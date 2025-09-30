fechar
Enem e Educação | Notícia

Aulão REC’n’Play reúne 23 professores em revisão gratuita para Enem e SSA

Evento no Cais do Sertão, no Recife, acontece em 18 de outubro com aulas dinâmicas, apresentações culturais e orientação estratégica para estudantes

Por JC Publicado em 30/09/2025 às 18:15
Aulão do REC'n'Play traz time com 23 professores de diversas disciplinas
Aulão do REC'n'Play traz time com 23 professores de diversas disciplinas - Viktor Feitosa/REC’n’Play

O aulão do REC’n’Play 2025 promete transformar o Bairro do Recife em uma grande sala de aula. No dia 18 de outubro, o auditório do Cais do Sertão receberá centenas de estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema Seriado de Avaliação (SSA). A atividade, já tradicional no festival, terá 23 professores de diferentes áreas e inscrições gratuitas.

Professores escalados e programação

Com curadoria do professor Arnaldo Mendonça, a revisão contará com profissionais reconhecidos pela atuação em escolas e cursinhos de destaque. Entre os confirmados estão:

  • Linguagens: Duda Gonçalves, Bruno Maraca e Alex Inácio
  • Redação: Fernanda Bérgamo
  • Biologia: Tomás Veras, Fernandinho Beltrão e Phelippo Vanderlei
  • História: Jairo Fernandes, Paulinha Cordeiro e Lula Couto
  • Química: Ricardo Jorge e Éber Barbosa
  • Matemática: Brennus César, Ricardo Berardo e Eduardo Almeida
  • Geografia: Gabi Andrade, Hugo Vilela e João Santana
  • Física: Genildo Jr., Carlos Zanatty, Osmar Matos e Cesinha Staudinger
  • Filosofia e Sociologia: Bruno Maraca e Salviano Feitoza

Além das aulas, o público contará com apresentações musicais de Aninha Cristina e Ryan Gabriel, trazendo um momento cultural ao longo do dia.

Roteiro do aulão

  • 9h às 9h10 – Abertura musical com Aninha Cristina
  • 9h10 às 12h10 – Aulas de Redação, Linguagens, História, Filosofia/Sociologia, Geografia e Biologia
  • 13h40 às 16h – Aulas de Matemática, Física e Química, intercaladas por apresentações musicais

O encontro está previsto para durar das 9h às 16h, com intervalo para descanso.

Inscrições e acesso

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site recnplay.pe. As vagas são limitadas à capacidade do auditório “É do Povo”, no Cais do Sertão, que se tornará o ponto de encontro de estudantes em busca de revisão final antes das provas.

Sobre o REC’n’Play

O REC’n’Play é realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco, reunindo inovação, tecnologia, empreendedorismo e cultura. O festival conta com o apoio de grandes empresas e instituições e se consolidou como o “Carnaval do Conhecimento”, promovendo atividades que unem aprendizado e experiências culturais no coração do Recife.

