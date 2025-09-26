Cinema São Luiz recebe a 11ª edição do Recifest neste fim de semana
A programação do Festival de Cinema e Diversidade Sexual e de Gênero conta com exibições dos filmes "Salomé", "O Último Azul", "Suçuarana" e mais
A partir desta sexta-feira (26), o Cinema São Luiz, equipamento cultural gerido pelo Governo do Estado de Pernambuco, por meio da Secretaria Estadual de Cultural – Secult-PE e da Fundação do Patrimônio Histórico e Artístico de Pernambuco – Fundarpe, traz à programação a mostra de curtas-metragens da 11ª edição do Recifest – Festival de Cinema e Diversidade Sexual e de Gênero, a partir das 19h.
O evento inclui sessões dos filmes "Salomé", de André Antônio, "O Último Azul", de Gabriel Mascaro, "Suçuarana", de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, "Bambi, Uma Aventura na Floresta", de Michel Fessler, "Vagalumes", de Leo Bittencourt e "Moacyr Luz, o Embaixador Dessa Cidade", de Tarsilla Cristina Alves.
Ainda, o cineclube Ato, comandado pelo realizador Felipe André Silva, apresenta "Moscou", de Eduardo Coutinho.
Os ingressos podem ser retirados na bilheteria do Cinema ou pela plataforma online Ticket Simples.
Programação
Neste ano, o Recifest leva ao São Luiz as mostras D.iva de animação e a Competitiva de Curtas, sob as seções Paraísos e Desejos, Família e seus ecos e Luto, amor e suas possibilidades, respectivamente. A programação contempla os filmes Tudo Que Importa (DOC – SP) 20′, Espelho da Memória (DOC – SP) 16′, Mãe (FIC – RS) 20′, A volta (FIC – PE) 17′; Lá na Frente (ANIM – PE) 10′, Ana e As Montanhas (FIC – GO/RJ) 14′, Todo romance termina assim (ANIM – SP) 15′ Velcro (FIC – PE) 10′; Kabuki ( Brasil, 2024) 9′, O Comer de uma Laranja (Reino Unido,2025) 8′,Dois Garotos Negros no Paraíso (Reino Unido, 2025) 9′ . O encerramento ficará por conta da sessão do longa-metragem vencedor na categoria Melhor Filme do Festival de Brasília, o “Salomé”, de André Antônio, além da tradicional cerimônia de premiação, no sábado (27), a partir das 19h.
“Consolidado no calendário de festivais de cinema da cidade, o Recifest, em mais um ano, traz uma curadoria belíssima, feita com muita atenção e carinho, elevando à tela do São Luiz todas as dimensões políticas do cinema e refletindo sobre os espaços que ocupam os corpos dissidentes, a sexualidade e a diversidade de gênero”, afirma o programador e curador do Cinema São Luiz, Pedro Severien.
No sábado (27), o templo do cinema pernambucano recebe mais uma sessão do vencedor do Urso der Prata no Festival de Berlim, “O Último Azul”, filme de Gabriel Mascaro, às 14h; de Suçuaruna, de Clarissa Campolina e Sérgio Borges, às 16h. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
Já no domingo (28), às 12h, o público cinéfilo poderá conferir a sessão especial de “Vagalumes (Jane’s Walk), de Leo Bittencourt, que celebra o legado do escritor Tulio Carella. Na faixa infantil, a criançada terá mais uma oportunidade de assistir “Bambi, Uma Aventura na Floresta”, filmado em live action, em sessão a partir das 14h.
Impulsionando a intersecção entre teatro, literatura e cinema, o Atoteatro, comandado pelo realizador pernambucano Felipe André Silva, promove sessão e debate do documentário “Moscou”, de Eduardo Coutinho, às 16h. A programação do fim de semana encerra com o documentário “Moacyr Luz, O Embaixador Dessa Cidade”, de Tarsila Alves, que narra uma semana da vida do compositor Moacyr Luz entre botequins e rodas de samba. A obra será exibida às 18h15 e culminará em debate. Os ingressos custam R$ 10 (inteira) e R$ 5 (meia-entrada).
Toda a programação do Cinema São Luiz pode ser acompanhada no perfil oficial do instagram: @cinemasaoluizpe ou no portal Cultura PE (www.cultura.pe.gov.br)