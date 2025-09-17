Doença de Beyoncé e Xand Avião afeta 3 milhões de brasileiros; saiba mais

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Psoríase é uma doença crônica autoimune que afeta diferentes regiões da pele, e ainda é cercada de mito e tabus envolta da condição

"Do meu dedo, começou a passar pra minha cabeça, perto da minha orelha, e isso foi aumentando. Hoje eu estou com minha cabeça inteira com isso, meu corpo inteiro". As palavras do cantor Xand Avião são para descrever uma condição comum, mas ainda envolta de dúvidas e mitos: a psoríase.

A condição é uma doença crônica, onde a pele é afetada por manchas avermelhadas e espessas, recobertas por escamas. Considerado muito comum, o quadro atinge mais de 3 milhões de pessoas no Brasil, de acordo com a Sociedade Brasileira de Dermatologia. Além disso, pode durar anos ou a vida inteira a depender da intensidade.

Xand Avião é mais um famoso que já falou abertamente sobre o quadro, como lida com a doença. Além dele, nomes como Beyoncé, Kim Kardashian e Kelly Key compartilham do diagnóstico. Ainda assim, segundo a SBD, estima-se que apenas 5% dos pacientes estejam em tratamento.

"A psoríase pode afetar a pele, unhas, intestino, olhos e articulações. Na região da pele, qualquer área pode ser atingida, tais como palma da mão, planta dos pés, tronco, membros, couro cabeludo, às vezes até a face", detalha o reumatologista Alzirton Freire, do Hospital Jayme da Fonte. "Então, é importante divulgar essas informações porque os pacientes, quando têm acesso, podem buscar mais rapidamente o atendimento médico. Assim, quanto mais rápido o diagnóstico e início do tratamento, melhor o prognóstico".

O reumatologista Alzirton Freire, do Hospital Jayme da Fonte - Jailton Jr/JC Imagem

Psoríase é contagioso? Veja mitos sobre a doença

A psoríase não tem cura, mas não é contagiosa. "A psoríase não tem cura, mas tem opções de tratamento que são seguras e eficazes. Assim, com o tratamento, a condição entra em remissão, isto é, há um controle das lesões na pele, como desinflamação do olho, intestino e articulações", complementa o reumatologista.

Além disso, para Alzirton Freire, o desconhecimento acerca da doença é a principal barreira entre os pacientes e o tratamento adequado. "É importante divulgar que a psoríase é uma doença inflamatória crônica que acomete a pele principalmente, mas que pode também acometer outras regiões", defende.

O médico também ressalta a qualidade de vida para os pacientes que investem no tratamento. "O tratamento promove a remissão clínica da doença, praticamente mantendo depois o paciente uma vida normal", afirma Alzirton Freire.

Psoríase tem cura? Saiba como é o tratamento

A psoríase atinge mais de 2 milhões de brasileiros e é uma doença sem cura, mas não contagiosa - Freepik

Os tratamentos mais comuns de psoríase são:

Tópico - com medicamentos, cremes e pomadas



- com medicamentos, cremes e pomadas Sistêmicos - com comprimidos ou injeções



- com comprimidos ou injeções Biológicos - com injetáveis, para casos de psoríase mais grave



- com injetáveis, para casos de psoríase mais grave Fototerapia - exposição da pele à luz ultravioleta, de forma consistente e sob supervisão médica



"O tratamento existe dependendo da extensão do acometimento da pele, da intensidade. Se for uma extensão pequena, uma pequena intensidade do acometimento cutâneo, então pode ser feito só o tratamento tópico local, mas se houver um acometimento maior, mais extenso da pele então existem remédios que podem ser usados por via oral, por via subcutânea ou por via endovenosa, que são tratamentos eficazes para controlar a doença", complementa o reumatologista Alzirton Freire.

