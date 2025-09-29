Ruivinha de Marte curte praia no Rio de Janeiro e recebe elogio de ex-BBB
A influenciadora Ruivinha de Marte publicou fotos da viagem ao Rio em seu Instagram neste domingo (28). Ela treina para competir no biquíni fitness e recebeu muitos elogios pelas imagens compartilhadas. “Desculpa aí, mas vim no Rio e não ir à praia não teria lógica nenhuma, né?”, escreveu animada.
Os registros chamaram atenção da ex-BBB Isabelle Nogueira, que elogiou: “deliciosa”. Recentemente, Ruivinha contou que pretende perder peso antes da competição, mas negou querer voltar ao físico antigo.
Preparação para o campeonato
“Ainda tenho que secar um pouquinho aqui, onde tenho gordurinha”, explicou a influenciadora. Ela reforçou que quer apenas definição muscular adequada à categoria.
“O shape do dia da competição não tem como manter”, comentou Ruivinha, esclarecendo que as exigências do fisiculturismo são diferentes da rotina habitual.
