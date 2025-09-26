Cinema São Luiz recebe a 11ª edição do Recifest neste fim de semana

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

A programação do Festival de Cinema e Diversidade Sexual e de Gênero conta com exibições dos filmes "Salomé", "O Último Azul", "Suçuarana" e mais

Clique aqui e escute a matéria

A partir desta sexta-feira (26), o Cinema São Luiz, equipamento cultural gerido pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultural – Secult-PE e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe, traz à programação a mostra de curtas-metragens da 11ª edição do Recifest – Festival de Cinema e Diversidade Sexual e de Gênero, a partir das 19h.

O evento inclui sessões dos filmes "Salomé", de André Antônio, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, "Suçuarana", de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, "Bambi, Uma Aventura na Floresta", de Michel Fessler, "Vagalumes", de Leo Bittencourt e "Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade", de Tarsilla Cristina Alves.

"Bambi, Uma Aventura na Floresta", de Michel Fessler - Divulgação

Ainda, o cineclube Ato, comandado pelo realizador Felipe André Silva, apresenta "Moscou", de Eduardo Coutinho.

Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Cinema ou pela plataforma online Ticket Simples.

Programação

Suçuarana", de Clarissa Campolina e Sérgio Borges - Divulgação

Neste ano, o Recifest leva ao São Luiz as mostras D.iva de animação e a Competitiva de Curtas, sob as seções Paraísos e Desejos, Família e seus ecos e Luto, amor e suas possibilidades, respectivamente. A programação contempla os filmes Tudo Que Importa (DOC – SP) 20′, Espelho da Memória (DOC – SP) 16′, Mãe (FIC – RS) 20′, A volta (FIC – PE) 17′; Lá na Frente (ANIM – PE) 10′, Ana e As Montanhas (FIC – GO/RJ) 14′, Todo romance termina assim (ANIM – SP) 15′ Velcro (FIC – PE) 10′; Kabuki ( Brasil, 2024) 9′, O Comer de uma Laranja (Reino Unido,2025) 8′,Dois Garotos Negros no Paraíso (Reino Unido, 2025) 9′ . O encerramento ficará por conta da sessão do longa-metragem vencedor na categoria Melhor Filme do Festival de Brasília, o “Salomé”, de André Antônio, além da tradicional cerimônia de premiação, no sábado (27), a partir das 19h.

“Consolidado no calendário de festivais de cinema da cidade, o Recifest, em mais um ano, traz uma curadoria belíssima, feita com muita atenção e carinho, elevando à tela do São Luiz todas as dimensões políticas do cinema e refletindo sobre os espaços que ocupam os corpos dissidentes, a sexualidade e a diversidade de gênero”, afirma o programador e curador do Cinema São Luiz, Pedro Severien.

No sábado (27), o templo do cinema pernambucano recebe mais uma sessão do vencedor do Urso der Prata no Festival de Berlim, “O Último Azul”, filme de Gabriel Mascaro, às 14h; de Suçuaruna, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, às 16h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).



Já no domingo (28), às 12h, o público cinéfilo poderá conferir a sessão especial de “Vagalumes (Jane’s Walk), de Leo Bittencourt, que celebra o legado do escritor Tulio Carella. Na faixa infantil, a criançada terá mais uma oportunidade de assistir “Bambi, Uma Aventura na Floresta”, filmado em live action, em sessão a partir das 14h.

"Vagalumes", de Leo Bittencourt - Divulgação

Impulsionando a intersecção entre teatro, literatura e cinema, o Atoteatro, comandado pelo realizador pernambucano Felipe André Silva, promove sessão e debate do documentário “Moscou”, de Eduardo Coutinho, às 16h. A programação do fim de semana encerra com o documentário “Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade”, de Tarsila Alves, que narra uma semana da vida do compositor Moacyr Luz entre botequins e rodas de samba. A obra será exibida às 18h15 e culminará em debate. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).

Toda a programação do Cinema São Luiz pode ser acompanhada no perfil oficial do instagram: @cinemasaoluizpe ou no portal Cultura PE (www.cultura.pe.gov.br)

