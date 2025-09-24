Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Entre exemplos de inovação na educação estão a criação de metodologias de ensino mais participativas e ativas, como aprendizagem baseada em projetos

Imagine uma sala de aula onde alunos aprendem com computadores e tablets, professores utilizam inteligência artificial para personalizar o ensino e o conteúdo é acessado em tempo real de qualquer lugar. A cena parece inovadora e, em alguns casos, já é realidade. Mas será que isso, por si só, representa uma revolução na educação?

Segundo a pesquisa Global Education Monitor 2024, do Instituto Ipsos, 47% da população brasileira avalia o sistema educacional como ruim, e 28% temem que a tecnologia traga mais riscos do que benefícios para a aprendizagem. Embora ferramentas digitais possam sim ampliar o acesso ao conhecimento e diversificar metodologias – quando administradas com o devido cuidado e regulação –, a verdadeira transformação educacional exige uma mudança mais profunda: é preciso repensar o que se ensina, como se ensina e com que propósito. Apostar no desenvolvimento de competências como pensamento crítico, criatividade e colaboração é a chave para o futuro.

Entre alguns exemplos de inovação na educação, estão a criação de metodologias de ensino mais participativas e ativas, como a aprendizagem baseada em projetos e a sala de aula invertida. Outro viés que pode ser adotado é a gamificação, que é a aplicação de mecânicas e dinâmicas de jogos como pontos, recompensas, desafios, rankings e narrativas para engajar e motivar o aluno a alcançar um melhor desempenho. A integração da cultura maker e da educação empreendedora também é outro caminho, fortalecendo a criatividade dos jovens e a habilidade de solucionar problemas reais desde cedo.

É para estimular discussões sobre como essas práticas podem sair do papel e transformar o dia a dia das escolas e universidades que acontece o 21° Congresso Internacional de Inovação na Educação, de 1 a 3 de outubro no Recife Expo Center. Promovido pelo Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco, o evento conecta educadores, pesquisadores, estudantes, empresas e instituições com o objetivo de fomentar discussões acerca dos desafios contemporâneos do ensino público e privado.

Na edição de 2024, o congresso reuniu quase 3 mil participantes e mais de 25 palestrantes locais, nacionais e internacionais. Este ano, já são mais de 40 especialistas em inovação e educação confirmados. Eles irão conduzir diversas atividades como palestras, oficinas, painéis interativos e bate-papos. Nomes de peso como Marcelo Tas, Nina Silva, Mariano Enguita, Edgar Andrade, Anna Beatriz Waehneldt, Mário Marietti e Débora Garofalo integram a programação.

A iniciativa mostra como o Sistema Fecomércio acredita no poder da educação para transformar vidas e comunidades, estimulando valores como cidadania, criticidade e responsabilidade social. Afinal, inovar na educação vai muito além de computadores, internet e IA. É preciso ampliar horizontes, trazer novas perspectivas e inspirar práticas pedagógicas capazes de impactar diretamente o cotidiano dos alunos e das instituições de ensino. O Congresso é um convite aos professores, gestores, entre outros profissionais, para imaginar e ampliar esses horizontes, construindo, juntos, os próximos caminhos da educação.

Bernardo Peixoto é presidente do Sistema Fecomércio/Sesc/Senac Pernambuco



