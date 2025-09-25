fechar
Voz do Leitor 25.09: Piscina na rua atrapalha locomoção no Arruda

Leitor reclama da instalação de uma piscina no meio de uma via no bairro de Arruda, na Zona Norte do Recife, atrapalhando a circulação de veículos

Por JC Publicado em 25/09/2025 às 5:00
Piscina instalada no meio da rua, no bairro do Arruda
Piscina instalada no meio da rua, no bairro do Arruda - CORTESIA VOZ DO LEITOR

Na Rua Pedro de Melo Pedrosa, no Arruda, os moradores estão colocando uma piscina de plástico que atrapalha a passagem de carros e caminhões. Atrasando a chegada de pais e funcionários de uma creche (Vila Imperial, da Prefeitura de Recife) que funciona nessa rua.

Andre Dias, por e-mail

LEI DE USO E OCUPAÇÃO DO SOLO

Chama atenção o posicionamento de vereadores do Recife na votação da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo, na Câmara de Vereadores. Primeiro, demostraram total desconhecimento sobre o tema, independentemente da posição que adotaram. Segundo, a falta de compromisso de alguns parlamentares, aliados e oposicionistas da gestão municipal com seus redutos eleitorais, revelou, para mim, um jogo de cartas marcadas, sem qualquer avaliação mais aprofundada, para o bem ou para o mal. 

Júnior Lopes, por e-mail

ASFALTO PÉSSIMO NO RECIFE

Passado o período de chuvas, não vejo mais nas ruas ações da Operação Inverno ou até mesmo Operação Verão (pertinente ao período) para recuperação asfáltica. Não é difícil percorrer as principais vias da cidade e se deparar com desnivelamentos e buracos. É hora de trabalhar pela zeladoria da cidade. 

Ana Rita, por e-mail

SEM RESPOSTA DA COMPESA 

Tenho notado, há muito tempo, que a Compesa só responde aos reclamos dos leitores quando os problemas referidos não são da responsabilidade dela. Mas, até agora, não respondeu porque não resolveu o problema dos bueiros extravasando na Avenida Benjamin, no bairro do Fragoso, em Paulista, com as suas águas fétidas inundando e esburacando o asfalto, tornando o local quase intransitável.

Cláudio de Melo Silva, por e-mail

RESPOSTA DA NEOENERGIA

Em atenção ao leitor Érique Medeiros, que alertou para interrupção no fornecimento de energia em rua de Boa Viagem, a Neoenergia Pernambuco informa que enviou uma equipe ao local e normalizou o serviço no menor prazo possível. A distribuidora informa ainda que tem realizado uma série de intervenções nos circuitos do bairro com a finalidade de melhorar a qualidade, a continuidade e a confiabilidade do fornecimento para os clientes de toda a região.

Assessoria de imprensa

 
 

