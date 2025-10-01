Enem 2025: o que vale a pena revisar há um mês do exame?

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Foco em conteúdos recorrentes, revisão prática e equilíbrio emocional são estratégias essenciais para otimizar a preparação na reta final

Faltando apenas um mês para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), muitos estudantes se questionam sobre o que ainda dá tempo de revisar.

Nesta etapa, não é recomendável tentar aprender conteúdos completamente novos, mas sim consolidar aquilo que já foi estudado ao longo da preparação. A reta final deve ser encarada como um momento estratégico, em que a organização faz toda a diferença.

Priorizar os assuntos mais recorrentes nas provas anteriores é uma das melhores formas de revisar. Além disso, treinar com questões de edições passadas, elaborar resumos curtos e revisar anotações pessoais ajudam a reforçar a memória de longo prazo.

A prática da redação também não pode ser deixada de lado, já que o domínio do texto dissertativo-argumentativo é determinante para a nota final.

O que revisar na reta final do Enem

Entre os conteúdos mais cobrados nas provas do Enem, vale dar atenção especial a:

Matemática: funções, estatística, análise de gráficos e geometria plana;

funções, estatística, análise de gráficos e geometria plana; Ciências da Natureza: química orgânica, eletroquímica, genética, ecologia e física mecânica;

química orgânica, eletroquímica, genética, ecologia e física mecânica; Ciências Humanas: movimentos sociais, ditadura militar, globalização, escravidão e cidadania;

movimentos sociais, ditadura militar, globalização, escravidão e cidadania; Linguagens: interpretação de texto, gêneros discursivos, literatura brasileira e artes visuais;

interpretação de texto, gêneros discursivos, literatura brasileira e artes visuais; Redação: prática de temas atuais, repertórios culturais e estrutura do texto dissertativo-argumentativo.

Equilíbrio e estratégia

Além do conteúdo, o último mês deve incluir simulações com tempo cronometrado para treinar o ritmo da prova. Também é importante cuidar da saúde mental e do descanso, evitando sobrecarga nos dias que antecedem o exame.

Uma revisão equilibrada, associada a práticas de autocuidado, pode garantir melhor desempenho no grande dia.