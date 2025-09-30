Simões de Assis leva individual de Diambe à Frieze London 2025
Simões de Assis participa da Frieze London com obra transdisciplinar de Diambe, integrando setor curado que conecta Brasil, África e diásporas
A galeria brasileira Simões de Assis foi convidada a participar da próxima edição da Frieze London, uma das feiras de arte contemporânea mais prestigiadas do mundo, que acontece entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, no Regent’s Park, na capital britânica.
A participação se dá por meio do setor especial Echoes in the Present, curado por Jareh Das, que estreia nesta edição com o objetivo de promover diálogos culturais entre artistas do Brasil, do continente africano e de suas diásporas.
Nesta edição, a galeria apresenta um projeto individual da artista Diambe, cuja obra vem ganhando destaque no cenário da arte contemporânea por sua abordagem interseccional e poética híbrida.
A presença da Simões de Assis na Frieze London marca mais um passo na expansão internacional da galeria, que mantém sedes em São Paulo, Curitiba e Balneário Camboriú, e vem se consolidando como uma das protagonistas do circuito latino-americano de arte.
Diambe, nascida em 1993 no Rio de Janeiro e atualmente radicada em São Paulo, é uma artista negra e não binária que transita entre escultura, performance, coreografia, pintura e vídeo.
Sua produção é marcada pelo uso de materiais vivos — como tecidos, raízes alimentares e elementos vegetais — articulados em composições que tensionam as relações entre natureza e humanidade. A artista propõe, por meio de suas obras, a emergência de novos corpos, ambientes e narrativas, ancoradas em saberes diaspóricos e experiências do sul global.
Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com intercâmbio na Université Sorbonne Nouvelle, e mestre em Artes da Cena também pela UFRJ, Diambe passou por residências artísticas internacionais como La Becque, na Suíça, e o programa Capacete + MAM Rio.
Sua obra já integra importantes acervos institucionais, como o MASP, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte do Rio (MAR) e o El Espacio 23, em Miami. Além da Frieze London, a artista participa em 2025 da exposição A Door Left Ajar, na galeria Kurimanzutto, em Nova York, e segue em itinerância nacional com mostras no Centro Cultural Banco do Brasil.
A curadoria de Jareh Das em Echoes in the Present destaca-se por ampliar a representatividade de vozes historicamente marginalizadas no sistema da arte, reforçando a importância de plataformas globais como a Frieze na promoção de diálogos mais amplos e diversos.
A presença de Diambe nesse contexto evidencia não apenas a força poética de sua produção, mas também o compromisso da Simões de Assis com questões urgentes do presente.
Tradição e visão internacional
Fundada em Curitiba em 1984, a Simões de Assis é uma das mais importantes galerias da América Latina dedicadas à arte moderna e contemporânea. Conduzida por duas gerações da família fundadora, a galeria representa atualmente 37 artistas e espólios, com forte ênfase na arte brasileira e latino-americana em diálogo com perspectivas globais.
Com uma atuação estratégica voltada para a internacionalização de seu programa, a Simões de Assis mantém parcerias com instituições, curadores e colecionadores em diversas partes do mundo.
Sua presença em feiras internacionais de prestígio, como Art Basel, ArcoMadrid, ArtRio e agora, novamente, na Frieze London, reflete seu papel ativo na inserção de seus artistas em coleções públicas e privadas de relevância.
A participação na Frieze London 2025 consolida mais um marco na trajetória da galeria e de Diambe, reforçando a importância de iniciativas que expandem os contornos da arte contemporânea e seus discursos, ao mesmo tempo em que projetam no cenário global as múltiplas camadas da produção artística brasileira e diaspórica.