixa um toque confortável na pele. Compacto, sua embalagem resistente pode ser levada na bolsa para que você possa fazer uma maquiagem com blush sempre que precisar.

Nah Cardoso By BLZ On The Go Lovely - Preço Sugerido: R$ 54,99

Nah Cardoso By BLZ On the Go Lovely é um blush stick para rosto e boca, prático e fácil de esfumar. Oferece acabamento seco, efeito luminoso natural, alta pigmentação e longa duração. Faz parte da primeira coleção de Nah Cardoso com a Beleza na Web.

Quem Disse, Berenice? | Blush Líquido Blush + Glow | Preço Sugerido: R$36,90

Disponível em 06 cores

Este blush líquido possui fórmula leve que esfuma facilmente e permite construção de camadas para intensificar sua cor, além de ter alta durabilidade.

Entregando uma maquiagem glow com efeito natural, saudável e duradouro, confere um toque de cor e luminosidade que acompanha seu look! Disponível nas cores: Rosa Rosalix, Cobre Cobretin, Prata Perolali, Rosa Rosedourex, Coral Pessegoli e Vermelho Lichiali.

Blush Iluminador Make B. Marble Shine Gold - Preço sugerido: R$99,90

Com efeito marmorizado dourado, conta com a cor Shine Gold, baseada nos tons e subtons da pele brasileira. Além disso, este blush permite a construção de camadas até atingir o efeito desejado, para a criação de efeitos naturais aos mais intensos.

Bronzeado saudável e protegido

Loção Autobronzeadora - Preço sugerido: R$ 42,90

A Loção Autobronzeadora garante um bronzeado natural, com resultado visível em até 8 horas. Sua textura cremosa hidrata a pele enquanto proporciona um toque suave e um aspecto dourado. Além disso, conta com ação antioxidante e rápida absorção, sem deixar a pele pegajosa.

Mousse Autobronzeador - Preço sugerido: 87,90

O Mousse conta com 2x mais ativos, garantindo um bronzeado natural que dura até sete dias. Possui ação antioxidante e rápida absorção, sem deixar a pele pegajosa. Sua textura cremosa é fácil de espalhar, proporcionando um bronzeado construível, em que o tom final fica à sua escolha.