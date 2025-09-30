Simões de Assis leva individual de Diambe à Frieze London 2025

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Simões de Assis participa da Frieze London com obra transdisciplinar de Diambe, integrando setor curado que conecta Brasil, África e diásporas

Clique aqui e escute a matéria

A galeria brasileira Simões de Assis foi convidada a participar da próxima edição da Frieze London, uma das feiras de arte contemporânea mais prestigiadas do mundo, que acontece entre os dias 15 e 19 de outubro de 2025, no Regent’s Park, na capital britânica.

A participação se dá por meio do setor especial Echoes in the Present, curado por Jareh Das, que estreia nesta edição com o objetivo de promover diálogos culturais entre artistas do Brasil, do continente africano e de suas diásporas.

Nesta edição, a galeria apresenta um projeto individual da artista Diambe, cuja obra vem ganhando destaque no cenário da arte contemporânea por sua abordagem interseccional e poética híbrida.

A presença da Simões de Assis na Frieze London marca mais um passo na expansão internacional da galeria, que mantém sedes em São Paulo, Curitiba e Balneário Camboriú, e vem se consolidando como uma das protagonistas do circuito latino-americano de arte.

Diambe, nascida em 1993 no Rio de Janeiro e atualmente radicada em São Paulo, é uma artista negra e não binária que transita entre escultura, performance, coreografia, pintura e vídeo.

Sua produção é marcada pelo uso de materiais vivos — como tecidos, raízes alimentares e elementos vegetais — articulados em composições que tensionam as relações entre natureza e humanidade. A artista propõe, por meio de suas obras, a emergência de novos corpos, ambientes e narrativas, ancoradas em saberes diaspóricos e experiências do sul global.

Formada em Comunicação Social pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), com intercâmbio na Université Sorbonne Nouvelle, e mestre em Artes da Cena também pela UFRJ, Diambe passou por residências artísticas internacionais como La Becque, na Suíça, e o programa Capacete + MAM Rio.

Sua obra já integra importantes acervos institucionais, como o MASP, a Pinacoteca de São Paulo, o Museu de Arte do Rio (MAR) e o El Espacio 23, em Miami. Além da Frieze London, a artista participa em 2025 da exposição A Door Left Ajar, na galeria Kurimanzutto, em Nova York, e segue em itinerância nacional com mostras no Centro Cultural Banco do Brasil.

A curadoria de Jareh Das em Echoes in the Present destaca-se por ampliar a representatividade de vozes historicamente marginalizadas no sistema da arte, reforçando a importância de plataformas globais como a Frieze na promoção de diálogos mais amplos e diversos.

A presença de Diambe nesse contexto evidencia não apenas a força poética de sua produção, mas também o compromisso da Simões de Assis com questões urgentes do presente.

Tradição e visão internacional

Fundada em Curitiba em 1984, a Simões de Assis é uma das mais importantes galerias da América Latina dedicadas à arte moderna e contemporânea. Conduzida por duas gerações da família fundadora, a galeria representa atualmente 37 artistas e espólios, com forte ênfase na arte brasileira e latino-americana em diálogo com perspectivas globais.

Com uma atuação estratégica voltada para a internacionalização de seu programa, a Simões de Assis mantém parcerias com instituições, curadores e colecionadores em diversas partes do mundo.

Sua presença em feiras internacionais de prestígio, como Art Basel, ArcoMadrid, ArtRio e agora, novamente, na Frieze London, reflete seu papel ativo na inserção de seus artistas em coleções públicas e privadas de relevância.

A participação na Frieze London 2025 consolida mais um marco na trajetória da galeria e de Diambe, reforçando a importância de iniciativas que expandem os contornos da arte contemporânea e seus discursos, ao mesmo tempo em que projetam no cenário global as múltiplas camadas da produção artística brasileira e diaspórica.