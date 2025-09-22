fechar
Aulão "Bethflix na Redação" prepara estudantes para o Enem com repertório de filmes

Muitos vestibulandos ainda têm dúvidas sobre o que pode ser considerado repertório sociocultural e como utilizá-lo de maneira eficiente na redação

Por JC Publicado em 22/09/2025 às 11:55
Imagem de uma sala de aula da Uninassau, com fileiras de cadeiras organizadas e vazias
Imagem de uma sala de aula da Uninassau, com fileiras de cadeiras organizadas e vazias - Luiza Fruet/Uninassau

O Auditório Capiba da Uninassau, no bairro das Graças, no Recife, será palco do aulão “Bethflix na Redação”, no dia 27 de setembro, às 8h30.

O evento é voltado para alunos de escolas públicas e particulares que desejam aprimorar o repertório sociocultural para a redação do Enem 2025.

A proposta é apresentar dicas e estratégias de forma lúdica, utilizando filmes e obras atuais como base para desenvolver argumentos sólidos e criativos no texto dissertativo-argumentativo. O aulão vai contar com momentos dinâmicos, material exclusivo, lanches, brindes e sorteios.

Repertório sociocultural

Segundo a organização, muitos vestibulandos ainda têm dúvidas sobre o que pode ser considerado repertório sociocultural e como utilizá-lo de maneira eficiente na redação.

“A ideia foi trazer obras cinematográficas, já que os estudantes estão imersos no universo do streaming, para que associem o conteúdo de forma crítica e usem a seu favor na argumentação”, destaca a equipe do curso Beth Andrade.

As vagas são limitadas. Para garantir participação, é necessário se inscrever pelo link disponível no Instagram @cursobethandrade. Os ingressos custam a partir de R$ 10 sendo necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento.

Todo o material arrecadado será doado para comunidades carentes da Região Metropolitana do Recife.

Serviço:

“Aulão Bethflix na Redação”

Endereço: Auditório Capiba da Uninassau, Rua Fernando Lopes, 752 - Graças, Recife - PE

Entrada: Ingresso a partir de R$ 10,00 e 2kg de alimentos não perecíveis

https://forms.gle/A4VqM419SaxK3Kbg6

