Aulão "Bethflix na Redação" prepara estudantes para o Enem com repertório de filmes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Muitos vestibulandos ainda têm dúvidas sobre o que pode ser considerado repertório sociocultural e como utilizá-lo de maneira eficiente na redação

Clique aqui e escute a matéria

O Auditório Capiba da Uninassau, no bairro das Graças, no Recife, será palco do aulão “Bethflix na Redação”, no dia 27 de setembro, às 8h30.

O evento é voltado para alunos de escolas públicas e particulares que desejam aprimorar o repertório sociocultural para a redação do Enem 2025.

A proposta é apresentar dicas e estratégias de forma lúdica, utilizando filmes e obras atuais como base para desenvolver argumentos sólidos e criativos no texto dissertativo-argumentativo. O aulão vai contar com momentos dinâmicos, material exclusivo, lanches, brindes e sorteios.

Repertório sociocultural

Segundo a organização, muitos vestibulandos ainda têm dúvidas sobre o que pode ser considerado repertório sociocultural e como utilizá-lo de maneira eficiente na redação.

“A ideia foi trazer obras cinematográficas, já que os estudantes estão imersos no universo do streaming, para que associem o conteúdo de forma crítica e usem a seu favor na argumentação”, destaca a equipe do curso Beth Andrade.

As vagas são limitadas. Para garantir participação, é necessário se inscrever pelo link disponível no Instagram @cursobethandrade. Os ingressos custam a partir de R$ 10 sendo necessário levar 2 kg de alimentos não perecíveis no dia do evento.

Todo o material arrecadado será doado para comunidades carentes da Região Metropolitana do Recife.

Serviço:

“Aulão Bethflix na Redação”

Endereço: Auditório Capiba da Uninassau, Rua Fernando Lopes, 752 - Graças, Recife - PE

Entrada: Ingresso a partir de R$ 10,00 e 2kg de alimentos não perecíveis

https://forms.gle/A4VqM419SaxK3Kbg6