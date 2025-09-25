Além da Decodificação: O Poder da Leitura Crítica no ENEM

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

A leitura crítica é, sem dúvida, uma das competências mais importantes para quem deseja ter bom desempenho no ENEM.

O Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) se consolidou como uma das principais formas de acesso ao ensino superior no Brasil, sendo um instrumento essencial na avaliação dos conhecimentos dos estudantes. Contudo, o exame vai além de medir o simples conhecimento factual. Ele exige uma habilidade crucial: a leitura crítica.

A leitura crítica é, sem dúvida, uma das competências mais importantes para quem deseja ter bom desempenho no ENEM. Não se trata apenas de decodificar palavras ou compreender informações de maneira superficial, mas de desenvolver uma interpretação profunda, capaz de revelar intenções, pressupostos e contextos. Essa habilidade possibilita que o candidato ultrapasse a superfície do texto e compreenda as camadas implícitas que muitas vezes direcionam o raciocínio da prova.

Esse aspecto é decisivo para lidar com as questões objetivas. Muitas vezes, as alternativas trazem distratores, opções propositalmente formuladas para induzir ao erro quem se limita a uma leitura apressada. Somente uma análise crítica permite identificar inconsistências, relacionar argumentos e chegar à resposta correta.

Além disso, a leitura crítica se mostra essencial em todas as áreas do exame. Em Ciências da Natureza, por exemplo, não basta aplicar fórmulas: é preciso interpretar situações-problema, avaliar impactos ambientais e compreender sistemas em funcionamento. Em Ciências Humanas, a habilidade de contextualizar e interpretar discursos sociais, políticos e culturais é indispensável, pois o candidato precisa perceber como diferentes perspectivas moldam os acontecimentos.

Esse exercício reflexivo não deve ser restrito aos momentos que antecedem a prova. A leitura crítica precisa ser cultivada ao longo de todo o Ensino Médio, com práticas pedagógicas que incentivem a reflexão, o debate e a interdisciplinaridade. Quando os estudantes são estimulados a questionar, analisar e discutir os conteúdos de maneira integrada, tornam-se capazes de construir conexões significativas entre diferentes áreas do saber.

Mais do que uma exigência do ENEM, a leitura crítica é uma competência que prepara para a vida acadêmica, profissional e cidadã. Ela possibilita compreender a complexidade do mundo, tomar decisões conscientes e posicionar-se de forma reflexiva diante das questões sociais, culturais e políticas que nos cercam.

Portanto, é preciso encarar a leitura crítica não como uma estratégia a ser utilizada apenas para conquistar uma vaga no ensino superior, mas como uma ferramenta de autonomia intelectual. Ao desenvolvê-la, o estudante não apenas amplia suas chances de sucesso no exame, como também fortalece sua capacidade de interagir com o mundo de forma mais consciente, responsável e transformadora.



Ronaldo Queiroz e Cleide Freires – professores do Colégio Presbiteriano Mackenzie Agnes, no Recife