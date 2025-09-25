REC’n’Play 2025 divulga programação completa da 7ª edição do festival

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

De 15 a 18 de outubro, o Bairro do Recife recebe mais uma edição do maior festival gratuito de tecnologia do Brasil com mais de 700 atividades

Clique aqui e escute a matéria

Com o tema “O Futuro Feito por Gente”, o festival REC’n’Play chega à sua 7ª edição, consolidado como o maior evento gratuito de tecnologia e inovação do Brasil. O evento acontece de 15 a 18 de outubro, no Bairro do Recife, com mais de 700 atividades distribuídas em quatro grandes eixos temáticos: Tecnologia, Negócios, Cidades e Economia Criativa.

Aplicativo oficial do evento

A grande novidade desta edição é o aplicativo REC’n’Play 2025, disponível para smartphones Android e iOS. A ferramenta funciona como um guia completo do festival, permitindo ao usuário:

Navegar por toda a programação;

Escolher painéis, palestras e experiências;

Criar uma agenda personalizada;

Receber lembretes dos eventos favoritos.

Para isso, basta baixar o app, realizar o cadastro e fazer login com sua conta.



Programação e Inscrições

Serão quatro dias de programação gratuita, com painéis, palestras, oficinas e experiências diversas.

Os interessados podem se inscrever gratuitamente através do site oficial https://recnplay.pe ou pelo aplicativo.

É necessário criar uma conta para acessar os conteúdos e montar sua própria experiência dentro do festival.

Grandes atrações e nomes de destaque

A programação conta com grandes nomes das áreas de tecnologia, inovação, comunicação, negócios, política, economia e cultura. Alguns dos participantes confirmados são:

Leandro Karnal (historiador)

Guga Chacra (jornalista)

Gabriela Prioli (jurista e autora)

Marcos Lisboa (economista)

Sandra Sá (cantora)

Priscyla Laham (presidente da Microsoft Brasil)

André Fatala (Magalu)

Leonardo Silva (Shopee)

O festival também vai abordar o momento histórico do cinema pernambucano, com reflexões sobre suas conquistas recentes e destaque internacional.



Expansão do espaço e novas experiências



Nesta edição, o REC’n’Play ocupa ainda mais áreas do Bairro do Recife, como a Avenida Alfredo Lisboa e o Cais da Alfândega. Nesta edição, terá também um espaço de conexão com diferentes tecnologias, que será montado no Armazém 14.

O objetivo é ampliar o ambiente dedicado à criatividade e à tecnologia. Inspirada no sucesso da Arena IA em 2024, o novo ambiente oferece uma espécie de mergulho no futuro apartir da tecnologia e inovação.

Arena de Negócios: agora três vezes maior

A Arena de Negócios, uma das áreas mais disputadas do festival, cresceu significativamente: passou de 1.500 m² para 4.500 m². Serão 210 startups reunidas em um ambiente propício para conexões de alto impacto com grandes empresas, investidores, aceleradoras e agentes do ecossistema de inovação.

Consolidada como a principal plataforma nacional para integração do setor, a arena fortalece a visibilidade da inovação pernambucana no Brasil e no mundo.

Atrações para toda a família

O REC’n’Play também é um evento para todas as idades. As crianças terão acesso a um espaço seguro com oficinas, exposições e contação de histórias, promovendo aprendizado e diversão.

Além disso, o estival também conta com atrações artísticas. O Let’s Play, trará mais de 20 shows distribuídos pelo bairro.