Aulão REC’n’Play reúne 23 professores em revisão gratuita para Enem e SSA
Evento no Cais do Sertão, no Recife, acontece em 18 de outubro com aulas dinâmicas, apresentações culturais e orientação estratégica para estudantes
Clique aqui e escute a matéria
O aulão do REC’n’Play 2025 promete transformar o Bairro do Recife em uma grande sala de aula. No dia 18 de outubro, o auditório do Cais do Sertão receberá centenas de estudantes que se preparam para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) e o Sistema Seriado de Avaliação (SSA). A atividade, já tradicional no festival, terá 23 professores de diferentes áreas e inscrições gratuitas.
Professores escalados e programação
Com curadoria do professor Arnaldo Mendonça, a revisão contará com profissionais reconhecidos pela atuação em escolas e cursinhos de destaque. Entre os confirmados estão:
- Linguagens: Duda Gonçalves, Bruno Maraca e Alex Inácio
- Redação: Fernanda Bérgamo
- Biologia: Tomás Veras, Fernandinho Beltrão e Phelippo Vanderlei
- História: Jairo Fernandes, Paulinha Cordeiro e Lula Couto
- Química: Ricardo Jorge e Éber Barbosa
- Matemática: Brennus César, Ricardo Berardo e Eduardo Almeida
- Geografia: Gabi Andrade, Hugo Vilela e João Santana
- Física: Genildo Jr., Carlos Zanatty, Osmar Matos e Cesinha Staudinger
- Filosofia e Sociologia: Bruno Maraca e Salviano Feitoza
Além das aulas, o público contará com apresentações musicais de Aninha Cristina e Ryan Gabriel, trazendo um momento cultural ao longo do dia.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Roteiro do aulão
- 9h às 9h10 – Abertura musical com Aninha Cristina
- 9h10 às 12h10 – Aulas de Redação, Linguagens, História, Filosofia/Sociologia, Geografia e Biologia
- 13h40 às 16h – Aulas de Matemática, Física e Química, intercaladas por apresentações musicais
O encontro está previsto para durar das 9h às 16h, com intervalo para descanso.
Inscrições e acesso
As inscrições são gratuitas e podem ser feitas pelo site recnplay.pe. As vagas são limitadas à capacidade do auditório “É do Povo”, no Cais do Sertão, que se tornará o ponto de encontro de estudantes em busca de revisão final antes das provas.
Sobre o REC’n’Play
O REC’n’Play é realizado pelo Porto Digital, Ampla Comunicação e Sebrae Pernambuco, reunindo inovação, tecnologia, empreendedorismo e cultura. O festival conta com o apoio de grandes empresas e instituições e se consolidou como o “Carnaval do Conhecimento”, promovendo atividades que unem aprendizado e experiências culturais no coração do Recife.