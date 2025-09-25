Conhece a Tropa dos Gorillas? Saiba mais sobre movimento de corridas que vem agitando as ruas do Recife

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Grupo reúne centenas de pessoas, incentiva hábitos saudáveis e promove inclusão social, unindo a comunidade e movimentando as ruas do Recife

Em meio à mudança no perfil esportivo do brasileiro, que além do futebol, também busca atividades como corridas e artes maciais, com o objetivo de ter mais saúde, Recife se destaca com um movimento que vai além do esporte e das corridas. Trata-se da Tropa dos Gorillas, fundada por Luiz Gustavo Tavares, e que tem mobilizado centenas de pessoas para correr nas ruas da cidade. Os vídeos das corridas estão viralizando nas redes sociais e despertando a curiosidade de muitos, que querem não só conhecer o movimento, mas participar.

Origem e estrutura do movimento

O movimento começou de forma simples: Luiz Gustavo, apelidado de “Gorilla”, começou a correr e convidou amigos para acompanhá-lo. Com o tempo, o grupo cresceu de cinco integrantes iniciais para 35, depois 150, e hoje conta com centenas de participantes que se reúnem semanalmente, principalmente às quartas-feiras, às 19h, no Compaz Miguel Arraes, na Madalena, Zona Oeste do Recife. A participação é gratuita, só chegar e se juntar ao grupo!

O percurso normalmente é de 5 km, saindo do Compaz e retornando ao mesmo ponto, com a rota mudando a cada semana. Alguns eventos esporádicos acontecem aos finais de semana, com diferentes pontos de saída, sempre divulgados pelo Instagram, o @tropadosgorillasrun, no grupo geral e na comunidade do WhatsApp.

Quem organiza a Tropa são pessoas escolhidas por Luiz, a maioria acompanhando o movimento desde o início, garantindo que tudo funcione como planejado. Apesar do crescimento, ainda não há apoio formal da Autarquia de Trânsito e Transporte (CTTU) e outros órgãos de trânsito, mas questões burocráticas estão sendo resolvidas para estruturar o movimento, o que levou a uma pausa programada na próxima semana.

A reportagem procurou a CTTU que informou não ter recebido nenhum contato sobre o movimento.

O grupo também se preocupa com iniciantes: sempre há um pelotão que corre no final, incentivando quem nunca participou antes. A ideia é não deixar ninguém para trás.

Impacto social e crescimento do movimento

Segundo Luiz Gustavo, a Tropa dos Gorilas têm um papel social importante na cidade, pregando não só valores como saúde, mas também a diversidade e inclusão da periferia.

“A gente muda totalmente a cena do Recife, trazendo um movimento que une saúde, diversidade e inclusão. Mostramos a força da nossa periferia e tiramos a galera de dentro de casa para se movimentar nas ruas”, afirma.

Quanto ao acompanhamento médico, medidas estão sendo estruturadas para garantir segurança e suporte, e a Prefeitura de Recife demonstrou interesse em apoiar o movimento, com uma reunião programada para alinhar os próximos passos.

O crescimento da Tropa dos Gorilas acompanha uma tendência nacional. Dados da pesquisa Vigitel 2017 mostram que o interesse do brasileiro por futebol vem diminuindo, enquanto modalidades como corrida e artes marciais ganham popularidade. Cerca de 13% da população adulta do país já pratica corrida ou caminhada regularmente, superando a adesão ao futebol como atividade física.

Mais do que exercícios, a Tropa dos Gorilas transforma vidas, promove bem-estar e fortalece a integração social, provando que o esporte de rua pode ser uma ferramenta poderosa de mudança comunitária. A quem se interessa pelo grupo, só seguir o perfil no Instagram, o @tropadosgorillasrun.